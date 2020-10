ONLINE: První etapa, první náročné kopce. Kdo půjde na Vueltě do červené?

Vuelta měla původně odstartovat časovkou v Utrechtu. V Nizozemsku pak měli cyklisté absolvovat ještě další dvě rovinaté etapy a až poté se přesunout do Španělska.

Kvůli koronaviru však nic z toho neplatí.

Začíná se rovnou v Baskicku. A pěkně zhurta. Místo sprinterů, kteří by v Nizozemsku pomýšleli na vítězství, budou hned od začátku v hlavních rolích vrchaři.

ONLINE: 1. etapa španělské Vuelty Podrobná online reportáž

První kopec přijde na řadu po 98 kilometrech. Měla by to být zatím jen taková rozcvička - 6 kilometrů s průměrem 2,3 procent by nemělo závodníkům přidělat problémy.

Další stoupání budou ale těžší a těžší.

Výjezd na Alto de Kampazar měří 6,7 kilometrů s průměrem 4,1 procenta, výšlap na Alto de Elgeta má 6,2 kilometrů s průměrem 5,2 procent.

Vuelta 2020 příloha iDNES.cz

V závěru pak cyklisty čeká ještě lahůdka v podobě Alto de Arrate, kde se nachází vrchařská prémie první kategorie. Výjezd má 5,3 kilometrů s průměrem 7,7 procent, ve druhé polovině sklon neklesne pod devět procent.

Jakmile ho závodníci zdolají, do cíle už budou zbývat jen dva kilometry po rovině a z kopce. Kdo jako první přejede pásku, kromě etapového triumfu oblékne i červený dres pro průběžného lídra.

CiclismoInternacional @CiclismoInter Vuelta España 2020 - Stage 1 Preview https://t.co/jauj9nn1mM #LaVuelta #LaVuelta2020 By @cyclingmole https://t.co/3gHhIHrdSG oblíbit odpovědět

Arrate je známý hlavně ze závodu Kolem Baskicka, loni tu triumfoval Emanuel Buchmann, který ale na startu Vuelty chybí. V rámci španělské Grand Tour zde v roce 2012 triumfoval Alejandro Valverde.

Bude tentokrát slavit znovu, nebo zvítězí někdo jiný?

Sledujte v podrobné reportáži.