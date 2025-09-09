Vuelta ONLINE: Třetí týden otevírá záludná kopcovitá zkouška. Uspěje znovu únik?

Cyklistická Vuelta startuje do třetího týdne etapou lemující pobřeží Atlantického oceánu. To ale neznamená, že by 16. dějství španělské Grand Tour vedlo po rovině. Naopak, u hranic s Portugalskem je na 168 kilometrech připravený kopcovitý profil, který nemusí každému hned po dni volna svědčit. Bude se v galicijském městečku Mos znovu radovat únik? Sledujte v podrobné online reportáži od 13:12.

Početný únik v 15. etapě Vuelty. | foto: Profimedia.cz

Startovní Poio se do itineráře Vuelty vrací po jedenácti letech, tehdy však závod městem na břehu oceánu pouze projížděl.

Tentokrát si užije veškerou pompu slavnostního startu doprovázeného očekáváním, co 16. etapa 80. ročníku přinese.

Prakticky celý den se trasa vlní nahoru a dolů, přičemž žádné z úterních stoupání není extra dlouhé, budí ale respekt prudkým sklonem a nepravidelností.

Do kopců míří závod hned po startu, první klasifikované stoupání přichází ale až po téměř osmdesáti kilometrech. Pokud se dosud nevytvořil únik, Alto de San Antonino se o jeho vznik postará.

Profil 16. etapy Vuelty 2025.

Vzápětí následuje nejtěžší kopec dne, jedničkové Alto da Groba. Měří přes jedenáct kilometrů a má prudkou první polovinu. Po něm už nenásleduje ani metr roviny.

Sprinterská prémie ve městě Couso je v klesání, následně se silnice opět zvedá na prudké Alto de Prado. Na jeho vrcholu můžou jezdci ukořistit bonifikační sekundy, což je atraktivní zvlášť pro jezdce na celkové pořadí.

Tým UAE má na Vueltě rekord 21. století. Ale co je to proti počinu z roku 1977

Pro ty je však zásadní hlavně závěrečný výšlap Castro de Herville, kde se silnice láme z prudkého sklonu téměř do roviny a cílová rovinka opět pořádně zabolí.

Vuelta objevila toto stoupání teprve v roce 2021, kdy tu poslední sekundy náskoku před favority uhájil Clément Champoussin a po celodenním úniku slavil vítězství. Tehdy byl celou etapu vidět i Jan Hirt, který dorazil do cíle na 11. místě.

Třeba si český závodník na své tehdejší dobrodružství vzpomene a vyrazí před peloton i tentokrát.

9. září 2025

