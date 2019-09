Favorité se šetřili, Roglič drží červený dres. Hrdinou dne je Iturria

„Nemyslím si, že by dneska došlo k hromadnému spurtu. Od začátku je to dost tvrdá etapa a podle mě ujede silný únik, který si to rozdá o vítězství,“ predikoval před startem jedenáctého dějství této Vuelty Sam Bennett.

Možná nejlepší spurter letošního roku věděl, co říká.

Jeho slova se ve středečním odpoledni naprosto potvrdila.

Krátce po startu ujela čtrnáctičlenná skupina cyklistů, která si okamžitě vypracovala až desetiminutový náskok, který dál utěšeně narůstal.

Favorité závodu dali tentokrát zbraním klid.

O vítězi dne se tak rozhodovalo v úniku.

Tam se během v posledních padesáti kilometrech skupina neustále rozpojovala a zase spojovala.

Los perseguidores ruedan a poco más de 10 segundos de @Itturri46. ¡Emoción en el final! /  Iturria has not more than 10 seconds. It will be close!

Pětadvacet kilometrů před cílem ujel Mikel Iturria, vypracoval si až 45vteřinový náskok, ale zdálo se, že ho za ním jedoucí Bidard, Craddock, Howson, Ghebreigzabhier a Lastra sjedou.

Pokaždé, když někdo z nich nastoupil, odstup se rapidně zmenšil.

Jenže ne dost.

Ještě dva kilometry před cílem měl Iturria k dobru deset vteřin. A podobné to bylo i když vjížděl do závěrečného kilometru.

V něm už si 27letý cyklista náskok pohlídal.

¡@Itturri46 está resistiendo en el repecho de Zugarramurdi! /  Iturria is still at the front! Can the @MuriasTeam rider make it to the line?

Svého premiérového prvenství mezi profesionály se tak tenhle Bask dočkal jen 60 kilometrů od svého bydliště.

„Nemohl jsem si vybrat lepší místo, kde vyhrát. Před Vueltou se mě ptali, kterou etapu bych rád vyhrál a já řekl, že tuhle. Je to neuvěřitelné, mám tady celou rodinu,“ usmíval se šťastný vítěz.

Na druhém místě za ním dojel Jonathan Lastra, třetí skončil Lawson Craddock.



Červený Primož Roglič dorazil do cíle pospolu s dalšími favority se ztrátou 18 a půl minuty.

Ve čtvrtek je na programu další kopcovitá zkouška, která vyvrcholí v Bilbau.

Jak se vše odehrálo

Poprvé. Úterním perfektním výkonem v časovce se dostal do čela Vuelty. Primož Roglič se tak stal 227. cyklistou, který španělskou Grand Tour kdy vedl. A prvním Slovincem od Janeže Brajkoviče.

Vive le France. Z Francie startovala jedenáctá 180kilometrová etapa ze Saint-Palais do Urdaxu. Nabídla tři tisíce nastoupených metrů, dvě stoupání třetí kategorie, jedno pak druhé kategorie.

Rychlý start. Okamžitě po startu se začalo tvrdě závodit. Nejdřív ujížděla pětičlenná skupina, jejíž složení se ale pelotonu nelíbilo, po chvíli byla dojeta.

Únik vytvořen. Další pokus o únik už byl úspěšný. Jelo v něm 14 lidí a mezi nimi třeba i majitel dresu pro nejlepšího vrchaře Ángel Madrazo, pak také Ben O´Connor, Rémi Cavagna, Gorka Izagirre, Lawson Craddock Benjamin Thomas nebo Damien Howson.

Síly dochází. Na prvním stoupání třetí kategorie ještě Madrazo tři body získal. Na Col d´Ispéguy už ale začal ve skupině v úniku ztrácet. Dny strávené před pelotonem se začaly projevovat.

Velký náskok. Už v polovině etapy měla vedoucí skupina k dobru téměř deset minut. V dalším průběhu pak náskok ještě narůstal. Bylo jasné, že o vítězi dne se rozhodne v úniku.

Odvážný Iturria. Když se pětadvacet kilometrů před cílem vydal z úninkuvší skupiny vpřed, málokdo by tipoval, že to Mikel Iturria dotáhne až do cíle. Ale on byl za dvou odvahu odměněn. Dojel si pro první triumf mezi profesionály. A hned na Vueltě.