ONLINE: Stylová rozlučka s kopci. Vuelta chystá atraktivní bitvu o puntíky

Prvních sto kilometrů sice po rovině nepovede, ale ani závodníky dostatečně neprověří. Avšak právě v této části by se mohl vytvořit zajímavý početný únik. Po výškovém propadu se až na 105. kilometru objeví první z pěti hodnocených stoupání.

Pořadatelé se rozhodli první tři kopce seřadit za sebou podle vzestupné obtížnosti.



První překážkou tedy je Alto de Vilachán, stoupání třetí kategorie. Průměrný sklon 5,4 % na šesti a půl kilometrech bude pomyslnou první úrovní.

Ta druhá, na Alto de Mabia, je o půl kilometru kratší, ale zato ještě o tři desetiny procenta v průměru prudší. Proto jí v rámci kategorizace patří číslo dvě.

Dvacátá etapa Vuelty 2021.

Za pořádnou výzvu se dá označit výjezd na „jedničkový“ vrchol Alto de Mougás. Úsek téměř deseti kilometrů s vypočítanou střední hodnotou náklonu okolo 6,4 % možná ještě nepůsobí tak hrozivě.



Ovšem současně lehce zkresluje realitu. Úvodní tři pětiny výšlapu se totiž moc nehnou od 8procentního sklonu. A samotný začátek bude s patnáctiprocentním maximem nejspíš i docela kousat.

Zmíněné úrovně jsou samozřejmě odděleny sjezdy. Ve čtvrtém levelu s názvem Alto del Prado si jezdci musí poradit sice jen s 5,5kilometrovým šlapáním směrem vzhůru, nicméně se opět nevyhnou více než 6procentnímu zkosení. Až jej zdolají, dočkají se delšího sjezdu s jedním mírným nehodnoceným stoupáním.

Velké finále už je bude vyhlížet necelých deset kilometrů před finišem.

Stoupání druhé kategorie na Alto Castro de Herville lze rozdělit do několika částí. Mírné čtyřprocentní přivítání na začátku, následně testování na pěti až šesti procentech, krátký oddych s dvěma a půl procenty. A pak bolest. Z deseti až na šestnáct procent!

Výšlap se poté zklidní. Chvilku ani nebude výšlapem, protože bude i sjezd. Druhá pasáž vedoucí opět nahoru bude ze začátku prudší. Dále klesne pod pět procent a na konci už přijde téměř desetiprocentní krátký zvedák, na kterém závodníci zafinišují.



Pět zmíněných kopců pořadatelé doslova narvali do posledních 97 kilometrů. Jezdci nedostanou čas na odpočinek. A to ani ve sjezdech, do kterých budou nuceni šlapat. Vždyť právě z jízdy dolů by mohl vzniknout rozhodující nástup.

Primož Roglič v jedné ze svých oblíbených barev, červené pro lídra Vuelty.

V bitvě o červený trikot je, zdá se, rozhodnuto. Slovinec Roglič vede o 150 sekund před Masem z Movistaru. Ještě dalších 23 vteřin má k dobru na Španělova týmového parťáka Lópeze. Pokud Roglič nevyhraje, bude to asi jedině vinou velkého víkendového výpadku.

Jeden útok pak může rozhodnout, jestli se závodníci na celkové pořadí porvou o sobotní etapové prvenství. Není to ale až tak pravděpodobné.

Pořadí vrchařské soutěže La Vuelta, po devatenácti etapách 1. Michael Storer (DSM) 59 bodů

2. Romain Bardet (DSM) 54 bodů

3. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 48 bodů

4. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 33 bodů

5. Rafal Majka (UAE) 33 bodů Maximální počet bodů k dispozici ve 20. etapě: 28

Favority etapy tak hledejme zejména mezi jezdci v soutěži o krále hor. Duo Bardet–Storer z DSM má výhodu, může vyčkávat. To ostatní musí útočit. Další šanci už nedostanou. Majka (UAE) i Caruso (Bahrain Victorious) ztrácí už hodně a museli by oba týmové kolegy zaskočit.

Obzvlášť polský jezdec nicméně ukázal, že nohy mu jedou perfektně.



Zásadní otázka zní: Zkusí něco Roglič? Puntíky by klidně urvat mohl. Pokud o ně, i za cenu většího risku, stojí.

Pro připomenutí: zmíněné klání Lutych-Bastogne-Lutych se za poslední rok jela dvakrát. A dvakrát také vyhráli Slovinci. V dubnu se radoval Pogačar. O něco dříve, v říjnu, slavil právě jezdec týmu Jumbo-Visma.

Ještě zajímavější by mohla být bitva přímo mezi Storerem a Bardetem. Pojedou oba jako jeden celek? Nebo jednomu z nich dojdou síly? Či dokonce neudrží svá ega?

