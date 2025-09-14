JAK SE DOSTAT NA START? Městečko Robledo de Chavela poprvé hostí start etapy Vuelty. Sídlí tu madridské Centrum NASA, jedna ze tří stanic, které sledují mise do hlubokého vesmíru. Budovy jsou vybaveny supermoderními technologiemi, ale technicky zvládnout příjezd konvoje Vuelty se místním a organizátorům nedaří. Na doporučenou příjezdovou silnici pouští i fanoušky s jejich automobily, a tak se vytváří tříkilometrová zácpa, ve které nejde ani předjíždět v protisměru, protože tudy se vrací ti, kteří ztratili nervy.
„A teď máme dělat co?“ ptá se mě 50 minut před startem řidič autobusu Astany, který uvízl hned za mnou. Ještě dál jsou v hadu vozidel uvízlé autobusy a týmové vozy Arkey, Q36.5, Education First a Picnic - Post NL. Inu, vyplatí se vyrážet na start ve větším předstihu.
Naštěstí policisté konečně prozřou, uvolní protipruh a umožní týmům objet vozy fanoušků.
POČÍTÁNÍ SEKUND. Ano, tím nejdůležitějším číslem je 44. Tolik sekund dělí před 20. etapou Jonase Vingegaarda a Joaa Almeidu.
„Není to zase tak moc, vše je otevřené. Jsme namotivovaní, bude to pořádně rychlý závod,“ říká Portugalec u pódia v novinářské mixzóně. Musí to říkat, kvůli soupeřům i svým pomocníkům. Sám sobě nicméně přiznává: Necítím se vůbec dobře, něco na mě leze.
Když se ho zeptají, zda nelituje čtyř bonusových sekund, které mu v pátek Vingegaard sebral při prémiovém spurtu v Salamance, pouze stroze odpoví: „Ani ne.“
Vingegaard o chvíli později prohlásí: „Čtyři sekundy ještě nikdy nerozhodly Vueltu. Ale nikdy nevíte.“
ÚSMĚVY PŘED STARTEM. Muž v červeném trikotu lídra závodu sedí na schůdkách od pódia a dlouze se směje, což nebývá u pana Vingegaarda právě obvyklé. Ale možná se směje proto, že při prezentaci týmu Visma předtím zapěli Seppu Kussovi „Happy birthday“. Už počtvrté slaví Američan narozeniny v průběhu Vuelty. Předloni na Angliru při nich málem ztratil svůj červený dres. Teď chce co nejvíce přispět k tomu Vingegaardovu.
Egan Bernal dělá společnou fotografii kolegům ze stáje Ineos, usazených v křesílkách pro jezdce. A Jakub Otruba přidává další zážitek do svého seznamu cyklistických snů, které si letos plní. Coby muž, jenž byl vyhlášen největším bojovníkem minulé etapy, má právo stát na startu v první řadě s majiteli dresů a s pátečním vítězem.
Ano, tady je všechny máme: Vingegaard, Phillipsen, Pedersen, Vine, Pellizzari - a Otruba.
Tak ještě selfie, Jakube... a můžeme jet.
BOJ O ÚNIK. Heeej, zbrzděte to na chvíli. Ještě nedojedou ani od neutrálního k ostrému startu a pár jezdců je po pádu na zemi, mezi nimi i Mikkel Bjerg z UAE. Jako by tím chtěl předznamenal, že tohle nebude pro tým UAE zrovna ideální den.
Ostrý start je na chvíli pozdržen a potom už se mohou rvát o únik. Až na druhém stoupání na Puerto de la Paradilla se skutečně vytvoří a je v něm hned 36 jezdců včetně Jana Hirta. A také Eddie Dunbar z Jayca AlUla. Moment, ještě před chvílí Dunbar přece u startu do mikrofonů tvrdil: „Dneska nebude mít únik žádný nárok, je to den pro lídry celkové klasifikace.“ Co tady tedy dělá?
Jezdci UAE a Red Bullu - Bory kontrolují a diktují ostré tempo pelotonu, uprchlíkům dopřávají maximálně půldruhé minuty k dobru. „My také potřebujeme nahnat čas, stejně jako UAE, můžeme si pomoci a vytvořit společně těžký závod,“ hlásil před etapou Jai Hindley z Red Bullu, který míní zaútočit na třetí pozici Toma Pidcocka.
Mimochodem, peloton už minul i mohutný El Escorial, někdejší sídlo mocných španělských králů, za jehož zdmi se kdysi splétala přediva nesčetných intrik.
