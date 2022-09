ONLINE: Den jako stvořený pro únik. Na Vueltě se jede zatím nejkratší etapa

Kratší etapa se letos na Vueltě nejela (časovky nepočítaje).

Výbušný den se 139 kilometry je jako stvořený pro únik, nebo nějaké překvapení. Celý den bude peloton kroužit kolem města Talavera de la Reina, které bude hostit start i cíl 19. etapy.

Už po 12 kilometrech přijde první výstup na 19kilometrové stoupání Puerto del Piélago. Je složeno ze tří úseků, které mají přibližně 6procentní sklon a jsou rozděleny kratším sjezdem.

Poprvé se cyklisté na vrchol dostanou 108 kilometrů před cílem a podruhé 42 kilometrů před cílem.

Je to totiž jediné stoupání na celé trase 19. etapy.

Z něj se pak už jen sjede dolů do údolí, které cyklisty dovede až do cíle, což není zrovna věc, kterou by závodníci, kteří chtějí Remka Evenepoela sesadit z trůnu pro krále Vuelty, chtěli.

#Talavera , testigo de excepción de la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España #ciclismo https://t.co/aFiKqQHdbg pic.twitter.com/F0KVF89wjk — encastillalamancha (@Enclmdiario) September 8, 2022

S velkou pravděpodobností se tak o vítězi dne rozhodne v úniku a poslední velkou zkouškou pro mladého Belgičana bude sobotní poslední náročná horská zkouška.

Belgičan si v pátek bude hlídat náskok 2:07 minuty před Enrikem Masem. Třetí Juan Ayuso už ztrácí 5:14 minuty a bude se spíš bránit útokům Miguela Ángela Lópeze a dalších.

Jak 19. etapa dopadne?

Sledujte v online reportáži.