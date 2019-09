Fuglsang se dočkal, vyhrál etapu na Vueltě. Roglič si upevnil vedení

Těžký konec druhého týdne připravili organizátoři letošního ročníku Vuelty.

Po nedělní náročné šichtě se čtyřmi vrcholy první kategorie číhala v pondělí etapa s dalšími třemi tuze obtížnými kopci – Puerto de San Lorenzo (první kategorie), Alto de la Cobertoria (první kategorie) a Alto de la Cubilla (mimořádné kategorie).

Když se konečně po hodině a půl tvrdého závodě zrodil únik dne, bylo v něm dvacet jmen včetně Thomase De Gendta, Jakoba Fuglsanga, Philippa Gilberta a dalších.

Pod závěrečným kopcem měla tahle skupina devítiminutový náskok. O vítězi dne se tak rozhodlo v úniku.

Etapa 16 | Stage 16 ‍♂️ @jakob_fuglsang   ¿Qué quieres preguntarle? / What do you want to ask him? #LaVuelta19 pic.twitter.com/X2oTkiqKyw

Luis Leon Sánchez vytvořil půdu pro útok Jakoba Fuglsanga, který čtyři kilometry před cílem vyrazil vpřed.

Na čtvrt minutě se za ním držel Tao Geoghegan Hart, ale to bylo vše.

Zkušený Dán si 22. vítězství kariéry a první na Grand Tour pohlídal. Korunoval tak svou báječnou sezonu, kdy byl jedním z nejlepších mužů letošního jara.

Až za ním se opět jednou odehrávala bitva o krále této Vuelty.

Sedm kilometrů před cílem zvýšila tempo Astana a hned odpadl Nairo Quintana, který prožíval těžké asturijské dny.

Dalším problémem pro Movistar bylo i vystoupení Alejandra Valverdeho.

Jakmile se ze sedla zvedl Miguel Ángel López, vyrazili za ním Tadej Pogačar s Primožem Rogličem, ale Valverde chyběl.

A tak zatímco tahle trojice projela cílem pospolu, Valverde ztratil 23 vteřin, Quintana dokonce dvě minuty a 34 vteřin.

Průběžnému pořadí tak Roglič po dvou náročných týdnech vládne před Valverdem o 2:48 minuty. Třetí Tadej Pogačar ztrácí 3:42 minuty a čtvrtý Miguel Ángel López ještě 17 vteřin navíc.

V úterý je na Vueltě na programu druhý volný den.

Těžká šichta. Další náročná etapa čekala na cyklisty v pondělí. Na 144 kilometrech z Pravie na Alto de la Cubilla stály tři těžká stoupání. Dvě první kategorie a to cílové dokonce mimořádné kategorie.

Šílenství na silnici. Po velmi krátké neutralizované zóně se začalo zhurta závodit. Doslova desítky útoků se odehrávaly na silnici. Odjet se pokoušel i Zdeněk Štybar s Markem Padunem, Casperem Pedersenem a Jonasem Kochem. I jejich dobrodružství ale po chvíli skončilo.

Tak konečně. Pak k útoku zavelel Remi Cavagna, za kterým se vydala dvacítka dalších cyklistů, včetně Thomase De Gendta, Jakoba Fuglsanga, Philippa Gilberta a dalších. Po hodině a půl byl únik vytvořen.

Očesaná hlavní skupina. I v hlavní skupině se dlouho závodilo. EF Education se totiž snažilo dopředu dostat Sergia Higuitu a v jednu chvíli už 90 kilometrů před cílem bylo v hlavní skupině sotva 20 jmen. Pak se zpomalilo a mnozí se vrátili.

 Etapa 16 - Stage 16 | #LaVuelta19



 ¡@GeoffBouche vs @AngelMadrazo! La lucha por la montaña, también en la fuga /  Bouchard vs Madrazo! The fight for the KOM jersey is on in the break! 



️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/tGrFw2JMUI