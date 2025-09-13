Vuelta ONLINE: Závěrečná dřina bez rovin. V horách se rozhoduje o celkovém vítězi

Poslední horskou výzvu byste klidně mohli označit za královskou. V konkurenci brutálního stoupání na Angliru, které cyklisté zdolávali ve třinácté etapě, se tak ale činí o dost hůř.
Přesto, 4 226 nastoupaných metrů představuje maximum ročníku. Pořádná porce přitom na peloton čeká na střední – 166kilometrové trase.
ONLINE: Vuelta 2025, 20. etapa
Poslední horský test před dojezdem do Madridu sledujeme podrobně.
„Bude to velmi klikatá etapa, v podstatě bez rovin. A hvězdou dne horský průsmyk Navacerrada,“ těší se technický ředitel závodu Fernando Escartín.
Pohoří Sierra de Guadarrama, na dohled Madridu, určí šampiona jubilejní Vuelty. A do jeho zmíněného průsmyku se jezdci vydají hned dvakrát.
Po startu z Robledo de Chavela a zdolání prvních tří vrchařských prémií nejprve ze severu. Štrikovat budou hned sedmi ostrými zatáčkami, na sedmikilometrovém úseku, se zhruba sedmiprocentním sklonem.
Následně udělají rychlý okruh, během nějž sjedou do údolí obce Navacerrada, přes sprinterskou prémii a kolem vodní nádrže zase zamíří zpátky. Tentokrát z jižní strany. A ještě výš. Přes serpentiny až do 2 251 metrů nad mořem, kde se nachází cílová linie.
Organizátoři si na rozloučenou připravili takřka 12,5 kilometru s průměrným převýšením přes 8,5 procenta. Výjezd mimořádné kategorie k vrcholu Bola del Mundo. A zvlášť poslední čtvrtina stoupání nabízí pekelné sklony. V přenosu budou stabilně vidět hodnoty okolo 12 až 14 procent.
Zapomínat se nesmí ani na bonifikační sekundy, ty leží vedle cíle také na předposledním hodnoceném vrcholu. Joao Almeida z UAE potřebuje dohromady nasbírat 45 vteřin, aby porazil Jonase Vingegaarda. Dánský lídr Vismy i závodu ale zatím červený dres brání naprosto přesvědčivě.
Koneckonců, může také vyfouknout trikot pro krále hor Almeidovu kolegovi Jayu Vinovi, který má 61 bodů, o dvacet víc než Vingegaard. Tento rozdíl se dá ještě s rezervou smazat v posledních dvou stoupáních. Bude tak zajímavé sledovat, jestli Australan půjde, i se solidní šancí na etapovou výhru, do úniku, nebo zda zůstane zcela loajální týmu a jeho aspirantovi na celkový triumf.
Další boj se odehrává v případě obsazení pódia. Třetí Tom Pidcock (Q36.5, +2:43), má před čtvrtým Jaiem Hindleym z Bory výhodu 39 sekund a od Australanova parťáka Giulia Pellizzariho ho pak dělí vteřin sto.
Pátý italský mladík pro změnu hájí bílý dres s náskokem 58 sekund na celkově šestého Matthewa Riccitella (Israel).
V poslední skutečně závodní den se tak sejde vícero těsných bitev. Kdo uspěje?