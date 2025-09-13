Vuelta ONLINE: Závěrečná dřina bez rovin. V horách se rozhoduje o celkovém vítězi

Autor:
Sledujeme online   12:58
Cyklistická Vuelta doufá ve velké finále. Nejlepší duo španělské Grand Tour dělí pouhých 44 sekund a v sobotu se rozhoduje o tom, kdo jako vítěz slavnostně poveze červený dres do Madridu. Kulisy? Pochopitelně horské, v papírově nejnáročnější etapě 80. ročníku závodu. Sledovat ji můžete v podrobné online reportáži.
Fotogalerie2

TAK CO MÁŠ V PLÁNU, JOAO? Dva největší soupeři letošní Vuelty červený Jonas Vingegaard a Joao Almeida konverzují v 19. etapě. | foto: Profimedia.cz

Poslední horskou výzvu byste klidně mohli označit za královskou. V konkurenci brutálního stoupání na Angliru, které cyklisté zdolávali ve třinácté etapě, se tak ale činí o dost hůř.

Přesto, 4 226 nastoupaných metrů představuje maximum ročníku. Pořádná porce přitom na peloton čeká na střední – 166kilometrové trase.

ONLINE: Vuelta 2025, 20. etapa

Poslední horský test před dojezdem do Madridu sledujeme podrobně.

„Bude to velmi klikatá etapa, v podstatě bez rovin. A hvězdou dne horský průsmyk Navacerrada,“ těší se technický ředitel závodu Fernando Escartín.

Pohoří Sierra de Guadarrama, na dohled Madridu, určí šampiona jubilejní Vuelty. A do jeho zmíněného průsmyku se jezdci vydají hned dvakrát.

Po startu z Robledo de Chavela a zdolání prvních tří vrchařských prémií nejprve ze severu. Štrikovat budou hned sedmi ostrými zatáčkami, na sedmikilometrovém úseku, se zhruba sedmiprocentním sklonem.

Profil 20. etapy Vuelty 2025

Následně udělají rychlý okruh, během nějž sjedou do údolí obce Navacerrada, přes sprinterskou prémii a kolem vodní nádrže zase zamíří zpátky. Tentokrát z jižní strany. A ještě výš. Přes serpentiny až do 2 251 metrů nad mořem, kde se nachází cílová linie.

Organizátoři si na rozloučenou připravili takřka 12,5 kilometru s průměrným převýšením přes 8,5 procenta. Výjezd mimořádné kategorie k vrcholu Bola del Mundo. A zvlášť poslední čtvrtina stoupání nabízí pekelné sklony. V přenosu budou stabilně vidět hodnoty okolo 12 až 14 procent.

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Zapomínat se nesmí ani na bonifikační sekundy, ty leží vedle cíle také na předposledním hodnoceném vrcholu. Joao Almeida z UAE potřebuje dohromady nasbírat 45 vteřin, aby porazil Jonase Vingegaarda. Dánský lídr Vismy i závodu ale zatím červený dres brání naprosto přesvědčivě.

Koneckonců, může také vyfouknout trikot pro krále hor Almeidovu kolegovi Jayu Vinovi, který má 61 bodů, o dvacet víc než Vingegaard. Tento rozdíl se dá ještě s rezervou smazat v posledních dvou stoupáních. Bude tak zajímavé sledovat, jestli Australan půjde, i se solidní šancí na etapovou výhru, do úniku, nebo zda zůstane zcela loajální týmu a jeho aspirantovi na celkový triumf.

Já se nevzdávám. Almeida chce titul. A krajní levice vyzývá k útokům na Vueltu

Další boj se odehrává v případě obsazení pódia. Třetí Tom Pidcock (Q36.5, +2:43), má před čtvrtým Jaiem Hindleym z Bory výhodu 39 sekund a od Australanova parťáka Giulia Pellizzariho ho pak dělí vteřin sto.

Pátý italský mladík pro změnu hájí bílý dres s náskokem 58 sekund na celkově šestého Matthewa Riccitella (Israel).

V poslední skutečně závodní den se tak sejde vícero těsných bitev. Kdo uspěje?

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

ONLINE: Arsenal čelí Nottinghamu, dočká se Krejčí debutu proti Newcastlu?

