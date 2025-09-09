Startovní Poio se do itineráře Vuelty vrací po jedenácti letech, tehdy však závod městem na břehu oceánu pouze projížděl.
Tentokrát si užije veškerou pompu slavnostního startu doprovázeného očekáváním, co 16. etapa 80. ročníku přinese.
ONLINE: 16. etapa španělské Vuelty
Úvod třetího týdne sledujeme v podrobné reportáži.
Prakticky celý den se trasa vlní nahoru a dolů, přičemž žádné z úterních stoupání není extra dlouhé, budí ale respekt prudkým sklonem a nepravidelností.
Do kopců míří závod hned po startu, první klasifikované stoupání přichází ale až po téměř osmdesáti kilometrech. Pokud se dosud nevytvořil únik, Alto de San Antonino se o jeho vznik postará.
Vzápětí následuje nejtěžší kopec dne, jedničkové Alto da Groba. Měří přes jedenáct kilometrů a má prudkou první polovinu. Po něm už nenásleduje ani metr roviny.
Sprinterská prémie ve městě Couso je v klesání, následně se silnice opět zvedá na prudké Alto de Prado. Na jeho vrcholu můžou jezdci ukořistit bonifikační sekundy, což je atraktivní zvlášť pro jezdce na celkové pořadí.
Pro ty je však zásadní hlavně závěrečný výšlap Castro de Herville, kde se silnice láme z prudkého sklonu téměř do roviny a cílová rovinka opět pořádně zabolí.
Vuelta objevila toto stoupání teprve v roce 2021, kdy tu poslední sekundy náskoku před favority uhájil Clément Champoussin a po celodenním úniku slavil vítězství. Tehdy byl celou etapu vidět i Jan Hirt, který dorazil do cíle na 11. místě.
Třeba si český závodník na své tehdejší dobrodružství vzpomene a vyrazí před peloton i tentokrát.
