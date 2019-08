Jakobsen o centimetry porazil Bennetta. Kruijswijk na Vueltě skončil

Osmadvacet kilometrů před cílem byl dojet Jorge Cubero - jeden ze dvou mužů v úniku.

V čele zůstal už jen osamocený Jelle Wallays s minutovým náskokem.

A ten se rychle snižoval. Na čele zrychlujícího balíku se střídali cyklisté Bory, Quick-Stepu a Sunwebu. O deset kilometrů později dojeli i Wallayse.

Všichni se připravovali na závěrečný spurt, jehož největším favoritem byl pondělní vítěz Sam Bennett.

Jeho cíl pro úterní etapu?

„Vyhrát,“ nekomplikoval si to.

V technických posledních kilometrech se to na čele hlavního balíku neustále přelévalo. Šest kilometrů před cílem se vepředu zjevil Remi Cavagna z Quick-Stepu, který si dokonce vypracoval menší náskok.

Byl to poplach především pro Sunweb s Borou, které ale kilometr před cílem Cavagnu dojely.

V tu chvíli se do čela posunul Zdeněk Štybar, který rozjížděl spurt pro Fabia Jakobsena. Po Štybarovi převzal práci Max Richeze, který 150 metrů před cílem vypustil mladého Nizozemce vpřed.

Zdálo se, že Jakobsen má cestu k triumfu umetenou, zvlášť, když Bennett se tentokrát musel do čela prodírat hodně zezadu.

Nakonec z toho ale bylo drama, které rozhodlo pár centimetrů.

Bennett se totiž hnal před, předjížděl jednoho soupeře za druhým měl suverénně nejvyšší rychlost, ale na Jakobsena byl krátký.

„Až od týmu jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál, já to vůbec nevěděl. Věděl jsem, že je Sam Bennett hodně blízko, ale nakonec to vyšlo,“ usmíval se vítěz.

Dvaadvacetiletý nizozemský šampion se tak raduje z prvního triumfu na závodě Grand Tour. Na třetím místě dojel za Bennettem Max Walscheid, čtvrtý byl Fernando Gaviria.

Zprávou dne bylo v úterý na Vueltě odstoupení Stevena Kruijswijka. Už 130 kilometrů před cílem přicházely z pelotonu ve Španělsku zprávy, že Nizozemec vzdal. O pár minut později došlo k potvrzení. Třetí muž letošní Tour de France slezl z kola a jeho španělská pouť skončila. Důvodem je zranění, které utrpěl v úvodní týmové časovce tohoto ročníku.

To celý tým Jumbo-Visma doplatil na prasknutý bazének, ze kterého vytekla voda na silnici, na které nizozemský tým havaroval.

Kruijswijk si nepříjemně zranil koleno a každý den trpěl.

„To koleno se zhoršovalo každým dnem. Dneska už jednoduše nemohl pokračovat,“ prozradil pro TVE sportovní ředitel Jumba - Addy Engels.

Po nepovedené týmové časovce je to tak další rána pro nizozemskou stáj.

V čele Vuelty se nic nemění. Dál ji průběžně vede Nicolas Roche o dvě sekundy před Nairem Quintanou. Třetí Rigoberto Uran ztrácí osm sekund.

Klidný den. O půl druhé cyklisté vyrazili do čtvrté 175 kilometrů dlouhé etapy z Cullery do El Puig. Na trase byla jediná vrchařská prémie třetí kategorie - Puerto del Oronet, a to 45 kilometrů před cílem. Čekal se klidný den se spurtem na závěr.

Stejný průběh. Podobně jako v pondělí, i úterní etapa nenabídla žádný velký souboj o únik. Prakticky hned první nástup byl úspěšný. Byli to Jelle Wallays (Lotto-Soudal) a Jorge Cubero (Burgos-BH), kteří okamžitě ujeli a začali se pelotonu vzdalovat.

