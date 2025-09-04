Kdy se Vuelta uklidní? Pidcock hlesl: Občas děsivé. Nebezpečí není cesta vpřed

Autor:
  8:00
Chtěl vyhrát. Hodně. Ani ne tak pro sebe, ale spíš pro svého syna, který právě třetího září slaví narozeniny. Dánský cyklista Jonas Vingegaard pro úspěch skutečně dělal vše. V jedenácté etapě Vuelty jeho tým Visma celý den kontroloval situaci a sjížděl úniky, i on byl v pozoru a cítil se dobře. Jenže nakonec nedostal možnost. Stejně jako celý peloton.
Etapa Vuelty neměla vítěze. Propalestinští aktivisté zablokovali cíl.

Etapa Vuelty neměla vítěze. Propalestinští aktivisté zablokovali cíl. | foto: AP

Propalestinští aktivisté přerušili jedenáctou etapu vuelty.
Propalestinští aktivisté zablokovali cíl, jedenáctá etapa Vuelty je bez vítěze.
Propalestinští aktivisté zablokovali cíl, jedenáctá etapa Vuelty je bez vítěze
Propalestinští aktivisté přerušili etapu na Vueltě.
12 fotografií

Hlavní pozornost na sebe totiž strhli propalestinští aktivisté. Pokolikáté už?

Palestinské vlajky jsou podél tratí závodů, na nichž startuje stáj Israel Premier Tech, která je trnem v oku demonstrantů, už tradicí. Na třetí Grand Tour sezony se ale situace vymyká.

V pátém dílu, v týmové časovce, skupinka lidí s transparentem vstoupila před jedoucí tým, jehož barvy obléká i Jan Hirt, a zastavila ho.

V desátém dílu opět demonstranti vlezli do silnice, tehdy kvůli nim dokonce spadl Ital Simone Petilli z Intermarché.

Propalestinští aktivisté zablokovali cíl, jedenáctá etapa Vuelty je bez vítěze

„Prosím, jsme jen cyklisté a děláme svou práci. Pokud to takto bude pokračovat, nebude to bezpečné. Chceme jen závodit. Prosím,“ apeloval posléze Petilli na sociálních sítích.

Nepomohlo to. O den později aktivisté do dění závodu zasáhli ještě výrazněji.

Už před startem etapy se sešla zhruba dvacítka nejzkušenějších cyklistů napříč stájemi s organizátory a bavili se, co se tak může dít. Před dějstvím se totiž hovořilo, že právě v tradičně politicky vyhroceném Baskicku mohou být demonstrace nejsilnější.

Propalestinští aktivisté zablokovali cíl, jedenáctá etapa Vuelty je bez vítěze

„Nikdo neví, co se stane,“ líčil italský sprinter Elia Viviani webu CyclingNews. „Pokud proběhne všechno poklidně, závod bude normální. Když ale dojde k pádům a nebezpečným situacím, bude se to muset řešit. Ale ani organizátoři neví, co se může dít.“

Odehrávalo se to nejhorší. Už před ostrým startem musel peloton zcela zastavit a počkat, až policisté odklidí z vozovky jednu menší skupinu. Největší problémy se ale děly v cíli v Bilbau.

Peloton jím měl projíždět dvakrát. Nejprve se zde bojovalo o body do klasifikace o zelený dres, po dalších čtyřiceti kilometrech si to tu měli jezdci rozdat o etapové vítězství.

Další skandál. Propalestinští aktivisté na Vueltě způsobili pád Itala Petilliho

Jenže právě v těchto místech se shromáždilo nejvíc aktivistů. Už první průjezd nebyl bezpečný. Palestinské vlajky byly vystrčené přímo do vozovky, silnice pokrytá různými papírky. Organizátoři i policie se dav snažili uklidnit, jenže bez úspěchu. Někteří jedinci se dokonce snažili proniknout na trať.

Bylo jasné, že v takovémto prostředí se finišovat nedá. „Velmi komplikovaný den,“ popisoval Kiko García, technický ředitel Vuelty. „Už první průjezd cílem byl nekontrolovatelný a museli jsme reagovat. Měli jsme možnost celý závod hned zastavit, nebo zkusit jet co nejdál a dopřát veřejnosti, pokud možno, co největší podívanou. Jedna časomíra byla umístěná tři kilometry před cílem, takže jsme se rozhodli, že závod stopneme tam. A že samozřejmě neurčíme vítěze.“

Dvacet kilometrů před páskou organizátoři předali pokyny vedení týmů, to je posléze šířilo mezi jezdce. Cyklisté se posléze ještě ubezpečovali mezi sebou: Vážně nebude vítěz?

Chápali to.

„Radio Vuelta nás velmi jasně, efektivně a rychle informovalo, že cíl je tři kilometry blíž a že nebude vítěz,“ vykládal Patxi Vila, sportovní ředitel Red Bullu. „V takových situacích nikdy nevíte, jak se správně rozhodnout. Šli střední cestou, což bylo asi dobře.“

Propalestinští aktivisté přerušili jedenáctou etapu vuelty.

