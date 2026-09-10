Bojíte se časovky, Enriku? Lídra Vuelty může zpomalit i střih červené kombinézy

Jen o pár desítek metrů dál má dostaveníčko jiná Vuelta. Ta cyklistická. Nikoliv kolem světa (to by vám cyklisté poděkovali), ale „pouze“ kolem Španělska.
V ústřední roli se v tomto případě nachází Španěl, který doufá, že při své Vueltě dopadne lépe než Magalhaes. Toho v polovině pouti zabili filipínští domorodci, a tak poslední zbylou plachetnici z flotily dovedl zpět do Španělska její někdejší kormidelník Juan Sebastián del Cano s pouhými osmnácti přeživšími muži.
Enric Mas se zatím blíží k cíli své pouti živý, zdravý a při silách. Středečním hromadným dojezdem v Seville skončily na Vueltě sprinterské dny a začíná velkolepé finále pro borce usilující o nejvyšší příčky v celkové klasifikaci.
🔴 Enric, un día más, cruza la línea de meta de 🇪🇸 #LaVuelta26 sin problemas después de rodar protegido por sus compañeros durante toda la jornada.— Movistar Team (@Movistar_Team) September 9, 2026
⏱️ Mañana, turno para una etapa clave: la contrarreloj.
📷 @SprintCycling #RodamosJuntos | @movistar_es pic.twitter.com/rNZ18h3klm
Přichází na tiskovou konferenci a první otázka, kterou dostane od jednoho ze španělských novinářů, není příjemná: „Enriku, bojíte se časovky?“
Co na to má chudák asi odpovědět? Má snad říct: Ano, bojím?
Ví, co domácí média už několik dní řeší. Zná svoji vlastní historii, ve které nikdy oslnivým časovkářem nebyl. Přesto teď musí říct a řekne: „Ne, nebojím se.“ Kvůli vlastní psychice i kvůli ostatním.
Na 32kilometrové rovinaté trati do Jerezu de la Frontera bude v časovce bojovat s Felixem Gallem a Primožem Rogličem, ale zároveň i s vlastními pochybnostmi. Dost možná ho čeká rozhodující den kariéry. Už nikdy se nemusí ocitnout titulu z Grand Tour tak blízko.
I proto se Masova mysl ocitá na neznámém a zrádném území. Co s ním asi ta pozice provede?
Zatím ji zvládá se ctí. „Všichni víte, co je pro mě v sázce,“ rozhovoří se. „Prostě ze sebe budu muset ve čtvrtek dostat tu nejlepší možnou verzi Enrika Mase, jakou dokážu.“
Na rovněž slabšího časovkáře Galla má k dobru 2:06 minuty a na vynikajícího časovkáře (přinejmenším v minulosti) Rogliče ještě o čtyři sekundy navíc.
Takový náskok by i podle cyklistických datových analytiků měl ubránit. Ti z Movistaru spočítali, že dle jejich propočtů by Mas měl na Rogliče ztratit 50 sekund až 1:20 minuty. Což by byla pro něj dobrá zpráva. Obzvlášť s vidinou následujících dvou horských etap, v nichž může svůj náskok opět navyšovat.
El 𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐚 entre Enric Mas y Primoz Roglic en contrarreloj.— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 9, 2026
Análisis completo, en Eurosport: https://t.co/unV8JvdVQw
Por @edgarsaiz_ . #LaVuelta26 pic.twitter.com/Sv2NQAinO0
„Dlouho jsme celý tým tvrdě pracovali a máme skvělou pozici. Musíme se dobře připravit a cítit se sebejistě,“ povídá.
Co se týče té přípravy, ta se týká rovněž červené časovkářské kombinézy, kterou dostane. Neboť s tou může nastat potíž, jak vysvětlil kouč Ivan Velasco, expert na časovky v Movistaru.
„Střih časovkářské kombinézy je neuvěřitelně důležitý,“ vykládá. „U našeho výrobce dresů, firmy Gobik, trávíme v zimě spoustu času zdokonalováním střihu a výběru ideální látky pro dresy našich lídrů i následným testováním. Jestliže si pak musíte obléci jinou kombinézu, je to docela nevýhoda.“
Když toto testování probíhalo, nikoho tehdy nenapadlo, že Mas bude řešit nuance červené časovkářské kombinézy, kdy půjde doslova o každou sekundu.
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Movistar proto dělá co může, aby minimalizoval škody.
„Několik lidí docházelo v posledních dnech opakovaně do hotelu, aby s Enrikem spolupracovali na co nejpřesnějším střihu této kombinézy: těsném natolik, aby se dovnitř nedostal vzduch, který by pak mohl fungovat jako plachta a narušit aerodynamiku. Všechno nyní záleží na tom, jak mu nakonec padne. Pokud dobře, pak by šlo jen o minimální rozdíl ve wattech,“ říká Velasco.
A pokud špatně?