Sledujeme online

První utkání proseděl na lavičce, dostane se tentokrát český obránce Ladislav Krejčí do hry? Ještě než fotbalisté Wolverhamptonu rozehrají utkání čtvrtého kola Premier League v Newcastlu, bojuje doma...

13. září 2025  13:16

Ústí neudrželo vedení a ze souboje s Chrudimí veze remízu

Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v 9. kole druhé ligy v Pardubicích nad domácí Chrudimí 1:1 a posunuli se na čtvrté místo v neúplné tabulce. Hostující nováček neudržel v zápase poločasové vedení,...

13. září 2025  13:02

Vuelta ONLINE: Závěrečná dřina bez rovin. V horách se rozhoduje o celkovém vítězi

Sledujeme online

Cyklistická Vuelta doufá ve velké finále. Nejlepší duo španělské Grand Tour dělí pouhých 44 sekund a v sobotu se rozhoduje o tom, kdo jako vítěz slavnostně poveze červený dres do Madridu. Kulisy?...

13. září 2025  12:58

Po fiasku vychytaná nula. Nejlepší odpověď, historie se opakuje, zářil Frodl

Inkasoval čtyři góly, pak se už jen ze střídačky díval, jak letošní extraligová premiéra hokejistů Karlových Varů s Vítkovicemi končí fiaskem 4:7. Přesto i do pátečního zápasu v Litvínově šel brankář...

13. září 2025  12:38

MS v atletice ONLINE: Maňasová končí v rozběhu, Staněk bojuje o medaile

Sledujeme online

Program prvního dne atletického mistrovství světa v Tokiu nabízí v odpoledním bloku hned několik bojů o medaile. Do toho koulařského promluví i Tomáš Staněk. Sprinterce Karolíně Maňasové se rozběh...

13. září 2025  10:58,  aktualizováno  12:14

Chladicí vesty, led i sacharidy. Ale opatrně! Stewartová o přípravě na pekelný maraton

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Jestli někdy běžela maraton v náročnějších podmínkách? Moira Stewartová se ani moc nerozmýšlí a hned zakroutí hlavou: „Nic takového. Nedá se tady chodit, natož běžet.“ Přes den se na atletickém...

13. září 2025

Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek

Vycenit tesáky umí, ale kousnout ještě pořádně ne. Hokejový Litvínov je po dvou kolech extraligy nulový a uzavírá žebříček střelby. Za dva zápasy vyslal na soupeřovy brankáře jen 38 ran, dal dva...

13. září 2025  11:20

Němci už po čtyřhře postoupili do finálové fáze Davisova poháru

Němečtí tenisté i bez největší hvězdy Alexandera Zvereva jako první slaví postup do finálové fáze Davisova poháru. V kvalifikačním utkání s domácím Japonskem měli jistotu už po čtyřhře, v níž elitní...

13. září 2025  11:08

Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Čeští volejbalisté si po patnácti letech zahrají proti těm nejlepším týmům. Mistrovství světa se uskuteční od 12. do 28. září na Filipínách a národní tým se bude snažit o překvapení v podobě postupu...

12. září 2025,  aktualizováno  13.9 10:01

Den rozhodnutí a zabiják Bola del Mundo. Co chystá UAE? Jak odpoví Vingegaard?

Je to tady. Etapa, která určí šampiona této velmi podivné a demonstranty znásilněné Vuelty. Čtyřiačtyřicet sekund dělí Jonase Vingegaarda a Joaa Almeidu. A před nimi se v pohoří Guadarrama severně od...

13. září 2025  9:32

Bez rozehrávky? Hektické, líčil Lehečka. Berdychovi by se hodila křišťálová koule

Celý týden je na Floridě trápí nevyzpytatelné počasí, a tak čeští tenisté před daviscupovým utkáním s Amerikou ani neokusili večerní podmínky tamního kurtu. „Šli jsme do neznámé situace,“ hlásil Jiří...

13. září 2025  9:07

Pešán na cizí střídačce? Divné, ale mám ho rád, říká liberecký střelec Musil

V čase 51:05 šikovně tečoval střelu od modré a třetím gólem dokonal parádní obrat hokejistů Liberce v domácí bitvě s Pardubicemi. Útočník Adam Musil se výrazně zasloužil o výhru Bílých Tygrů 4:2 nad...

13. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.