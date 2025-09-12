Zatím sedmkrát se v letošním ročníku radoval z etapového vítězství jezdec z úniku. V pátek se může tato statistika rozšířit.
A nebo také ne. Podle některých by mohli o vítězství v 19. etapě bojovat sprinteři v hromadném dojezdu. Ale není to jen zbožné přání?
ONLINE: 19. etapa španělské Vuelty
Ačkoliv v součtu se dá za rovinu označit 78 % páteční trasy a jen čtyři etapy v 80. ročníku měly méně náročný profil, hlavně závěr dne ambice rychlých mužů sráží. Přestože nejde o nějaké vysokohorské stoupání, posledních 20 kilometrů vede téměř konstantě do kopce a ve stoupání je i cílové rovinka.
Guijuelo se do itineráře Vuelty vrací po sedmi letech, naposledy tu etapa finišovala v roce 1990. Tehdy se s drobným náskokem radoval z vítězství kolumbijský vrchař Néstor Oswaldo Mora.
Pokud by tentokrát únik až do úspěšného cíle nedojel, stále to neznamená, že musí být hromadný dojezd v režii sprinterů. Podobně jako ve třetí etapě, kdy Lidl-Trek hlídal závod pro Madse Pedersena, aby ho ve spurtu porazil David Gaudu a na třetím místě projel cílem Jonas Vingegaard.
Devatenáctá etapa tak nabízí mnoho variant scénáře, po zkušenostech z předešlých dní ale i tentokrát všichni doufají v jediné: aby všichni dorazili ve zdraví do cíle.