V tom případě může nastat velký problém.
„Jestliže se někam dostane vzduch nebo se vytvoří nečekané záhyby, můžete při rychlosti 50 km/h snadno ztratit 5 až 8 wattů. Což vám může v časovce snadno přidat ztrátu 20 sekund – a tomu se samozřejmě chcete za každou cenu vyhnout.“
I na tento potenciální problém byl Mas po středeční etapě dotazován. Odpověděl: „Soustředím se na to, co mohu ovlivnit já sám.“
Zatímco bude se svými nejbližšími soky v celkové klasifikaci bojovat o vedení v závodě, do klání o etapové prvenství vstoupí i další jezdci.
Jeden se o to nahlas hlásí: Wout van Aert, vicemistr světa v časovce z let 2020 a 2021 a bronzový z olympiády v Paříži 2024.
„Časovka je příležitostí, o které jsem před startem Vuelty moc neuvažoval. Ale proč bych ji nezkusil vyhrát,“ říká.
Ještě minulý týden pracoval s nápadem, že by se na Vueltě pokusil získat nejen bodovací, ale i vrchařský dres. Jenže po kouscích, které v posledních dvou horských etapách předvedl v kopcích Santiago Buitrago z Bahrainu Victorious, se Van Aertovi ambice na zisk bílého dresu s modrými puntíky výrazně snížila.
„Pokouším se svoji energii přesměrovat někam, kde to má smysl,“ říká. A to je časovka. V ní narostly Van Aertovy šance také proto, že několik exkluzivních časovkářů tuto Vueltu předčasně opustilo, ať už kvůli zdravotním problémům (Pogačar, Vine), nebo obtížné rodinné situaci (Tarling).
Však také připouští: „Myslím, že teď mám o něco větší šanci.“
Ať už ji využije nebo ne, pro Vismu tato Vuelta nemůže být jiná než báječná. Sedm etapových vítězství - toť týmový rekord na jevišti Grand Tour.
📸 PIC OF THE DAY | FOTO DEL DÍA 😍— La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2026
Powered by @atrapalo #LaVuelta26 #LaVueltaEsMás #MásPorDescubrir
📸 @cxcling pic.twitter.com/OETDklgr4O
Pět roztažených prstů na ruce Matthewa Brennana v sevillském cíli signalizovalo, že on sám je autorem hned pěti z těchto prvenství. Při debutu na Grand Tour. Fantazie.
„Matthew je až neuvěřitelně klidný. Někdy mám pocit, že se snad ani nikdy neunaví. Je to velký talent. A rád závodí na kole, to je na něm poznat,“ říká jeho parťák Sepp Kuss, desátý muž celkového pořadí, jenž se ve středu mocně podílel i na posléze úspěšném sjíždění úniku dne.
Celá ta parta Vismy na Vueltě skvěle spolupracuje a Van Aert nadšeně oznamuje: „Atmosféra v týmu je přímo neuvěřitelná.“
Před středečním dojezdem v Seville použil i jakousi motivaci Bittnerem, když Brennanovi vyprávěl, jak v tom samém městě a na stejné cílové rovince předloni senzačně podlehl českému benjamínkovi.
„To mi dodalo trochu extra motivace,“ prohlásil Brennan a vydal se završit práci, která se tehdy Van Aertovi nepovedla dokončit. Tým se mu poněkud odrovnal při sjíždění uprchlíků, Van Aert jej do spurtu vysadil o něco dříve než v předchozích etapách, ale Brennan vše bravurně zvládl a za cílem mohl vykřikovat. „Pět! To je šílené.“
A 𝗙𝗜𝗩𝗘-𝗦𝗧𝗔𝗥 Grand Tour debut 🤚— Velon CC (@VelonCC) September 9, 2026
Matthew Brennan continued to count up his wins when celebrating his fifth victory of the 2026 Vuelta a España, on Stage 17. His latest triumph took Team Visma | Lease a Bike to seven wins at this year’s La Vuelta.
📸 Getty Images pic.twitter.com/q2MaMSU8Jo
Zatímco se objímal s parťáky, o kus dál se na asfalt zhroutil italský sprinter Astany Alessandro Romele, v úterý ve spurtu za Brennanem druhý a nyní čtvrtý.
Ležel na zádech na zemi a vypadal natolik zoufale a na hraně kolapsu, že se nad ním skláněli nejen členové realizačního týmu Astany, ale i diváci.
Schovával hlavu do dlaní, až po dlouhé době se zvedl z lehu do sedu, vylil na sebe několik lahví vody, přičemž na tváři měl nadále křečovitý výraz. Po chvíli se nechal vodou polévat znovu.
Sedmatřicet stupňů Celsia v kombinaci s enormním úsilím vyzrát na Brennana jej dostalo na samou hranu jeho schopností.
I takové následky vyvolává u soupeřů sprinterská dominance mladého Brita.