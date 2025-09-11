Hra s ohněm. Hirta chtěli srazit aktivisté. Měl jsem pět vteřin na reakci, líčí

Tomáš Macek
  20:03
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Valladolid pořádal policejní manévry, aby při kritické časovce zamezil dalším incidentům, přesto se to nepodařilo. Extrémně nebezpečné situaci čelil Jan Hirt, český cyklista stáje Israel–Premier Tech.
Jan Hirt před týmovou dodávkou stáje Israel–Premier Tech.

Jan Hirt před týmovou dodávkou stáje Israel–Premier Tech. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Jan Hirt pod dohledem policisty v cíli časovky na Vueltě.
Jan Hirt maskovaný mikinou v cíli časovky na Vueltě.
Jakub Otruba v cíli osmnácté etapy Vuelty.
Policisté dohlíží na 18. etapu Vuelty.
5 fotografií

„Zase mi skočili do cesty, přímo přede mnou na trati,“ ulevil si Hirt na adresu propalestinských demonstrantů.

„Naštěstí jsem v časovce nemusel spěchat, nejel jsem s hlavou úplně skloněnou a viděl je,“ popisoval. „Měl jsem tak pět vteřin, abych dokázal zareagovat. A policie je zároveň okamžitě pacifikovala.“

Ganna ve zkrácené časovce vládl, Almeida připravil Vingegaarda o část náskoku

Při Hirtově průjezdu cílem skupina aktivistů shromážděná u míst, kde na jezdce čekali týmoví pomocníci, začala skandovat „Israel asasina“ (Izrael vrazi) a mohutně pískat. Na zmíněném pokřiku se domluvily na sociálních sítích všechny protestující skupiny a unisono ho skandovaly nejen při průjezdech cyklistů izraelské stáje, ale i ostatních, zjevně ve snaze být v televizním přenosu co nejvíce slyšet.

Policisté dohlíží u mostu přes řeku Pisuerga na jednu ze skupin propalestinských aktivistů.

Dvě početné skupiny demonstrantů obsadily křižovatku u mostu přes řeku Pisuerga, přes nějž cyklisté jeli po startu a poté i k cíli. Policisté před nimi pro jistotu zaparkovali své vozy a hlídali rozvášněný dav.

Už ve středu večer navíc organizátoři Vuelty preventivně zkrátili časovku z 27 na 12,2 kilometrů, aby limitovali možná rizika.

Přesto ani to nepomohlo.

Izraelský tým měl za cílem jako jediný povolenu dodávku, Hirt z ní od pomocníka dostal neutrální novou modrou bundu, aby tak při cestě k týmovému autobusu preventivně zakryl týmová loga na svém dresu a alespoň částečně tak omezil možnost, že bude terčem dalších provokací. Přesto zde na rozdíl od jiných jezdců delší dobu čekal, zatímco pomocník v kooperaci s policistou domlouval, jak se co nejbezpečněji k autobusu dostane.

Kudy a jak k autobusu. Jan Hirt s týmovým pomocníkem a policistou v cíli časovky.

Otruba snil o třicítce, chybělo jen 44 setin

Zatímco Hirt časovku pojal podle plánu volněji, protože síly konzervuje na sobotní horskou etapu na Bolu del Mundo, druhý český cyklista Jakub Otruba, domácí šampion v této disciplíně ze sezony 2023, ji jel naplno a obsadil 33. místo.

„Není vůbec příjemné, co se tady děje,“ reagoval Otruba na akce demonstrantů. „Byl jsem zvyklý na to, že fanoušci vždy jen fandí a přicházejí vás podpořit. Akce demonstrantů kazí dojem ze závodu. Polovinu času se v týmu bavíme o tom, co bude nebo nebude, prožíváme nejistotu každý den.“

POHLED: Cyklistika na rozcestí. Neochota zakročit proti agresorům ničí nejen Vueltu

Jezdec druhodivizní španělské stáje Caja Rural soudí, že organizátoři Vuelty proti množícím se násilným akcí bojují, jak se dá. „Dělají, co mohou, ale zcela zabezpečit tak dlouhé etapy prostě nejde. Snad se už nikdy v budoucnu takové podmínky nebudou opakovat,“ doufá.

Zkrácení valladolidské časovky mu rozhodně radost neudělalo.

„Mám radši takové ty střední vzdálenosti. Tohle byl spíš jen takový prolog,“ podotkl. „Bylo to všechno strašně rychlé, jen pár zatáček na rozjetí a potom zbytek tam a zpátky po rovné hlavní silnici. Takže nic moc technického, ale hlavně závod na sílu.“

Za cíl si dal umístění v elitní třicítce. Poté, co proťal cíl, mu patřilo dvanácté místo, jenže 96 soupeřů bylo ještě na trati nebo čekalo na startu.

Jakub Otruba v cíli osmnácté etapy Vuelty.

„Ale ty těžší časovkářské typy startovaly spíš zkraje, mohlo by mi to vyjít,“ dodával si naději. Z top 30 pořadí jej nakonec vystrnadili až poslední tři cyklisté na trati: Pidcock, Almeida a Vingegaard.

