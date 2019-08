Štybar se vrací na scénu Grand Tour, na Vueltě chce útočit na etapy

Sestava stáje Deceuninck-Quick-Step v těchto plánech Štybarovi nahrává. Tým do ní sice zařadil mladého sprintera Fabia Jakobsena, který je ve svých 22 letech už nizozemským šampionem a má ve Španělsku usilovat o etapová prvenství ve sprinterských hromadných dojezdech, ale těch Vuelta zase až tak moc nenabízí.

Eight strong and motivated wolves are ready to take on the season's final Grand Tour, the always entertaining @lavuelta: https://t.co/9MdEg25zdn

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/q4g5Mxaajr