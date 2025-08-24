Vuelta ONLINE: Druhá etapa a hned dojezd na kopec. Do úniku se pouští Otruba

Pro Vueltu jde už o tradici.
Byť i Giro a Tour se mění, právě tenhle závod se už dlouhé roky nebojí dát hned na start těžší etapy.
Nic na tom nemění ani letošní 80. ročník, který startuje v Itálii. První etapa sice ještě nabídla rovinatý závěr a hromadný finiš, v další už ale budou v hlavní roli vrchaři.
Začíná se v Albě, z ní peloton bude už od začátku pomalu nabírat výškové metry. Na 68. kilometru přijde sprinterská prémie a od 130. kilometru se už všechno bude připravovat na závěrečný výšlap.
Nejde o žádnou velehoru. Kopec do obce Limone Piemonte, kde se nachází i lyžařské středisko, je položený jen 1383 metrů nad mořem. Celkem měří 9,8 kilometru, průměr má 5,1 procent, přičemž nejtěžší je v závěru, kde sklon šplhá i k deseti procentům.
V červeném dresu jede po včerejším vítězství belgický sprinter z Alpecinu Jasper Philipsen.
Na startu jsou i dva Češi, Jan Hirt z Israel Premier-Tech a Jakub Otruba z Caja-Rural.