I Vingegaard měl pochopení: „Když jsme poprvé projeli cílovou pásku, viděli jsme lidi, kteří se snažili vstoupit na silnici. Už ve druhém stoupání jsme byli jednou zablokováni, ale dokázali jsme ještě pokračovat.“

Byť byl samozřejmě taky částečně frustrovaný. „Mrzí mě to,“ dodával dánský lídr. „Můj syn má dnes narozeniny, byl mu jeden rok. Chtěl jsem pro něj vyhrát, celý tým na to pracoval. Je opravdu škoda, že jsme šanci nedostali. Ale je to tak.“

Příležitost k vítězství cítil i Brit Tom Pidcock. Nohy mu prý jely skvěle. Už když cyklisté věděli, že se nejede o prvenství, tak aspoň nastoupil ve snaze získat nějaký čas. A ačkoliv se k němu Vingegaard dotáhl, další soupeři ztráceli.

Nadávky i plivance. Izraelský tým jako terč aktivistů, jezdci na trénink radši mění dres

„Abych byl upřímný, je těžké popsat moje zklamání. Měl jsem pocit, že dnešek je prostě můj den,“ vykládala jednička týmu Q36.5. „Myslím, že spousta lidí se o tom veřejně zdráhá mluvit, ale v pelotonu je to někdy trochu děsivé. Vystavovat nás nebezpečí ničemu nepomůže. Každý má právo protestovat, ať si každý dělá co chce, ale vystavovat nás nebezpečí není cesta vpřed.“

V další etapě se Vuelta už přesouvá z Baskicka do Kantábrie. Čeká se, že situace bude znovu o trochu klidnější.

„V Kantábrii to bude lepší, což vím dobře, protože odtamtud pocházím. Byť je letos tedy těžké předvídat, co se stane,“ líčil bývalý trojnásobný mistr světa a vítěz sedmi etap na Vueltě Óscar Freire ve vysílání Marca. „Když se demonstruje pokojně, je to dobře, ale dnes šlo o agresivní jedince. Škoda, šlo o etapu s největším množstvím fanoušků, mohlo jít o možná nejlepší etapu celé Vuelty. Ale řeší se něco jiného.“

Letošní Vuelta už asi jiná nebude.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Kdy se Vuelta uklidní? Pidcock hlesl: Občas děsivé. Nebezpečí není cesta vpřed

Chtěl vyhrát. Hodně. Ani ne tak pro sebe, ale spíš pro svého syna, který právě třetího září slaví narozeniny. Dánský cyklista Jonas Vingegaard pro úspěch skutečně dělal vše. V jedenácté etapě Vuelty...

4. září 2025

Český basket má na víc. Slabiny jsme celý turnaj nedokázali zakrýt, hodnotil Peterka

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Během rozhovoru s českými novináři mluvil Martin Peterka podle svých zvyklostí otevřeně. Porážka 75:109 s Lotyši na závěr EuroBasketu ho štvala: „Myslím si, že český basket má na víc. Ale tohle...

4. září 2025

Muchová do třetího semifinále US Open v řadě neprošla, Siniaková si zahraje o titul

Lákavá vidina tří účastí v semifinále tenisového US Open za sebou nedopadla, Karolína Muchová v atraktivním čtvrtfinále podlehla bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi...

4. září 2025  3:37

Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu

Premium

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Kdo ho v devadesátkách sledoval zblízka, odpřisáhne vám, že s míčem u nohy to byl génius. Ale že se z něj po letech vyklube trenér? Roberta Prosinečkiho přece vždycky předcházela pověst rebela až...

4. září 2025

FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...

3. září 2025  22:55

Portugalci poprvé slaví postup, historickou výhru na EuroBasketu zapisuje i Británie

Portugalští basketbalisté vybojovali na EuroBasketu historický postup do play off ze skupiny A v Rize, do které vstoupili výhrou nad českou reprezentací. I bez vyloučeného pivota Neemiase Quety z...

3. září 2025  16:27,  aktualizováno  22:33

Na třetí pokus úspěch. Volejbalisté v přípravě na MS porazili Finy

Po dvou porážkách ve zlaté Evropské lize se českým volejbalistům podařilo letos poprvé porazit Finsko. Přípravný zápas před mistrovstvím světa, které pro oba týmy na Filipínách začne v neděli 14....

3. září 2025  22:29

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně...

3. září 2025  22:18

Překvapení na úvod interligy. Házenkářky Olomouce si vyšláply na mistrovský Most

Nový ročník interligy házenkářek začal překvapivou výhrou Olomouce 28:26 nad mistrovským Mostem. Zora nicméně potvrdila, že na Baník umí, porazila ho v minulé sezoně začátkem roku i v předchozím...

3. září 2025  21:48,  aktualizováno  21:52

Ocampo po ME: Kritiky se nebojím. Na vyhodnocení turnaje potřebujeme čas

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Ze svého premiérového seniorského EuroBasketu odjíždí kouč Diego Ocampo bez výhry. V posledním zápase na turnaji schytali jeho svěřenci výprask 75:109 od domácího výběru. „Pro tým to byly těžké...

3. září 2025  21:26

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...

3. září 2025  20:53

Potkali se na padelu. Muchové pomáhá bývalý hráč, který je jen o dva roky starší

Z US Open má sám silný zážitek, v roce 2017 tam postoupil z kvalifikace, načež na třetím největším kurtu Grandstand vyzval tehdejší světovou devítku Grigora Dimitrova. Neuspěl, ale v New Yorku prožil...

3. září 2025  20:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.