Já se nevzdávám. Almeida chce titul. A krajní levice vyzývá k útokům na Vueltu

Tomáš Macek
  9:39
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Nikdy už nezjistíme, kolik sekund by najel Joao Almeida na Jonase Vingegaarda v časovce ve Valladolidu, kdyby nebyla kvůli obavám z demonstrantů zkrácena z původních 27 na 12 kilometrů. Kdo ví, zda by ze své ztráty na Dána nesmáznul místo 10 sekund třeba 30 a nedal tím sobotní rozhodující bitvě Vuelty na Bola del Mundo zcela jinou dynamiku.
Joao Almeida v časovce na Vueltě

Joao Almeida v časovce na Vueltě | foto: Juan MedinaReuters

Filippo Ganna na pódiu pro vítěze 18. etapy Vuelty.
Profil 20. etapy Vuelty 2025
Nadav Raisberg míjí skupinu propalestinských aktivistů během časovky...
Policisté dohlíží na 18. etapu Vuelty.
5 fotografií

„To už prostě nezjistíme,“ reagoval Joao Almeida, lídr týmu UAE, na takové spekulace za čtvrtečním cílem. „Život je založen na mnohých ‚kdyby‘, je ale lepší o takových věcech moc přemýšlet. S výsledkem časovky musíme být i tak docela spokojeni. A s tím, jak jsem se při ní cítil silný.“

Letošní Vuelta má každopádně těch „co kdyby“ spoustu.

Co kdyby se dokončily 11. a 16. etapa. Co kdyby peloton nezaplavila nejistota. Co kdyby valladolidská časovka zůstala v původní délce.

Co asi mohlo být jinak?

Především na čtyřkilometrové závěrečné rovince před cílovou metou dokázal Almeida ve Valladolidu využít svoji přece jen mohutnější postavu v porovnání s lehčím Jonasem Vingegaardem.

„Tak rovná trať zvýhodňovala jezdce, jakým je Joao,“ podotkl Dán. „Kdyby byla delší, patrně by z toho vytěžil ještě víc. Ale třeba také ne. Třeba bych se postupně dostal do tempa a ztrátu na Joaa naopak snižoval,“ poznamenal Vingegaard, přestože uznal, že není ve třetím týdnu závodu v ideální formě.

Jakoby mu docházela nafta v jeho cyklistické nádrži.

„Necítím se vyloženě unavený, ale už nemám až tak výbušné nohy, jako když jsem vyhrál 9. etapu ve Valdezcaray,“ podotkl

Navíc na rozdíl například od Almeidy má v nohách celou Tour, zatímco Portugalec z ní musel po 9. etapě kvůli zlomeným žebrům odstoupit.

„Vím, že jsem na Vueltu přijel jako její velký favorit,“ řekl Vingegaard. „Ale přijel jsem sem z Tour, kde byl obrovský tlak. Tady je přece jen o něco menší.“

Faktem je, že ve zkrácené časovce obsadil 9. místo, zatímco třetí Almeida byl o deset sekund rychlejší. Celkově tak nyní na Vingegaarda ztrácí 40 sekund.

„Myslím, že jsem dnes udělal, co jsem mohl,“ bilancoval Portugalec, přesto si neodpustil malinké povzdechnutí. „Škoda, že jsme nejeli těch 27 kilometrů... Ale je to tak, jak to je.“

Vuelta bývala v minulosti k časovkářům vlídná, často zařazovala do svého itineráře i dvě delší individuální časovky. Letošních pouhopouhých 12 individuálních kilometrů boje proti času je naopak nejméně na jakémkoliv závodě Grand Tour po 2. světové válce.

Kromě několika úvodních technických zatáček se jednalo víceméně o dvě dlouhé rovné pasáže městem, tam a zpět až k cíli u parku Campo Grande s jeho působivou fontánou.

Dvě a půl hodiny čekání

V době, kdy se Almeida a Vingegaard, startující až jako poslední, hnali po trati, seděl fousatý Filippo Ganna, mistr světa v časovce z let 2020 a 2021, už dvě a půl hodiny v křesle u cíle, které je určeno lídrovi etapy - a čekal. Bude mi to stačit? Vyhraju časovku ve Valladolidu stejně jako předloni?

„Trpěl jsem tu víc než na trati,“ pousmál se jezdec Ineosu.

