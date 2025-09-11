„Zase mi skočili do cesty, přímo přede mnou na trati,“ ulevil si Hirt na adresu propalestinských demonstrantů.
„Naštěstí jsem v časovce nemusel spěchat, nejel jsem s hlavou úplně skloněnou a viděl je,“ popisoval. „Měl jsem tak pět vteřin, abych dokázal zareagovat. A policie je zároveň okamžitě pacifikovala.“
|
Ganna ve zkrácené časovce vládl, Almeida připravil Vingegaarda o část náskoku
Při Hirtově průjezdu cílem skupina aktivistů shromážděná u míst, kde na jezdce čekali týmoví pomocníci, začala skandovat „Israel asasina“ (Izrael vrazi) a mohutně pískat. Na zmíněném pokřiku se domluvily na sociálních sítích všechny protestující skupiny a unisono ho skandovaly nejen při průjezdech cyklistů izraelské stáje, ale i ostatních, zjevně ve snaze být v televizním přenosu co nejvíce slyšet.
Dvě početné skupiny demonstrantů obsadily křižovatku u mostu přes řeku Pisuerga, přes nějž cyklisté jeli po startu a poté i k cíli. Policisté před nimi pro jistotu zaparkovali své vozy a hlídali rozvášněný dav.
Už ve středu večer navíc organizátoři Vuelty preventivně zkrátili časovku z 27 na 12,2 kilometrů, aby limitovali možná rizika.
Přesto ani to nepomohlo.
Izraelský tým měl za cílem jako jediný povolenu dodávku, Hirt z ní od pomocníka dostal neutrální novou modrou bundu, aby tak při cestě k týmovému autobusu preventivně zakryl týmová loga na svém dresu a alespoň částečně tak omezil možnost, že bude terčem dalších provokací. Přesto zde na rozdíl od jiných jezdců delší dobu čekal, zatímco pomocník v kooperaci s policistou domlouval, jak se co nejbezpečněji k autobusu dostane.
Otruba snil o třicítce, chybělo jen 44 setin
Zatímco Hirt časovku pojal podle plánu volněji, protože síly konzervuje na sobotní horskou etapu na Bolu del Mundo, druhý český cyklista Jakub Otruba, domácí šampion v této disciplíně ze sezony 2023, ji jel naplno a obsadil 33. místo.
„Není vůbec příjemné, co se tady děje,“ reagoval Otruba na akce demonstrantů. „Byl jsem zvyklý na to, že fanoušci vždy jen fandí a přicházejí vás podpořit. Akce demonstrantů kazí dojem ze závodu. Polovinu času se v týmu bavíme o tom, co bude nebo nebude, prožíváme nejistotu každý den.“
|
POHLED: Cyklistika na rozcestí. Neochota zakročit proti agresorům ničí nejen Vueltu
Jezdec druhodivizní španělské stáje Caja Rural soudí, že organizátoři Vuelty proti množícím se násilným akcí bojují, jak se dá. „Dělají, co mohou, ale zcela zabezpečit tak dlouhé etapy prostě nejde. Snad se už nikdy v budoucnu takové podmínky nebudou opakovat,“ doufá.
Zkrácení valladolidské časovky mu rozhodně radost neudělalo.
„Mám radši takové ty střední vzdálenosti. Tohle byl spíš jen takový prolog,“ podotkl. „Bylo to všechno strašně rychlé, jen pár zatáček na rozjetí a potom zbytek tam a zpátky po rovné hlavní silnici. Takže nic moc technického, ale hlavně závod na sílu.“
Za cíl si dal umístění v elitní třicítce. Poté, co proťal cíl, mu patřilo dvanácté místo, jenže 96 soupeřů bylo ještě na trati nebo čekalo na startu.
„Ale ty těžší časovkářské typy startovaly spíš zkraje, mohlo by mi to vyjít,“ dodával si naději. Z top 30 pořadí jej nakonec vystrnadili až poslední tři cyklisté na trati: Pidcock, Almeida a Vingegaard.
Ze svého týmu byl Otruba ve Valladolidu nejlepší, od vysněné třicítky jej dělilo titěrných 44 setin sekundy.
Ve Španělsku zažívá v 27 letech svoji premiéru na Grand Tour, nikdy předtím neabsolvoval delší než devítidenní závod. „Ve třetím týdnu už tělo bolí hodně,“ svěřoval se. „Vždycky, když se snažím jet do kopce naplno, mám pocit, že mi prasknou nohy.“
V pátek jej čeká sprintersko-klasikářská etapa do Guijuela. „Víceméně má poslední šance na únik. Pak už zbude jen dojet sobotní horskou etapu na Bolu del Mundo v časovém limitu a v neděli objet Madrid.“
Hirt naopak doufá v úspěch na brutálním stoupání Bola del Mundo, která je po Angliru druhým nejtěžším vrcholem tohoto ročníku.
„Myslím, že nohy teď nemám špatné,“ tvrdí Hirt. „Dá se říct, že z nemoci (ve druhém týdnu) jsem se definitivně vyhrabal. Bolu neznám, ale na profil jsem koukal. Bude to těžký kopec, hlavně jeho závěr.“
Nezbývá než věřit, že se cyklisté budou moci vydrápat až na jeho vrchol. Další demonstrace jsou už aktivisty nahlášeny.