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Vuelta ONLINE: Klíčová časovka, slabina lídra Mase. Vede mladý Skot Thornley

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Sledujeme online   14:00aktualizováno  15:26

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Španělský cyklista Enric Mas před časovkou hájí náskok více jak dvou minut | foto: Profimedia.cz

Už pár dní se o ní mluví jako o té nejočekávanější etapě na letošní Vueltě. Lídr závodu Enric Mas z Movistaru zachovává klidnou tvář, pravdou ale je, že časovka dlouhodobě patří mezi jeho slabší disciplíny, a proto potřeboval nabrat náskok v horách. Největší ohrožení představuje celkově třetí Primož Roglič z Bory. Hlavní otázka dne zní: „Kolik času stáhne?“ Osmnácté dějství cyklistické Grand Tour můžete sledovat od 14 hodin v online reportáži.

Čtvrtek představuje klíčový den. Mas má k dispozici poměrně pohodlný náskok přesahující dvě minuty. Přesně 126 sekund ztrácí druhý, rovněž slabší časovkář Felix Gall (Decathlon), hlavní pozornost nyní ale směřuje k Rogličovi, který je zpět o další čtyři vteřinky.

ONLINE: Vuelta 2026, 18. etapa

Individuální časovku do Jerez de la Frontera sledujeme podrobně.

Šestatřicetiletý Slovinec už má ty nejlepší výkony nejspíš za sebou, přesto pořád zůstává elitním časovkářem. Je úřadujícím národním šampionem, patrně nejvíc v jeho životopise vyčnívá olympijské zlato z Tokia právě z jízdy proti chronometru.

Navíc mu ve srovnání s konkurenty, zejména s Masem, který je spíše průměrný a na absolutní špičku vždy ztrácel, nahrávají i podmínky čtvrtečního klání na Vueltě.

18. etapa Vuelty. / Unipublic

Na trase nedaleko od jihozápadního španělského pobřeží totiž není takřka žádné zvlnění, které by mohlo vrchařsky založenému domácímu cyklistovi pomoct. O to zásadnější bude správná technika.

Dalším aspekt představuje délka etapy, která už je s 32 kilometry na časovku slušná a může také nadělat dost.

„Závodníci navíc vyráží z pobřeží Cádizu prostředím, kde může velkou roli sehrát i vítr,“ podotýká technický ředitel závodu Fernando Escartín. „Očekává se, že tento den se mezi favority projeví rozdíly.“

Bojíte se časovky, Enriku? Lídra Vuelty může zpomalit i střih červené kombinézy

A taky se čeká, že Roglič skočí minimálně na druhé místo. Kolik ale může sjet na Mase? Minutu? Minutu a půl? Větší rozdíl už by nejspíš překvapil. Jakmile však Slovinec stlačí celkovou soupeřovu výhodu pod minutu, dostane ho v závěru Grand Tour pod ohromný tlak.

Případný slušný čtvrteční výkon by musel Roglič podpořit i poté v horách, kde na Mase opakovaně kupil mírné ztráty. Právě časovkou se však může nakopnout.

Primož Roglič na trati časovky v úvodní etapě Vuelty

Hlavní klání dne, který vyhlíží cyklističtí fanoušci, přebíjí ještě další boj. A to o etapové prvenství. Do něj je totiž potřeba počítat s daleko více jmény než jen s Rogličem. Hlavním favoritem bude nejspíš Wout van Aert (Visma), který už na tomto ročníku Vuelty dvakrát slavil.

Výčet ale zahrnuje i specialisty typu Stefana Künga (Tudor), Bruna Armiraila (Visma), Ethana Haytera (Quick-Step), Ivána Romea (Movistar) či Iva Oliveiry (UAE).

Kdo ve čtvrtek profrčí po klikaté trase do cílového města Jerez de la Frontera nejrychleji? A promíchá se celkové pořadí? Sledujte online.

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Vuelta ONLINE: Klíčová časovka, slabina lídra Mase. Vede mladý Skot Thornley

Sledujeme online
Španělský cyklista Enric Mas před časovkou hájí náskok více jak dvou minut

Už pár dní se o ní mluví jako o té nejočekávanější etapě na letošní Vueltě. Lídr závodu Enric Mas z Movistaru zachovává klidnou tvář, pravdou ale je, že časovka dlouhodobě patří mezi jeho slabší...

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