Ze svého týmu byl Otruba ve Valladolidu nejlepší, od vysněné třicítky jej dělilo titěrných 44 setin sekundy.

Ve Španělsku zažívá v 27 letech svoji premiéru na Grand Tour, nikdy předtím neabsolvoval delší než devítidenní závod. „Ve třetím týdnu už tělo bolí hodně,“ svěřoval se. „Vždycky, když se snažím jet do kopce naplno, mám pocit, že mi prasknou nohy.“

Jan Hirt pod dohledem policisty v cíli časovky na Vueltě.
Jan Hirt maskovaný mikinou v cíli časovky na Vueltě.
Jan Hirt před týmovou dodávkou stáje Israel–Premier Tech.
Jakub Otruba v cíli osmnácté etapy Vuelty.
5 fotografií

V pátek jej čeká sprintersko-klasikářská etapa do Guijuela. „Víceméně má poslední šance na únik. Pak už zbude jen dojet sobotní horskou etapu na Bolu del Mundo v časovém limitu a v neděli objet Madrid.“

Hirt naopak doufá v úspěch na brutálním stoupání Bola del Mundo, která je po Angliru druhým nejtěžším vrcholem tohoto ročníku.

„Myslím, že nohy teď nemám špatné,“ tvrdí Hirt. „Dá se říct, že z nemoci (ve druhém týdnu) jsem se definitivně vyhrabal. Bolu neznám, ale na profil jsem koukal. Bude to těžký kopec, hlavně jeho závěr.“

Nezbývá než věřit, že se cyklisté budou moci vydrápat až na jeho vrchol. Další demonstrace jsou už aktivisty nahlášeny.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29

Hra s ohněm. Hirta chtěli srazit aktivisté. Měl jsem pět vteřin na reakci, líčí

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Valladolid pořádal policejní manévry, aby při kritické časovce zamezil dalším incidentům, přesto se to nepodařilo. Extrémně nebezpečné situaci čelil Jan Hirt, český cyklista stáje Israel–Premier Tech.

11. září 2025  20:03

Davis Cup 2025, USA - Česko: program zápasů, nominace, výsledky

Po lednovém snadném vítězství nad Koreou čeští tenisté rozehrají utkání o postup na finálový turnaj Davisova poháru proti USA. Duely 2. kola jsou na programu 12.a 13. září 2025. Jaká je nominace,...

11. září 2025  19:26

Daviscupové klání s USA začne Lehečka proti Tiafoeovi, pak nastoupí Menšík

Utkání druhého kola Davis Cupu mezi českými tenisty a Američany zahájí o půlnoci z pátku na sobotu SELČ Jiří Lehečka proti dvojce domácího týmu Francesi Tiafoeovi. Po něm půjde do akce Jakub Menšík,...

11. září 2025  19:17

Úspěch českých bikerů. Na mistrovství světa skončili pátí ve štafetě

Čeští bikeři obsadili v cross country štafet na mistrovství světa v jízdě na horských kolech ve Švýcarsku páté místo. Zaznamenali tak v této disciplíně nejlepší český výsledek od zisku stříbra na...

11. září 2025  19:11

Ganna ve zkrácené časovce vládl, Almeida připravil Vingegaarda o část náskoku

Měla to být ryzí zkouška formy jezdců na celkové pořadí. 27 kilometrů individuální časovky kolem města Valladolid mělo cyklisty prověřit před poslední horskou zkouškou 80. ročníku Vuelty. Jenže kvůli...

11. září 2025  14:36,  aktualizováno  18:32

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

11. září 2025  18:04,  aktualizováno  18:30

Nejšílenější trenérská výměna historie. Jak rozhlasák vedl hvězdy Brazílie k záchraně

Zní to jako námět ztřeštěné filmové komedie. Nebo báchorka, kterou si vymyslíte, když chcete dětem na dobrou noc odvyprávět vtipný fotbalový příběh. Ale vážně se to stalo, přesně před třiceti lety....

11. září 2025  18:20

Chelsea řeší prohřešky z Abramovičovy éry, čelí celkem 74 obvinění

Anglická fotbalová asociace (FA) obvinila Chelsea v 74 případech porušení předpisů týkajících se agentů a pravidel investování třetích stran do hráčů. Mělo k nim docházet v letech 2009 až 2022 v...

11. září 2025  17:10

Softbalistky na ME v Praze porazily Izrael, probojovaly mezi elitní šestku

České softbalistky uzavřely semifinálovou skupinu mistrovství Evropy v Praze vítězstvím 4:1 nad Izraelem a dostaly se do bojů o medaile. Čtvrteční duel v Eagles Parku byl přímým soubojem o účast v...

11. září 2025  16:10

Musíme být důraznější, velí kapitán. Fanoušci Litvínova vyrazí na pochod

Hvězdný útočník Ondřej Kaše nestihl doléčit operované koleno a jeho Litvínov bez něj v extraligové premiéře trpěl. Na ledě mistrovského Brna vyslal jen 14 střel na branku a do sezony vstoupil...

11. září 2025  15:58

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

11. září 2025  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.