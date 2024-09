Kde si i Froome pomyslel: Tak, a půjdu pěšky. Vuelta míří na Cuitu Negru

O’Connor si před pár dny pustil záznam z Vuelty 2012, když se na tento vrchol stoupalo naposledy.

Připomněl si, jak si to zde rozdávali Alberto Contador a Joaquim Rodríguez v celkové klasifikaci. A jak si Dario Cataldo po úniku s Thomasem De Gendtem dojel pro etapové vítězství.

„Nikdy jsem ho nejel. Ale ty obrázky mi připomněly Col de la Loze ve Francii,“ vykládal osmadvacetiletý Australan. „Zejména závěrečná pasáž je fakt stěna. Ale jsou tam i další extrémně strmé úseky.“

Celkem výšlap měří 18,9 kilometru.

V průměru má 7,4 procent, byť tento údaj kvůli několika mírnějším místům a jednomu krátkému sjezdu trochu zkresluje.

Poslední tři kilometry sklon neklesne pod dvanáct procent.

A nejnáročnější části? V nich má silnice až čtyřiadvacet procent.

Není divu, že Cataldo zde po triumfu před dvanácti lety prohlásil: „Nejstrmější stoupání, jaké jsem kdy v životě absolvoval. V jednu chvíli jsem se chtěl podívat nahoru, abych zjistil, kde je cíl. Bylo to tak strmé, že jsem málem dostal křeč do krku, i když jsem byl blízko.“

Ital Dario Cataldo si jede pro vítězství na Cuitu Negru na Vueltě v roce 2012.

Nebyl sám, kdo takto hovořil. Na Cuitu Negru jezdci dlouho nemohli zapomenout.

„Když jsme přijeli pod nejprudší úsek a já viděl tu rampu před sebou, pomyslel jsem si: Tak to půjdu pěšky,“ vzpomínal i Chris Froome, jenž byl tehdy v etapě čtrnáctý. „Snažil jsem se nějak držet vlastní tempo a přežít, jak nejdéle to šlo.“

On pěšky sice nakonec nemusel, byli ale tací. Některým cyklistům v závěru pole pomáhali diváci, kteří je postrkovali nahoru.

„Děkuji španělským fanouškům, že mě posunuli. Bez nich bych to nevyjel,“ napsal po dojezdu Philippe Gilbert na Twitter.

Robert Gesink dokonce prohlásil, že kopec je ještě těžší než Angliru, který mnozí považují za nejtěžší stoupání profipelotonu. „Angliru je také extrémně strmé, ale zároveň pravidelnější. Tady byla místa, kdy jsem myslel, že přepadnu z kola.“

Tak tento kolos nyní Vueltu čeká. A to se ještě v 143kilometrové etapě objeví dvě vrchařské prémie první kategorie a jedna třetí.

Až nad lyžařské středisko

Právě podobnými výšlapy je španělská Grand Tour vyhlášená. Jde vlastně o její DNA, jak se organizátoři rádi chlubí.

„Když se před patnácti lety stal ředitelem závodu Javier Guillén, vyhlásil, že si musíme najít jasnou tvář,“ popisoval loni pro iDNES Premium Kiko García, jeden z tvůrců trati. „Když se podíváte na mapu Španělska, nešlo o nic složitého. Je plné hor, úzkých a klikatých silniček, divokých a nepoznaných míst. Tak jsme si řekli, že přesně takový náš závod bude.“

Cuitu Negru tohle splňuje. Nové kopce hledají tak, že dostávají tipy od místních obyvatel či cyklistů. Pak si ho sami projedou autem či na kole.

A když při cestě na vrchol trpí, tak si řeknou: Dobře, tak tenhle kopec je přesně pro nás!

„Ne, tak jednoduché to není,“ usmál se García. „Najít zajímavý kopec je ve Španělsku celkem jednoduché. Ale nejnáročnější práce začíná v momentě, kdy musíte vymyslet, jak k němu dojet, jak na něm umístit všechny kamiony, týmové autobusy, média. Což ještě umocňuje, pokud má jít o finiš etapy.“

Na Cuitu Negru o problém nejde. Nachází se zde lyžařské středisko Pajares, díky kterému zde vede slušná silnice a mají zde dostatek prostoru na zaparkování všech automobilů.

Vyčerpaný Ben O’Connor z AG2R dojíždí do cíle jedenácté etapy Vuelty.

Další výhodou jsou lanovky, kterými mohou přepravit vybavení, pomocný personál nebo novináře až do cílového prostoru, který je ještě pět kilometrů nad střediskem.

„Je to typické asturijské stoupání,“ popisuje O’Connor. „Superstrmé, superdlouhé. Také jsou v této oblasti dost často mlhy, takže bych se vůbec nedivil, kdyby byly i v neděli.“

Rogličův tým: Jde o správný kopec

Muž v červeném dresu věří, že by mu tento výšlap mohl sedět. Od úniku v šesté etapě, jež ho vystřelil do celkového vedení s náskokem 4:51 minuty na Rogliče, postupně náskok ztrácí.

Naposledy v pátek v dojezdu na kratší, ale také prudký Ancares přišel o skoro dvě minuty a nyní má na druhého Slovince k dobru už jen 1:21 minuty.

Třetí Enric Mas z Movistaru má odstup 3:01 minuty, čtvrtý Richard Carapaz z EF 3:13 a pátý Mikel Landa z Quick-Stepu 3:20.

„Jsem unavenější, ale aspoň mi už není špatně z toho vedra v prvním týdnu,“ říká O’Connor. „Uvidíme, jak zvládnu neděli. Bude to fakt těžký den, ale těším se na něj. Mám rád totiž delší stoupání.“

Zároveň ale dodává, že si uvědomuje, že bude záležet na tom, v jaké formě bude Roglič. Pokud pojede jako na Ancaresu, ví, že to s ním bude mít těžké.

„Byl vážně silný. Všichni se teď dívají hlavně na něj. Ale zase to nesmíme přehánět,“ líčí. „Devátá etapa (v níž se po úniku výrazně posunuli v celkovém pořadí Adam Yates a Carapaz) ukázala, že se musíme ohlížet po všech.“

Primož Roglič odjíždí všem soupeřům ve 13. etapě Vuelty.

Na Rogliče si ale musí dávat extra pozor. Jeho Red Bull má nedělní etapu samozřejmě v hledáčku.

„Manko 1:21 se může zdát malé, ale pořád je to dost,“ říkal sportovní ředitel Slovincovy stáje Patxi Vila serveru CyclingNews. „Je před námi ještě spousta práce. Ale ta nejtěžší část Vuelty teprve přijde. Neděle je taková. Hodně krát jsem závodil do lyžařského střediska Pajares, ale ne až na vrchol Cuitu Negru. Důkladně jsme ho studovali, byli jsme se tam i podívat. A jak to říci… Je to ten správný kopec.“

Dá mu závěrečná stěna za pravdu?