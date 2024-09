ONLINE: Závěrečný týden Vuelty. Peloton zamíří k jezerům Covadongy

Téměř 182 kilometrů z přímořského Luanca na Lagos de Covadonga a 4000 metrů převýšení čeká na závodníky na úvod třetího týdne Vuelty.

Přitom prvních 160 kilometrů je jen na zahřátí.

ONLINE: Šestnáctá etapa španělské Vuelty Sledujeme v podrobné reportáži.

Sedmdesát kilometrů hornaté krajiny na pobřeží Atlantského oceánu přivede cyklisty k prvnímu kategorizovanému stoupání dne. Mirador del Fito měří jen sedm kilometrů, jeho střední část je ale kvůli prudkým sklonům nekonečná.

Po sjezdu do údolí řeky Sella je to jen něco málo přes dvacet kilometrů k Lagos de Covadonga, to by ale bylo příliš jednoduché, proto si organizátoři připravili ještě okruh přes horské sedlo Collada Llomena. V něm čekají závodníky další dlouhé, strmé úseky – téměř tři kilometry nepovolí sklon pod 11 %.

Pak už přijde čas na monumentální výšlap k ledovcovým jezerům. Bylo to právě toto stoupání, které vrátilo Vueltě na začátku 80. let slávu a atraktivnost.

Profil šestnácté etapy Vuelty

Dvanáct kilometrů do výšky 1069 metrů nad mořem je v první polovině nesmírně prudkých, druhá část kopce je naopak zákeřná svou nepravidelností. Strmé rampy střídá rovina a sjezd, takže najít pravidelný rytmus je téměř nemožné. Navíc ty kulisy: široko daleko jen skalnaté vrcholky, které se zrcadlí na hladině jezer, u kterých se pasou krávy a koně. To vše samozřejmě za předpokladu, že okolí nezahalí proslulé husté mlhy.

Pouze jednou za posledních čtrnáct let se stalo, že závodník, který byl na vrcholu v červeném dresu, pak Vueltu nevyhrál celkově. Naposledy zde neslavil nikdo jiný než Primož Roglič.

Slovinec před třemi lety zaútočil v průsmyku Collada Llomena a do cíle dorazil s minutou a půl náskoku. Z červené tehdy svlékl překvapivého lídra Christiana Eikinga, který vedl od úspěšného úniku v desáté etapě. Připadá vám to všechno trochu moc povědomé?

Lídr Bory by si určitě přál, aby se historie opakovala, a on se znovu na legendárním stoupání oblékl do červeného dresu. Jenže tentokrát i sám Roglič o své formě pochybuje a navíc Ben O’Connor je mnohem silnější protivník než byl Rogličovi před třemi lety Eiking. A nesmíme zapomenout, že závodníci mají za sebou volný den, po kterém je návrat do závodního tempa často problematický.

„Teoreticky je to nebezpečná etapa, protože přichází hned po volném dni, na což může některý z favoritů draze doplatit,“ tvrdil o šestnáctém dějství ředitel závodu Fernando Escartín.

Vyplní se jeho slova? Sledujte v podrobné reportáži.