Jaké „intriky“ dnes vymyslely na týmových poradách v autobusech ty nejsilnější stáje?
PROTESTUJÍCÍ. Ano, samozřejmě, jsou tu znovu. Velké zástupy s propalestinskými vlajkami, hluční, často i nepříjemně verbálně agresivní. Policisté jsou ve střehu, tentokrát stojí tvářemi obráceni k davu, vartují. Ale dokážou uhlídat vše? Demonstranti si údajně ve skupinách na sociálních sítích, kde se organizují, vytipovali tři místa, kde chtějí narušit závod. Ví o nich policie? Nedojde k dalšímu skandálu? Zatím se tak neděje. Zatím...
NAVACERRADA. První ze dvou stoupání na klasický vrchol Vuelty je před nimi. „Uvidíme tu útoky na dlouhou vzdálenost?“ ptá se oficiální účet závodu na sítí X, čímž má pochopitelně na mysli tým UAE.
No... neuvidíme.
Na vrcholu je z původně početné party uprchlíků pohromadě jen dvanáct, včetně Hirta, minutu před pelotonem. Ve sjezdu se však jejich parta rozpojuje na dvě poloviny a Hirt bohužel zůstává v té zaostávající.
Juan Ayuso přivádí na vrchol řádně prořídlý peloton, Almeida má stále k ruce čtyři pomocníky. Ovšem klíčové budou jeho nohy.
CERCEDILLA. Sjíždějí do městečka, kde vrcholila poslední horská etapa ročníku 2015. Vzpomínáte? V den, kdy se startovalo právě od paláce Escorialu, upekla tehdy stáj Astana ďábelský plán, který na posledních třech horských prémiích závodu odrovnal Toma Dumoulina a vysvlékl jej z červeného trikotu, načež nizozemský jezdec seděl za cílem jak hromádka neštěstí a Fabio Aru oslavoval svůj první (a jak se později ukázalo i poslední) titul z Grand Tour.
Aru je na místě činu znovu, i když už „pouze“ jako čestný host. Bude se dnes zase převlékat dres lídra, Fabio? Neodpoví přímo, ale pronese: „Jonasova výchozí pozice je silná.“
Deset let staré události připomněl jakýsi dobrák před etapou také Vingegaardovi. Dán nehnul brvou a odpověděl: „Samozřejmě, že vím, že i v poslední horské etapě se tu majitel červeného dresu měnil. Ale uděláme s týmem vše pro to, aby se to dnes nestalo.“ Podporu má zatím v balíku stejně mocnou jako Almeida.
SKANDÁL (UŽ ZASE). V údolí pod vrcholem, kde se opět stáčejí ke stoupání Navacerrada, se to stane. U kruhového objezdu velká skupina propalestinských aktivistů s vlajkami vbíhá na silnici, sedne si na asfalt, chytnou se za ruce a chtějí přehradit trať. Seriál skandálů na této Vueltě pokračuje.
Policistů je zde málo, nezvládají je ani s pomocí pořadatelů rozehnat. Co si počít? Jezdci zachovají duchapřítomnost a objíždějí demonstranty po nájezdech na kruhový objezd, ti se vzápětí rychle snaží přemístit, aby zatarasili i tuto cestu. Je to nechutná vložka ostře sledované etapy, ale naštěstí zásadně neovlivní souboj o titul.
Vzpomenu si na nedávný rozhovor s pracovníky servisu firmy Škoda na Vueltě, jak mi vyprávěli o jednom z ředitelských aut závodu. Demonstranti ho pokopali a zdemolovali mu kapotu. Aneb když anarchie a násilí vítězí nad sportem.
POSLEDNÍ AKT UPRCHLÍKŮ. Podruhé se drápají na Navacerradu, tentokrát z jižní strany a s vidinou finálního přídavku v podobě tří kilometrů na Bolu del Mundo, o nichž Alberto Contador v roli experta Eurosportu prohlásil: „Je to hororový kopec.“
Jen tři jezdci z původního úniku se stále drží před valící se skupinou favoritů. Útočí Giulio Ciccone z Lidl - Treku. Chtěl jet na Vueltě o titul, v prvním týdnu vypadal skvěle, ale zánět v oblasti hyždí jej vyřadil z červené hry. Že by získal aspoň etapu? Ujíždí Mikelu Landovi a Eganu Bernalovi, pak pro změnu pokračuje společně s Landou.
Bernal je vyřízený, takřka zastavuje, propadá se za skupinu favoritů. V ní se začínají dát věci. Odpadá muž v bílém Giulio Pellizzari z Red Bullu, záhy i průběžně šestý Felix Gall z Decathlonu. Jay Vine táhne za sebou Almeidu, nikdo však neútočí.
