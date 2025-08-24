Vuelta ONLINE: Druhá etapa a hned dojezd na kopec. Do úniku se pouští Otruba

Španělská Vuelta pokračuje druhou etapou. A půjde o naprosto odlišný obrázek než v té první, sprinterské. Po 159 kilometrech totiž rozhodne dojezd na skoro desetikilometrové stoupání. Jaký cyklista na něj vyjede jako první? Sledujte od 13.55 hodin v podrobné online reportáži.

Cyklisté se u Královského paláce v italském Turíně ženou na start úvodní etapy jubilejního 80. ročníku španělské Vuelty. | foto: AP

Pro Vueltu jde už o tradici.

Byť i Giro a Tour se mění, právě tenhle závod se už dlouhé roky nebojí dát hned na start těžší etapy.

Nic na tom nemění ani letošní 80. ročník, který startuje v Itálii. První etapa sice ještě nabídla rovinatý závěr a hromadný finiš, v další už ale budou v hlavní roli vrchaři.

Začíná se v Albě, z ní peloton bude už od začátku pomalu nabírat výškové metry. Na 68. kilometru přijde sprinterská prémie a od 130. kilometru se už všechno bude připravovat na závěrečný výšlap.

Profil 2. etapy Vuelty 2025

Nejde o žádnou velehoru. Kopec do obce Limone Piemonte, kde se nachází i lyžařské středisko, je položený jen 1383 metrů nad mořem. Celkem měří 9,8 kilometru, průměr má 5,1 procent, přičemž nejtěžší je v závěru, kde sklon šplhá i k deseti procentům.

Kdo do cíle dorazí jako první?

Měl jsem jedinou šanci, věděl Philipsen. Po Tour si podmanil i Vueltu, smůle navzdory

V červeném dresu jede po včerejším vítězství belgický sprinter z Alpecinu Jasper Philipsen.

Na startu jsou i dva Češi, Jan Hirt z Israel Premier-Tech a Jakub Otruba z Caja-Rural.

Výsledky

Vuelta ONLINE: Druhá etapa a hned dojezd na kopec. Do úniku se pouští Otruba

