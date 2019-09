Rogličova show na Vueltě. Vyhrál časovku a převléká se do červené

Jen 20 sekund dělilo nejlepší čtyři cyklisty této Vuelty před začátkem druhého týdne.

Závodu vévodil Nairo Quintana o 6 sekund před Primožem Rogličem, 17 sekund před Alejandrem Valverdem a 20 sekund před Miguelem Ángelem Lópezem.

„Bude ale extrémně náročné zůstat v čele Vuelty,“ věděl Quintana. „I když mít na sobě červený dres vám dodá extra motivaci. I tak bych ale musel zajet mimořádnou časovku, aby se mi to povedlo, což se s největší pravděpodobností nestane.“

Měl pravdu.

Nestalo se, naopak. Kolumbijec prožil velmi špatný den.

Už na úvodním mezičasu ztrácel na letícího Rogliče minutu a 26 sekund. A s přibývajícími kilometry bylo ještě hůř.

 Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta19 @NairoQuinCo cruza la meta de Pau con más de 3 minutos perdidos y cederá el liderato /  Quintana loses more than 3 minutes and the red jersey! pic.twitter.com/dAj4Ec6VU4

Na druhém mezičasu ztrácel drobounký Quintana už 2 minuty a 12 vteřin. V cíli pak tři minuty a 6 vteřin a z prvního místa se propadl až na čtvrtou příčku průběžného pořadí.

Ani Valverde, ani López se časovkářským kvalitám Rogliče nemohli rovnat.

„Pro Primože je to šance udělat rozdíl v celkové klasifikaci,“ věděl už před startem Addy Engels, sportovní ředitel Jumbo-Visma.

A Slovinec dělal všechno proto, aby slova Engelse potvrdil.

Už na prvním mezičasu suverénně vedl, stejně jako na tom druhém. To už před sebou viděl i o dvě minuty dříve startujícího Miguela Ángela Lópeze, kterého těsně před cílem také předjel. Měl o 25 sekund rychlejší čas než do té doby vedoucí Patrick Bevin.

Bylo jasné, že se ze zeleného trikotu po etapě převleče do toho červeného.

Otázkou už jen zůstávalo, o kolik desítek vteřin celou Vueltu povede.

Odpověď je – o dost.

Minutu a 52 sekund po časovce ztrácí Alejandro Valverde, který 36 kopcovitých kilometrů kolem Pau zvládl ještě velmi slušně. Dvě minuty a 11 vteřin je odstup Miguela Ángela Lópeze.

„Zajel jsem dobrou časovku. Chtěl jsem jet nejrychleji a jsem s výkonem spokojený. Uvidíme v Madridu, jak moc velký to byl náskok,“ usmál se Roglič v cíli.

A Nairo Quintana? Ten má po časovce manko rovných tří minut.

„Neměl jsem vůbec dobrý den. Snažili jsme se najít nějakou cestu, jak si po nedělní etapě odpočinout. Asi to úplně nevyšlo. Musíme zvednout hlavu a bojovat dál,“ prohlásil v cíli Quintana.

Jen o pět sekund za ním pak číhá mladičký Tadej Pogačar, který z mužů pro celkové pořadí zvládl časovku po Rogličovi nejlépe, v etapě skončil jedenáctý.

Ve středu je na programu další kopcovitá etapa se dvěma kopci třetí kategorie a jedním druhé kategorie.

Po pondělním volném dni vyrazila Vuelta do svého druhého týdne.

A vyrazila velmi ostře – 36kilometrovou kopcovitou časovkou z Juranconu do Pau, kde se jela individuální časovka také na letošní Tour.

Už ve 13 hodin a 41 minut do ní jako první vyrazil Lennard Hofstede. Krátce po něm se do časovky vydal také čtyřnásobný mistr světa v této disciplíně Tony Martin, který se ale tentokrát spíše šetřil.

Kdo se nešetřil, to byl další z exmistrů světa – Vasil Kirijenka, který prolétl všemi mezičasy nejrychleji a v cíli stanovil nejrychlejší čas dne – 50 minut a 17 sekund.

Dlouho ale v čele časovky nevydržel. O celou minutu ho překonal Američan Will Barta a toho zase o 6 vteřin francouzský šampion Benjamin Thomas.

Ani on se v horkém křesle dlouho neohřál. Famózní časovku totiž jel Štybarův kolega Remi Cavagna. Ten na trase předjel tři cyklisty, kteří startovali před ním a cílem prolétl o téměř dvě minuty rychleji než Thomas.

What a performance by Patrick Bevin who takes second place on stage 10 of #LaVuelta19, the individual time trial! #RideforMore



Sirotti pic.twitter.com/hUD0F5XWZx