Startoval v první vlně cyklistů a cílem prolétl v čase rovných 13 minut. Pak občas trnul. Když byl Mads Pedersen na druhém mezičase nejrychlejší. Když se po trati hnal Stefan Küng. A úplně nejvíc, když se do cíle blížil muž v puntíkatém trikotu Jai Vine.

Páni, tak tohle bylo supertěsné, mohl Ganna úlevně vydechnout.

Australan byl pomalejší jen o 0,9 sekundy.

Tak malý odstup od etapového vítězství vážně zamrzí. Souhlasíte, pane Vine?

Jezdec týmu UAE zakroutil hlavou a nasadil spokojený úsměv. „Kdepak, skončit druhý za Gannou... je prostě neuvěřitelné. Vždyť mě právě jen velmi těsně porazil jeden z nejlepších časovkářů světa. Nic víc jsem s tím nemohl udělat. Díval jsem se na své watty, nedokázal jsem jet rychleji. A jak jsem viděl v televizi, Filippo jel v jednu chvíli dokonce 67 km/h. K takovému číslu jsem se ani nepřiblížil.“

Vingegaard: Já jsem spokojený

Ganna tedy i po Vinově vystoupení mohl dál zahřívat své křeslo a vydržel v něm až do jízd lídrů celkové klasifikace. Jai Hindley a Tom Pidcock, kteří nikdy nepatřili k elitním časovkářům, pokračovali především ve svém souboji o konečné třetí místo a zahráli v něm takřka remízu, když byl Brit o dvě sekundy rychlejší.

„Tohle byla má nejlepší časovka v životě,“ zářil Pidcock po 22. místě v etapě. Stále má na třetí příčce 39sekundový náskok na lídra týmu Red Bull - Bora.

Pak už se čekalo jen na Almeidu (kterému chybělo na Gannu osm sekund) a Vingegaarda. Potom italský jezdec konečně mohl začít slavit.

„V prvních dvou týdnech této Vuelty jsem hodně trpěl kvůli převýšení a nemoci, ale každým dnem se mi dařilo lépe a lépe. A teď jsem doopravdy šťastný,“ říkal Ganna.

Filippo Ganna na pódiu pro vítěze 18. etapy Vuelty.

Kdo bude šťastnější z dua Vingegaard - Almeida, poznáme až v sobotu na Bola del Mundo.

„Abych byl upřímný, docela se mi dnes ulevilo, té časovky jsem se se svým pouhými 60 kilogramy trochu bál,“ řekl majitel červeného dresu na tiskové konferenci. „Ale jel jsem ji dobře. Ještě nikdy jsem nezvládl časovku rychlostí 55 km/h. Jsem spokojený s výkonem i s tím, jak si v pořadí stojím. V minulém týdnu jsem byl nachlazený, v úvodu toho třetího jsem nebyl stoprocentní, ale forma je pořád docela v pořádku.“

Bude teď na týmu UAE, aby vymyslel strategii, která na něj Vismu v sobotu bude platit a přivede Vingegaarda do úzkých.

„Rozhodně se nevzdávám. Sebevědomí mám stále dost,“ ujistil Almeida.

Profil 20. etapy Vuelty 2025

„Joao je na tom evidentně dobře,“ ujišťoval parťák a pomocník Vine. „Bola del Mundo rozhodne. Ale nebude to na ní jen o o obtížnosti závěrečného stoupání, ale také o všech těch nahromaděných třech týdnech únavy a o tom, jak kdo dokáže ke konci třetího týdne regenerovat.“

Vingegaard sice tvrdí, že by rád titul orazítkoval etapovým vítězstvím v ostře sledované etapě, ovšem zároveň upozorňuje: „Nejdůležitější bude udržet červený dres. Bude to těžké. Spousta útoků určitě přijde.“

Věřme, že jen těch sportovních.

Nátlak z Vuelty se šíří i do Kanady

Kvůli jiným útoků, těm v podání propalestinských aktivistů, které nemají se sportem pranic společného, se Valladolid ve středu proměnil v místo plné policistů.

Město, kde 19. října 1469 uzavřeli jeden z nejvýznamnějších sňatků v historii Evropy veličenstva Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský, kde sídlili králové mocné Kastilie. Kde roku 1506 zemřel Kryštof Kolumbus a kde tvořil Miguel de Cervantes, je bez jakýchkoliv diskuzí perlou Španělska.

