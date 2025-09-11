Vuelta ONLINE: Organizátoři zkrátili časovku. Kvůli obavám z dalších protestů

Měla to být ryzí zkouška formy jezdců na celkové pořadí. 27 kilometrů individuální časovky kolem města Valladolid mělo cyklisty prověřit před poslední horskou zkouškou 80. ročníku Vuelty. Jenže kvůli obavám z propalestinských demonstrantů organizátoři trasu o více než půlku zkrátili. Dění na 12 kilometrech sledujte v podrobné online reportáži od 14:12.

Peloton v čele s Jonasem Vingegaardem (v červeném) v obležení palestinských vlajek na startu 17. etapy cyklistické Vuelty | foto: Profimedia.cz

„Ve spolupráci s radou města Valladolid se organizátoři Vuelty rozhodli zkrátit časovku jednotlivců na dvanáctikilometrovou trasu, s cílem zajistit větší ochranu etapy,“ stojí v oznámení, které ve středu večer pořadatelé zveřejnili.

ONLINE: 18. etapa španělské Vuelty

Zkrácenou individuální časovku sledujeme v podrobné reportáži.

Původně se měla část trasy kroutit ve stoupání na druhém břehu řeky Pisuerga, opačném než je start a cíl, tuto část ale nakonec organizátoři vypustili.

POHLED: Cyklistika na rozcestí. Neochota zakročit proti agresorům ničí nejen Vueltu

Většina časovky se tak odehraje na pravém břehu, přičemž závodníci se na okraji města otočí a pojedou po stejné ulici zpátky. Tím se délka trasy, kterou musí organizátoři zabezpečit, snížila na méně než 10 kilometrů.

Zda bude toto opatření dostatečné, se teprve ukáže. Ze sportovní stránky lze ale jeho důsledky odhadnout už nyní.

Individuální časovka v posledním týdnu Grand Tour měla být skvělou kulisou k boji o celkové pořadí. A v situaci, kdy druhý Joao Almeida ztrácí na vedoucího Jonase Vingegaarda 50 sekund, mohla ještě souboj o červený dres řádně zdramatizovat.

Špatný den, řekl Vingegaard po průjezdu spálenou zemí. Souhlas, přitakal Almeida

To by ale bylo možné na 27 kilometrech, ne na dvanácti. Pokud chce Almeida Vingegaardovo vedení ohrozit, musí doufat v Dánův opravdu špatný den. Jinak se nejspíš odstup mezi dvěma skvělými časovkáři ani po čtvrtku nezmění.

Bartůňková ovládla v Guadalajaře české derby a míří do čtvrtfinále

Souboj českých tenistek ve druhém kole turnaje v Guadalajaře v Mexiku vyhrála Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá držitelka divoké karty porazila Darju Viďmanovou 6:3, 6:2 a je poprvé na okruhu WTA ve...

11. září 2025  7:30

POHLED: Cyklistika na rozcestí. Neochota zakročit proti agresorům ničí nejen Vueltu

Premium

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Známý citát britského filozofa Johna Stuarta Milla ožívá nyní i na cyklistické Vueltě. Mill vyzýval, ať si lidé žijí podle svého, ovšem...

11. září 2025

