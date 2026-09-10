Vuelta ONLINE: Klíčová časovka, slabina lídra Mase. Vede mladý Skot Thornley

Čtvrtek představuje klíčový den. Mas má k dispozici poměrně pohodlný náskok přesahující dvě minuty. Přesně 126 sekund ztrácí druhý, rovněž slabší časovkář Felix Gall (Decathlon), hlavní pozornost nyní ale směřuje k Rogličovi, který je zpět o další čtyři vteřinky.
ONLINE: Vuelta 2026, 18. etapa
Individuální časovku do Jerez de la Frontera sledujeme podrobně.
Šestatřicetiletý Slovinec už má ty nejlepší výkony nejspíš za sebou, přesto pořád zůstává elitním časovkářem. Je úřadujícím národním šampionem, patrně nejvíc v jeho životopise vyčnívá olympijské zlato z Tokia právě z jízdy proti chronometru.
Navíc mu ve srovnání s konkurenty, zejména s Masem, který je spíše průměrný a na absolutní špičku vždy ztrácel, nahrávají i podmínky čtvrtečního klání na Vueltě.
Na trase nedaleko od jihozápadního španělského pobřeží totiž není takřka žádné zvlnění, které by mohlo vrchařsky založenému domácímu cyklistovi pomoct. O to zásadnější bude správná technika.
Dalším aspekt představuje délka etapy, která už je s 32 kilometry na časovku slušná a může také nadělat dost.
„Závodníci navíc vyráží z pobřeží Cádizu prostředím, kde může velkou roli sehrát i vítr,“ podotýká technický ředitel závodu Fernando Escartín. „Očekává se, že tento den se mezi favority projeví rozdíly.“
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A taky se čeká, že Roglič skočí minimálně na druhé místo. Kolik ale může sjet na Mase? Minutu? Minutu a půl? Větší rozdíl už by nejspíš překvapil. Jakmile však Slovinec stlačí celkovou soupeřovu výhodu pod minutu, dostane ho v závěru Grand Tour pod ohromný tlak.
Případný slušný čtvrteční výkon by musel Roglič podpořit i poté v horách, kde na Mase opakovaně kupil mírné ztráty. Právě časovkou se však může nakopnout.
Hlavní klání dne, který vyhlíží cyklističtí fanoušci, přebíjí ještě další boj. A to o etapové prvenství. Do něj je totiž potřeba počítat s daleko více jmény než jen s Rogličem. Hlavním favoritem bude nejspíš Wout van Aert (Visma), který už na tomto ročníku Vuelty dvakrát slavil.
Výčet ale zahrnuje i specialisty typu Stefana Künga (Tudor), Bruna Armiraila (Visma), Ethana Haytera (Quick-Step), Ivána Romea (Movistar) či Iva Oliveiry (UAE).
Kdo ve čtvrtek profrčí po klikaté trase do cílového města Jerez de la Frontera nejrychleji? A promíchá se celkové pořadí? Sledujte online.