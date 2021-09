ONLINE: Den jako stvořený pro únik. Roglič na Vueltě hájí červenou

V posledních letech byla třetí etapa od konce Vuelty často kořistí mužů z úniku.



Letošní 191 kilometrů dlouhá pouť z Asturie do Galicie přes drsnou oblast Fonsagrada nabízí podobnou příležitost.

„Jedna z věcí, která Vueltu charakterizuje, jsou neustálé změny rytmu. Jedna etapa rovinatá, pak horská, pak kopcovitá. A tak pořád dokola,“ usmívá se šéf závodu Javier Guillen.

Hned po startu v Tapii přijde první hodnocené stoupání – Alto de Sela d´Entorcisa. Desetikilometrový kopec třetí kategorie, na který prakticky hned navazuje podobně dlouhý, ale o dost strmější Alto de la Garganta s průměrem 5,6 procenta.

Následuje rychlý sešup do údolí, ze kterého se znovu začíná stoupat na druhý výšlap druhé kategorie Alto de Barbeitos, který má skoro 12 kilometrů.

Z úvodních 60 kilometrů tak cyklisté stráví polovinu ve stoupání.

Ideální šance pro to, aby se zrodil silný únik, který si náskok v dalších dvou třetinách závodu pohlídá. Na těch už sice nestojí žádné kategorizované stoupání, ale profil je pořád značně zvlněný.

