Vuelta ONLINE: Klasikářská mezihra. Otruba se hned po startu pouští do úniku

Autor:
Sledujeme online   13:19aktualizováno  14:02
Po čtvrteční časovce a před sobotní horským finále připravili organizátoři Vuelty pro cyklisty klasikářskou vložku. 162 kilometrů mezi městy Rueda a Guijuelo neobsahuje ani jednu vrchařskou prémii, o rovině se však v žádném případě mluvit nedá. Hlavně závěr 19. dějství prověří zásoby energie v nohách a vrchařské dovednosti. Průběh etapy španělské Grand Tour sledujte od 13:55 v podrobné online reportáži.

Únik dne v 17. etapě cyklistické Vuelty. Jede v něm dvanáct závodníků, mezi nimi kupříkladu Antonio Tiberi z Bahrainu (čtvrtý v pořadí) či celkově třináctý muž pořadí Harold Tejada z Astany. | foto: Profimedia.cz

Zatím sedmkrát se v letošním ročníku radoval z etapového vítězství jezdec z úniku. V pátek se může tato statistika rozšířit.

A nebo také ne. Podle některých by mohli o vítězství v 19. etapě bojovat sprinteři v hromadném dojezdu. Ale není to jen zbožné přání?

ONLINE: 19. etapa španělské Vuelty

Sledujeme v podrobné reportáži.

Ačkoliv v součtu se dá za rovinu označit 78 % páteční trasy a jen čtyři etapy v 80. ročníku měly méně náročný profil, hlavně závěr dne ambice rychlých mužů sráží. Přestože nejde o nějaké vysokohorské stoupání, posledních 20 kilometrů vede téměř konstantě do kopce a ve stoupání je i cílové rovinka.

Profil 19. etapy Vuelty 2025

Guijuelo se do itineráře Vuelty vrací po sedmi letech, naposledy tu etapa finišovala v roce 1990. Tehdy se s drobným náskokem radoval z vítězství kolumbijský vrchař Néstor Oswaldo Mora.

Pokud by tentokrát únik až do úspěšného cíle nedojel, stále to neznamená, že musí být hromadný dojezd v režii sprinterů. Podobně jako ve třetí etapě, kdy Lidl-Trek hlídal závod pro Madse Pedersena, aby ho ve spurtu porazil David Gaudu a na třetím místě projel cílem Jonas Vingegaard.

Já se nevzdávám. Almeida chce titul. A krajní levice vyzývá k útokům na Vueltu

Devatenáctá etapa tak nabízí mnoho variant scénáře, po zkušenostech z předešlých dní ale i tentokrát všichni doufají v jediné: aby všichni dorazili ve zdraví do cíle.

Program a výsledky
Výsledky

12. září 2025  13:19,  aktualizováno  14:02

