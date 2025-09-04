Kdy se Vuelta uklidní? Pidcock hlesl: Občas děsivé. Nebezpečí není cesta vpřed

Hlavní pozornost na sebe totiž strhli propalestinští aktivisté. Pokolikáté už?
Palestinské vlajky jsou podél tratí závodů, na nichž startuje stáj Israel Premier Tech, která je trnem v oku demonstrantů, už tradicí. Na třetí Grand Tour sezony se ale situace vymyká.
V pátém dílu, v týmové časovce, skupinka lidí s transparentem vstoupila před jedoucí tým, jehož barvy obléká i Jan Hirt, a zastavila ho.
V desátém dílu opět demonstranti vlezli do silnice, tehdy kvůli nim dokonce spadl Ital Simone Petilli z Intermarché.
|
Propalestinští aktivisté zablokovali cíl, jedenáctá etapa Vuelty je bez vítěze
„Prosím, jsme jen cyklisté a děláme svou práci. Pokud to takto bude pokračovat, nebude to bezpečné. Chceme jen závodit. Prosím,“ apeloval posléze Petilli na sociálních sítích.
Nepomohlo to. O den později aktivisté do dění závodu zasáhli ještě výrazněji.
Už před startem etapy se sešla zhruba dvacítka nejzkušenějších cyklistů napříč stájemi s organizátory a bavili se, co se tak může dít. Před dějstvím se totiž hovořilo, že právě v tradičně politicky vyhroceném Baskicku mohou být demonstrace nejsilnější.
„Nikdo neví, co se stane,“ líčil italský sprinter Elia Viviani webu CyclingNews. „Pokud proběhne všechno poklidně, závod bude normální. Když ale dojde k pádům a nebezpečným situacím, bude se to muset řešit. Ale ani organizátoři neví, co se může dít.“
Odehrávalo se to nejhorší. Už před ostrým startem musel peloton zcela zastavit a počkat, až policisté odklidí z vozovky jednu menší skupinu. Největší problémy se ale děly v cíli v Bilbau.
Peloton jím měl projíždět dvakrát. Nejprve se zde bojovalo o body do klasifikace o zelený dres, po dalších čtyřiceti kilometrech si to tu měli jezdci rozdat o etapové vítězství.
|
Další skandál. Propalestinští aktivisté na Vueltě způsobili pád Itala Petilliho
Jenže právě v těchto místech se shromáždilo nejvíc aktivistů. Už první průjezd nebyl bezpečný. Palestinské vlajky byly vystrčené přímo do vozovky, silnice pokrytá různými papírky. Organizátoři i policie se dav snažili uklidnit, jenže bez úspěchu. Někteří jedinci se dokonce snažili proniknout na trať.
Bylo jasné, že v takovémto prostředí se finišovat nedá. „Velmi komplikovaný den,“ popisoval Kiko García, technický ředitel Vuelty. „Už první průjezd cílem byl nekontrolovatelný a museli jsme reagovat. Měli jsme možnost celý závod hned zastavit, nebo zkusit jet co nejdál a dopřát veřejnosti, pokud možno, co největší podívanou. Jedna časomíra byla umístěná tři kilometry před cílem, takže jsme se rozhodli, že závod stopneme tam. A že samozřejmě neurčíme vítěze.“
Dvacet kilometrů před páskou organizátoři předali pokyny vedení týmů, to je posléze šířilo mezi jezdce. Cyklisté se posléze ještě ubezpečovali mezi sebou: Vážně nebude vítěz?
Chápali to.
„Radio Vuelta nás velmi jasně, efektivně a rychle informovalo, že cíl je tři kilometry blíž a že nebude vítěz,“ vykládal Patxi Vila, sportovní ředitel Red Bullu. „V takových situacích nikdy nevíte, jak se správně rozhodnout. Šli střední cestou, což bylo asi dobře.“
I Vingegaard měl pochopení: „Když jsme poprvé projeli cílovou pásku, viděli jsme lidi, kteří se snažili vstoupit na silnici. Už ve druhém stoupání jsme byli jednou zablokováni, ale dokázali jsme ještě pokračovat.“
Byť byl samozřejmě taky částečně frustrovaný. „Mrzí mě to,“ dodával dánský lídr. „Můj syn má dnes narozeniny, byl mu jeden rok. Chtěl jsem pro něj vyhrát, celý tým na to pracoval. Je opravdu škoda, že jsme šanci nedostali. Ale je to tak.“
Příležitost k vítězství cítil i Brit Tom Pidcock. Nohy mu prý jely skvěle. Už když cyklisté věděli, že se nejede o prvenství, tak aspoň nastoupil ve snaze získat nějaký čas. A ačkoliv se k němu Vingegaard dotáhl, další soupeři ztráceli.
|
Nadávky i plivance. Izraelský tým jako terč aktivistů, jezdci na trénink radši mění dres
„Abych byl upřímný, je těžké popsat moje zklamání. Měl jsem pocit, že dnešek je prostě můj den,“ vykládala jednička týmu Q36.5. „Myslím, že spousta lidí se o tom veřejně zdráhá mluvit, ale v pelotonu je to někdy trochu děsivé. Vystavovat nás nebezpečí ničemu nepomůže. Každý má právo protestovat, ať si každý dělá co chce, ale vystavovat nás nebezpečí není cesta vpřed.“
V další etapě se Vuelta už přesouvá z Baskicka do Kantábrie. Čeká se, že situace bude znovu o trochu klidnější.
„V Kantábrii to bude lepší, což vím dobře, protože odtamtud pocházím. Byť je letos tedy těžké předvídat, co se stane,“ líčil bývalý trojnásobný mistr světa a vítěz sedmi etap na Vueltě Óscar Freire ve vysílání Marca. „Když se demonstruje pokojně, je to dobře, ale dnes šlo o agresivní jedince. Škoda, šlo o etapu s největším množstvím fanoušků, mohlo jít o možná nejlepší etapu celé Vuelty. Ale řeší se něco jiného.“
Letošní Vuelta už asi jiná nebude.