Pět kilometrů před cílem je pospolu dvanáct jezdců. Hirt ještě chvíli pomáhá parťákovi Matthewovi Riccitellimu, než si naordinuje vlastní tempo k vrcholu.
BETONOVÝ VRCHOL. A už se blíží k Bole del Mundo. Landa se 3,6 kilometrů před cílem otáčí a vidí - nevyjde nám to. Ve skupině lídrů má odpracováno i Vine, teď už je to na Almeidovi. Najíždějí na betonové panely Boly del Mundo. Kdo říkal, že sem organizátoři nepustí nejen týmové vozy, ale ani diváky, kvůli ekologii a ochranně národního parku? Buď organizátoři blufovali, nebo ty davy lidí prostě neuhlídali. Jistě, i palestinské vlajky tady vlají, ale nikdo do trati neskáče.
„Ta cesta byla ještě nedávno ve strašném stavu, ale díry jsou skvěle vyspravené,“ ocení Contador.
Almeida jede na Bolu ze špice. Za ním Vingegaard, Hindley, Pidcock, Kuss. Mírně odpadá Riccitello, ovšem vidina bílého dresu mu dodává energii značky extra. „Pellizzari ztrácí, můžeš ten dres mít,“ ženou ho sportovní ředitelé stáje Israel – Premier Tech.
DOJDE NA ÚTOK UAE? A NEBO NE? Almeida má na 20procentních úsecích zaťaté zuby, ohlíží se. Kolik nás je? Čtyři. Ale že bych Jonasovi nastoupil? Já bych rád, ale... Ne, nedokážu to. Už nemám kde brát. Nedokážu zvrátit tenhle závod.
Zkouší zaútočit Hindley. Neúspěšně, drží se jej i Pidcock. Kilometr a půl před cílem se otáčí Vingegaard. Jsi tam pořád, Seppe? Jasně, že jsem. Není nad to trávit narozeniny na Bole del Mundo v čele závodu, že?
Je to tak prudké a ten povrch tak hrubý. Je tu opravdu přetěžké zvednout se z kola, pomyslí si Kuss.
JEDE KRÁL. Pak to přijde. Král chce korunovat dílo. Dvanáct set metrů před cílem atakuje Vingegaard. „Útočí, jako by ta strmá betonová cesta byla rovná,“ píše udiveně server Velon. Kuss za ním se pokusí mírně zpomalit soupeře. Povedlo se. Před branou posledního kilometru se Dán ohlédne: Kde jsou ostatní? Docela daleko, zjišťuje.
Grafika španělské televize ukazuje, že vedoucí skupinu červeného trikotu tvoří... jen červený trikot.
Až poslední kilometr je prakticky bez lidí, sem už organizátoři opravdu takřka nikoho nepustili. Z nepřetržitého hluku přejíždějí do zóny ticha nad hranicí 2200 metrů.
Vingegaard navyšuje náskok. Už ví. Vyhraje etapu. Vyhraje Vueltu. Vyhraje nad soupeři i nad vlastní nemocí z druhého týdne. A vyhraje vlastně i nad všemi demonstranty, kteří chtěli tento závod zničit.
Později poví: „V tempu, které předtím v etapě nastavilo UAE, jsem se cítil docela komfortně. Proto jsem se na Bole rozhodl zkusit to sám - a okamžitě jsem získal náskok. Ale poslední metry byly i pro mě tak moc těžké, v jednu chvíli jsem málem najel do plůtku.“
Ještě jedno, ujišťující ohlédnutí. Otevře pusu, jako by si chtěl samou radostí zakřičet. „Bravo, bravo,“ hřímá hlasatel. A je v cíli! Snaží se políbit a vítězně vymrštit levou ruku, jenže na strmých betonových kvádrech málem ztrácí rovnováhu. Naštěstí je tu nachystáno dost čekajících pomocníků, kteří dojíždějící cyklisty podepírají.
S odstupem 11 sekund se začínají trousit ti další: Kuss, Hindley, Pidcock, Almeida, Riccitello. Ten vyčerpaně usedne na zem a musí chvíli čekat, než má jistotu. Ano! Opravdu jsem vybojoval bílý dres! Oslavovat s ním může i Hirt. Pro izraelský tým, pro nějž byla tato Vuelta občas jako průjezd minovým polem koncentrované nenávisti demonstrantů, jde o obrovské zadostiučinění.
