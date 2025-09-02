Vuelta ONLINE: Po dni volna se znovu závodí. Peloton opět čeká dojezd na kopec

Jde o dost podobnou etapu jako v neděli. Tentokrát sice před cílovým kopcem musí peloton zdolat jedno „trojkové“ stoupání, jinak ale prvních 160 kilometrů profilově tak náročných není.
Závěr už ale bude o něčem jiném.
ONLINE: 10. etapa španělské Vuelty
podrobná reportáž od 13.08 hodin
Larra-Belagua, která leží blízko španělsko-francouzských hranic, hostila cíl i před dvěma roky. Tehdy se zde radoval Belgičan Remco Evenepoel, kterého poté, co se protrápil předchozí etapou na Tourmalet, peloton pustil do úniku.
Výšlap měří 9,4 kilometru s průměrem 6,2 procent. Je poměrně pravidelný. Lehčí pasáže přijdou až v samém závěru a poslední kilometr už jen tak mírně stoupá.
Kdo na něj dorazí jako první?
Červený dres stále drží Nor Torstein Träen z Bahrainu, jenž má k dobru 37 sekund na druhého Dána Jonase Vingegaarda z Vismy a 1:15 minuty na třetího Portugalce Joaa Almeidu z UAE.
V závodě jedou i dva Češi. Jan Hirt z Israel Premier Tech a Jakub Otruba z Caja Rural.
Jak desátá etapa dopadne, sledujte online.