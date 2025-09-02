Vuelta ONLINE: Po dni volna se znovu závodí. Peloton opět čeká dojezd na kopec

Autor:
Sledujeme online   13:08
Po pondělním volném dni španělská Vuelta vstoupila do svého druhého týdne. V desáté etapě na cyklisty čeká další dojezd na kopec do lyžařského střediska Larra Belagua. Jak dějství dopadne? Sledujte od 13.08 hodin v podrobné online reportáži.

Cyklisté během osmé etapy Vuelty | foto: AP

Jde o dost podobnou etapu jako v neděli. Tentokrát sice před cílovým kopcem musí peloton zdolat jedno „trojkové“ stoupání, jinak ale prvních 160 kilometrů profilově tak náročných není.

Závěr už ale bude o něčem jiném.

ONLINE: 10. etapa španělské Vuelty

podrobná reportáž od 13.08 hodin

Larra-Belagua, která leží blízko španělsko-francouzských hranic, hostila cíl i před dvěma roky. Tehdy se zde radoval Belgičan Remco Evenepoel, kterého poté, co se protrápil předchozí etapou na Tourmalet, peloton pustil do úniku.

Výšlap měří 9,4 kilometru s průměrem 6,2 procent. Je poměrně pravidelný. Lehčí pasáže přijdou až v samém závěru a poslední kilometr už jen tak mírně stoupá.

Kdo na něj dorazí jako první?

Profil 10. etapy Vuelty 2025

Červený dres stále drží Nor Torstein Träen z Bahrainu, jenž má k dobru 37 sekund na druhého Dána Jonase Vingegaarda z Vismy a 1:15 minuty na třetího Portugalce Joaa Almeidu z UAE.

V závodě jedou i dva Češi. Jan Hirt z Israel Premier Tech a Jakub Otruba z Caja Rural.

Jak desátá etapa dopadne, sledujte online.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Dusno kolem hokejového Zlína. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Zatímco výkonný výbor od úterního dopoledne řeší porušení licenčního řádu ze strany Zlína a hlasuje o jeho vyloučení z první hokejové ligy, do diskuze kolem klubu se zapojila také extraliga. Její...

2. září 2025  13:31

Přesuny gólmanských hvězd. Donnarumma je v City, Ederson odešel do Fenerbahce

Přesun slavných brankářů mezi velkými kluby: Gianluigi Donnarumma po „vyhazovu“ z Paris St. Germain přestoupil do Manchesteru City, odkud zase bývalá jednička Ederson zamířil do Fenerbahce Istanbul....

2. září 2025  13:12

Vuelta ONLINE: Po dni volna se znovu závodí. Peloton opět čeká dojezd na kopec

Sledujeme online

Po pondělním volném dni španělská Vuelta vstoupila do svého druhého týdne. V desáté etapě na cyklisty čeká další dojezd na kopec do lyžařského střediska Larra Belagua. Jak dějství dopadne? Sledujte...

2. září 2025  13:08

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Podle informace...

2. září 2025  12:39

Fotbalové přestupy ONLINE: Olomouc udělala dva velké přestupy, má Berana i Ghaliho

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18,  aktualizováno  2.9 12:23

Velký přestup v české lize stvrzen. Nabídku z Olomouce jsem nečekal, přiznal Beran

Za fotbalovou reprezentací přijel v pondělí z Jablonce. Až národní mužstvo příští týden po přípravném utkání v Hradci Králové proti Saúdské Arábii bude opouštět, vyrazí do Olomouce, kde během srazu...

2. září 2025  12:12

Fanoušci jsou rozjetí, dáme ještě jednu písničku. Jak se Češi na ME starají o show

Premium

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Ke kameramanům směřuje rychlý pokyn: „Kiss Cam, teď!“ Zatímco oni ostří na potenciální páry v publiku, v nenápadném boxu schovaném v jednom z rohů rižské areny se postarají o zbytek.

2. září 2025

Boxoval s Alim, hrál se Spencerem. Zemřel boxer, který byl předlohou Rockyho

V historických záznamech jako vítěz uveden není, přesto si těmi zápasy získal věhlas a uznání. Joe Bugner se dvakrát postavil Muhammadu Alimu a ani jednou mu nedovolil knock-out. Britský boxer...

2. září 2025  11:24

Z lazaretu mezi elitu. Česká čtyřka tvoří na US Open unikátní grandslamový příběh

Historický grandslam pro české tenisty! Ještě nikdy v samostatné historii se nestalo, že by na jednom z turnajů velké čtyřky byli čtyři hráči z Česka mezi nejlepší osmičkou. Až doteď. Na US Open...

2. září 2025  11:20

Šonka: Potřebuji létat hlavou dolů. O návratu Air Race vydrží nemluvit 6 sekund

Už je to šest let, co skončil seriál závodů letecké akrobacie Red Bull Air Race. Zářil v něm i český pilot Martin Šonka. „Neustále s tím otravuji, aby se seriál vrátil. Ale vím, že to není jen tak,“...

2. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nechal jsem se unést. Zloděj tenisové čepičky to od lidí schytal, omluvil se

Polský podnikatel Piotr Szczerek, jehož čin v hledišti tenisového US Open se stal virálním hitem poté, kdy vytrhl z ruky dítěti podepsanou čepici tenisty Kamila Majchrzaka, to v reakcích na svůj čin...

2. září 2025  10:38

Robinho zůstává za znásilnění ve vězení, soud zamítl jeho žádost o propuštění

Bývalý fotbalista Robinho zůstane v Brazílii ve vězení, kde si odpykává devítiletý trest za účast na hromadném znásilnění. Nejvyšší soud v pondělí oznámil, že většinou hlasů zamítl jeho žádost o...

2. září 2025  10:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.