„Do etapy jsem šel s tím, že nemám co ztratit,“ říká mladý Američan. „V posledních kilometrech jsem hodně trpěl, ale když projedete cílem, zapomenete na všechno utrpení posledních tří týdnů.“
Vingegaard objímá Kusse i Jorgensona, který už je tu také. Zvládli jsme to. „Byla to skvělá a zároveň strašně náročná etapa,“ vykládá Kuss. „Věděli jsme že UAE pojede ostré tempo, vyrazili jak k ohni, ale Jonas byl na tom hodně dobře a my měli vpředu pořád dost lidí.“
Almeidovi balí pomocník krk do červené šály, aby neprochladl. Zklamaný Portugalec se svěřuje: „Bylo to super tvrdé a já už se ocitl na limitu. Víc vážně nešlo, Tak to je. Dali jsme do toho naprosto všechno, nemáme výčitky.“
Potom i veřejně přiznává: „Už jsem nebyl úplně zdravý.“
Což nebyl ani Vingegaard. „Naštěstí dnes jsem se cítil lépe než v předchozích etapách, z toho mám velkou radost,“ svěřuje se vítěz. „Sen se stal skutečností. Vyhrát na Bole del Mundo titul i etapu, je cosi speciálního. Chtěl jsem ji vyhrát v Bilbau, ale tam jsme kvůli demonstrantům nedojeli. Pak jsem chtěl vyhrát na Angliru, ale tam byl Joao silnější. Proto je dnešek tím výjimečnější.“
Podobně vyčerpaně a zároveň šťastně působí Tom Pidcock, když říká: „Držel jsem si své tempo. A teď jsem na stupních vítězů Grand Tour. Co říct? Jsem hrdý, je to největší výkon mé kariéry. Ale jsem teď příliš vyčerpaný na hlubokomyslnější odpovědi.“
To je koneckonců i Vingegaard.
U STOLU PRO VÍTĚZE. Hodinu a půl po svém triumfu teprve přichází na tiskovou konferenci a ve sportovní hale v Navacerradě usedá za stůl. Nikoliv v červeném dresu, ale už opět ve svém žlutočerném týmovém.
„Jonasi, co jste se na této Vueltě naučil?“ ptá se anglický kolega.
„Naučil?“ zkrabatí čelo. „Ještě jsem neměl čas o tom přemýšlet. Na to budu mít následující týdny.“
Vypráví, jak dorazil na Vueltu ve skvělé formě, jenže od druhého týdne byl trochu nachlazený. „Proto jsem nebyl v závěru závodu úplně stoprocentní,“ říká.
Také odpovídá, zda jde o jeho největší počin od dramatického těžkého pádu v dubnu 2024.
„Je to důležité vítězství, ano, má třetí vyhraná Grand Tour, cosi neuvěřitelného. Ale na druhou stranu, to, že jsem loni pouhé tři měsíce po tom děsivém pádu dokázal skončit na Tour druhý, považuji za ještě větší počin,“ tvrdí.
Po tiskové konferenci poděkuje i novinářům. Za jejich práci. Vztyčí na rukou oba palce a odchází.
SMĚR MADRID. Je čas slavit. Aspoň trochu. „Dám si dnes pivo,“ říká Kuss. Pidcock povídá: „Já mám hlavně radost, že už nemusím pít tohle.“ Na mysli má energetický nápoj.
Zbývá v neděli dojet do cíle v Madridu.
„Snad se poslední etapa obejde bez komplikací,“ doufá Vingegaard.
Splnění tohoto přání na letošní Vueltě rozhodně nelze zaručit. Naopak. Hrozba dalšího útoku demonstrantů se stupňuje.
Organizátoři prozatím oznamují, že zkrátili trasu závěrečné etapy o pět kilometrů, když odstranili pětikilometrový úsek přes madridské předměstí Aravaca.
Důvod? Oficiálně kvůli „ztrátě jednoho sponzora závodu“. Ale tomu málokdo věří. Deník El País informuje, že právě v Aravace se plánoval mohutný propalestinský protest, přičemž poptávka po palestinských vlajkách tu byla údajně tak velká, že jejich zásoby se vyčerpaly a místní si pro demonstraci upravovali podobně vypadající vlajku španělské provincie Extremadura.
Téměř 2 000 policistů a příslušníků civilní gardy má být připraveno u trati.
Vingegaardův titul by už nic nemělo ohrozit, pokud se vyhne nějakému fatálnímu pádu a zranění.
Ale zaslouží si rozhodně i důstojnou korunovaci.