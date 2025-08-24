Během pár uplynulých let si Belgičan v barvách Alpecinu vysloužil pověst top sprintera. Trošku chaotický „Jasper Disaster“ (pohroma) vyrostl v „Jasper the Master“ (překlad netřeba).
Před dvěma lety ovládl na Tour de France čtyři etapy a s bezkonkurenčním náskokem získal zelený dres. Loni triumfoval třikrát a obhajoba zelené mu unikla jen těsně. Mezitím získal dalších 21 vítězství, včetně jarního monumentu Milán–SanRemo.
Letos ale jakoby se tahle skvěle šlapající mašina na úspěch zasekla.
Na začátku sezony mu triumfy o kousek unikaly a když už se zdálo, že je zpět v top formě po vítězství na Kuurne–Brusel–Kuurne, ošklivě se potloukl v dojezdu Nokere Koerse.
Následující závody nezvládl tak, jak by si představoval, a další triumf přišel až těsně před Tour, v jedné z etap na Kolem Belgie.
Hromadné dojezdy místo něj od začátku sezony demolují jiní. Krajan Tim Merlier, Ital Jonathan Milan a Nizozemec Olav Kooij si rozdělili většinu letošních sprinterských bitev.
Závěrečný kilometr 1. etapy Vuelty:
Přesto, když pořadatelé Tour de France nabídli sprinterům žlutý dres v úvodní etapě poprvé po pěti letech, byl to právě Phlipsen, který si pro něj zcela jasně dojel. Nenechal se překvapit na větru a závěr si s parťáky z Alpecinu mazácky pohlídal.
Po protrápeném období přišel suverénní triumf s vysněným žlutým bonusem.
Možná, že by nakopl Philipsena k dalšímu řádění na francouzských silnicích, ale nešťastná náhoda rozhodla jinak. Po kolizi na sprinterské prémii opouštěl Tour už po třetí etapě – v bolestech a se zlomenou klíční kostí.
„Byl jsem opravdu hrozně zklamaný. Tolik jsem kvůli Tour pracoval, takže opustit ji ve třetí etapě bylo vážně těžké. Musel jsem si najít nový cíl,“ popisoval.
Nový cíl byl vlastně celkem jasný. Stejně jako pořadatelé Tour byli ke sprinterům nezvykle vstřícní i organizátoři Vuelty. Ale cesta na start v Turíně opět nebyla pro Philipsena zcela jednoznačná.
„Jsem opravdu motivován na Vueltě startovat, ale čas je proti mě. Měl jsem jen minimální čas vyléčit svá zranění,“ upozorňoval minulý týden. To se zrovna chystal na Kolem Dánska. „Když se budu všech pět etap cítit mizerně, nedává smysl, abych se tři týdny trápil v horách při Vueltě.“
V Dánsku nakonec dojel nejlépe čtvrtý, stejně jako na následné jednorázovce v Hamburku. „Neobjel jsem moc závodů a neměl jsem ideální přípravu. Vlastně jsem si moc nevěřil,“ přiznal nyní. Přesto se ke startu na španělském klání nakonec odhodlal.
Navíc, on a Vuelta, to je dávná milostná historie. Právě tady získal Belgičan své první vítězství na Grand Tour a teprve páté v kariéře. To bylo ještě v dresu UAE, v covidovém ročníku 2020.
„Bylo to tehdy na začátku listopadu, závodili jsme opravdu hodně pozdě. A byla to fakt dlouhá, náročná etapa. Ale na to vítězství si moc dobře pamatuju, bylo to super,“ ujišťoval nyní.
Do Španělska se vrátil ještě o rok později, to už v sestavě Alpecinu, a tentokrát se tu radoval hned dvakrát. Až teprve poté začalo jeho slavné tažení na Tour.
I proto ho návrat na Vueltu tolik lákal. Ačkoliv dobře věděl, že musí uspět hned napoprvé.
Two huge wins and a rapid recovery in 50 days 😲— Velon CC (@VelonCC) August 23, 2025
Jasper Philipsen has had a whirlwind summer, winning the opening stages of the Tour de France and Vuelta a España either side of a big crash.
📸 Sprint Cycling | Jasper Philipsen
______
🇪🇸 #LaVuelta25 pic.twitter.com/tLCsuJpjxJ
„Vzhledem k tomu, jakým typem sprintera jsem, měl jsem na letošní Vueltě jedinou skutečnou šanci. A ta byla dnes,“ říkal po úvodní zkoušce z Turína do Novary.
Říkal to ale na tiskové konferenci jako vítěz etapy a majitel červeného i zeleného dresu. Ten červený nejspíš ztratí hned v neděli a ani zelený pro nejlepšího sprintera pravděpodobně neudrží. I tak ale může být už nyní se svým „náhradním plánem“ spokojený.
„Měl jsem letos tolik smůly, ale taky se mi podařilo dosáhnout na úžasná vítězství. Díky tomu je sezona mnohem sladší,“ uznal.
A už nyní lze říct, že, co se týče úvodů Grand Tour, nemá letos Philipsen konkurenci. Nezdarům na jiných závodech navzdory.