ONLINE: Vuelta zamířila na rovinu. Dojde k souboji sprinterů?

Že Vuelta neumí nabídnout skutečně lehké a rovinaté etapy?

Ale kdepak, umí, devatenácté dějství je toho důkazem.

Španělská Grand Tour dospěla do svého závěru, všichni jsou už unavení a pro sprinterské vláčky by nemuselo být tak jednoduché kontrolovat únik. Obzvlášť pokud se do něj pustí více cyklistů.

ONLINE: 19. etapa španělské Vuelty podrobná reportáž od 13.29 hodin

Na druhou stranu, kdy jindy by se jim to mělo podařit než dnes. Trasa totiž měří 177 kilometrů a neobsahuje ani jednu vrchařskou prémii.

Není ani tolik technická a skoro celou dobu se jede pořád rovně. Dokonce ani na posledních pěti kilometrech nečeká tolik záludností jako v jiných dnech. Jen zhruba 2 300 metrů před cílem se nachází pravotočivá zatáčka a dál se už jede opět rovně.

„Snad jen vítr by mohl nadělat problémy,“ míní technický ředitel Fernando Escartín.

Profil 19. etapy španělské Vuelty.

Letošním sprintům Vuelty, zatím vládne Kaden Groves z Alpecinu, který oslavil dvě vítězství, dvakrát byl druhý a drží zelený dres. Ve slušné formě také jezdí Juan Sebastián Molano z UAE, jenž má na kontě jeden triumf.

V červeném dresu je Sepp Kuss z Jumbo-Visma. Za ním se nachází dvojice týmových kolegů Jonas Vingegaard a Primož Roglič, kteří ztrácejí 17, respektive 68 sekund.

Čtvrtý je Juan Ayuso z UAE s mankem čtyř minut a pátý Mikel Landa z Bahrainu se ztrátou 4:19 minuty.

V závodě se nachází i Češi Jan Hirt z Quick-Stepu a Michal Schlegel z Caja Rural.