Tentokrát však šlo o to, aby bylo uchráněno před násilnými excesy davů s palestinskými vlajkami.

Proto to výrazné navýšení policistů u trati. Proto zkrácení trati. Proto policejní vozy zaparkované u největších skupin demonstrantů vykřikujících hesla „Svobodu Palestině“ nebo „Izrael vrazi“.

Už v noci na čtvrtek házeli na autobus a automobily stáje Israel - Premier Tech rajčata a polili je červenou barvou. Izraelský tým pak doprovodil ke startu policejní doprovod.

„Organizátoři odvedli při ochraně všech cyklistů úžasnou práci,“ ocenil je následně Ganna.

„Cítil jsem se bezpečně. Nenastal ani jeden okamžik, kdy bych si na trati připadal v nebezpečí,“ pronesl Vingegaard. Totéž bohužel nemohl říci Jan Hirt, před jehož kolo se aktivisté na trati pokusili vběhnout. Dva z nich byli údajně zatčeni.

Nadav Raisberg míjí skupinu propalestinských aktivistů během časovky jednotlivců při 18. etapě Vuelty.

Když už se jim nepodařilo časovku zásadně narušit, pochodovalo procesí demonstrantů aspoň tam a zpět kolem cílové rovinky a vykřikovalo svá hesla.

Anarchie, kterou spustili svou snahou významně narušit Vueltu, se bohužel ze Španělska šíří dál do světa. Jako by sobě podobným dávali návod: Takhle na to musíte.

A tak už i v kanadském Quebeku, který v pátek hostí jednorázový worldtourový závod Grand Prix Quebec, byla u autobusu stáje Israel - Premier Tech spatřena skupinka propalestinských demonstrantů, zatím pokojných.

„Jezdci se trochu bojí, co by se mohlo stát, pokud pojedeme plnou rychlostí a oni mezi nás vběhnou. Když vidíme, co se děje na Vueltě, mluvíme o tom čím dál víc,“ připustil Tadej Pogačar, jenž se v Quebeku vrací na scénu po více než šestitýdenní závodní přestávce.

Starosta Quebeku Bruno Marchand už požádal policii o zvýšený dohled na závod, zároveň však upozornil, že nemá dle zákona žádné právo, aby odepřel demonstrantům právo na neagresivní protest.

Z Quebeku se cyklisté přesunou k další Grand Prix na neděli do Montrealu. Tam už místní „Skupina pro lidská práva“ vyzvala starostku Valérii Planteovou, aby izraelskému týmu zakázala startovat.

Další vzedmutí demonstrací se očekává i v posledních třech dnech Vuelty. Skupiny aktivistů si už domlouvaly místa, kde se míní shromáždit při páteční sprintersko-klasikářské etapě do Guijuela.

Policisté dohlíží na 18. etapu Vuelty u skupiny propalestinských denonstrantů.

V sobotu na Bola del Mundo má na bezpečnost jezdců dohlížet téměř 600 policistů, v neděli v Madridu nejméně 1100. Španělská média upozorňují, že půjde o největší bezpečnostní operaci v metropoli země od summitu NATO v roce 2022.

Po ministrovi zahraničí ze španělské levicové vlády vyzvala k odstoupení izraelské stáje i další vládní činitelka, ministryně školství a sportu Pilar Alegriová.

„Vuelta se musí dokončit, ale bez izraelského týmu,“ řekla. „A buďte si jisti, že Vueltou tohle neskončí. Brzy začnou evropské fotbalové poháry, kterých se Rusové kvůli válce nesmí zúčastnit, ale izraelský tým Maccabi ano. Podpořila bych v souvislosti s izraelským sportem stejné sankce jak v případě Ruska.“

Jakoby už zapomněla, nebo spíš chtěla zapomenout, že to byl v říjnu 2023 brutální útok Hamásu, při němž bylo zabito 1200 osob a zajato 251 rukojmí, který spustil tento konflikt.

Pablo Fernandéz, mluvčí krajně levicové parlamentní strany Podemos, která je za vystoupení Španělska z NATO, přitom sdílí ještě radikálnější pohled na Vueltu než Alegriová. Tento týden opakovaně vyzýval k „aktivnímu bojkotu Vuelty a občanské neposlušnosti, vedoucí k přerušení závodu“.

Před valladolidskou časovkou dokonce po demonstrantech požadoval: „Zastavte ji za každou cenu.“

