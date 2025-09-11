Špatný den, řekl Vingegaard po průjezdu spálenou zemí. Souhlas, přitakal Almeida

Bývá obvyklé, že pokud máte potíže, nehovoříte o nich, aby tak soupeř nezískal psychickou výhodu, nebo abyste jej neponoukali: Jsem slabý, zaútoč.
Tentokrát se však oba velcí kandidáti titulu ze španělské Grand Tour předháněli v cíli 17. etapy ve vyjádřeních, že na tom nebyli dobře.
„Měl jsem docela špatný den,“ říkal Jonas Vingegaard.
„Jo, Jonas nevypadal zrovna super. Ale já taky ne. Takže jsme se ocitli na stejné lodi,“ přizvukoval Joao Almeida.
Oba sice jeli pasivně, ale i tak se až do posledních metrů dokázali držet dalších lídrů pro celkovou klasifikaci.
S výjimkou jediného muže.
Jednadvacetiletý Giulio Pellizzari z týmu Red Bull–Bora nikdy předtím nevyhrál profesionální závod. I když k tomu byl blízko. Vzpomínáte? Když si po extrémním vzepětí v úniku mladý Ital šlapal na loňském Giru pro etapové vítězství v Santa Cristina Valgardena, přihnal se najednou „nenasytný“ Tadej Pogačar a o etapu ho připravil (načež jej Slovinec utěšoval a dal mu i své růžové brýle).
Tentokrát si už Pellizzari prvenství vzít nenechal. Ozdobil bojovným výkonem náročný den, který na startu ve městě O Barco de Valdeorras začínal ještě docela pochmurně – a nejen proto, že na hlavy cyklistů i diváků dopadal déšť.
Události úterní 16. etapy, kdy demonstranti opět znemožnili její dokončení, přispěly k tomu, že pelotonem zmítala stále větší nejistota narušující koncentraci na závod.
Mnozí cyklisté se vyhýbali médiím, někteří dokonce smazali i své účty na sociálních sítích. Často jste od nich mimo záznam zaslechli jen „tým nám řekl, abychom se k tomu nevyjadřovali“ nebo „o tom radši nebudu mluvit“. Přesto, že si jeden z nich zároveň postěžoval: „Demonstranti po nás házeli připínáčky, bili nás do hlavy klacky od vlajek.“
Podle zpráv ze stáje Israel–Premier Tech rostlo i napětí uvnitř nejvíce sledovaného (a hlídaného) týmu. Jeden z mechaniků, který si nepřál být jmenován, o dění po úterní etapě prozradil: „Večer jsme se na hotelu zase pohádali. Naši jezdci vykládají, že jsou unaveni spíš psychicky než fyzicky, že nevědí, jestli jet v balíku vepředu, vzadu, nebo uprostřed, aby se vyhnuli problémům.“
V této souvislosti se důrazně ozval jezdec izraelské stále Tom van Asbroeck, který však na Vueltě nestartuje. V nizozemském cyklistickém podcastu prohlásil: „Vyloučit izraelský tým, jak někteří organizátoři a jezdci navrhovali, by bylo čiré pokrytectví. To si spíš organizátoři Vuelty zaslouží žlutou kartu za to, že tuto možnost vůbec naznačili. A co Spojené arabské emiráty nebo Bahrajn, kde jsou lidská práva také ožehavým tématem? Nechte jezdce prostě závodit!“
Napjatou situaci dokumentovalo ve středu dopoledne narychlo svolané jednání jezdců zastupujících všech 23 stájí a hrozba, kterou jménem všech tlumočil Jack Haig: „Rozhodli jsme se, že pokud dojde k dalšímu incidentu, závod zneutralizujeme a etapu ukončíme.“
Lídr závodu Vingegaard sice neřekl, co navrhoval on sám, nicméně konstatoval: „Myslím, že jedním z hlavních problémů cyklistiky v posledních několika letech je, že týmy a jezdci nedokázali stát při sobě. Nejdůležitější tedy je, že nyní stojíme při sobě. Když něco kolektivně rozhodneme, všichni to respektují, ať už s tím souhlasí nebo ne.“
Závod v předpeklí
Demonstranti jako by si tentokrát dali pauzu a na startu nebyli v takovém počtu jako jindy. Snad že se ani jim do deště nechtělo.
A nebyli (až na drobné výjimky) naštěstí ani na závěrečném stoupání. Policisté si dali práci s tím, aby náležitě filtrovali diváky, které sem pouští, a navíc nově povolané šiky vartovaly i u vedlejších silniček kolem trati.
A tak se závodilo.
Na kopci, který ještě nikdo nikdy v profesionálním cyklistickém závodě neokusil.
Alto de El Morredero je zcela novým „dárkem“ organizátorů do kolekce náročných hor na podnicích Grand Tour, což je vlastně pro Vueltu symbolické. Vždyť žádný jiný závod neusiluje tak aktivně o to, aby neustále objevoval a představoval světu další atraktivní stoupání.
Morredero má 8,8 kilometru s průměrným sklonem 9,5 procenta. Jeho střední část je obzvláště drsná s nájezdy až 17 procent. A navíc si tu připadáte jak v předpeklí. Trať lemují ohořelé stromy i začouzené skály, následek masivních letních lesních požárů, které španělští hasiči s vypětím všech sil likvidovali.
Aby toho nebylo málo, na odkryté trati si s cyklisty pohrával velmi silný vítr. „Jednou foukal proti, pak z boku, potom do zad, neustále se měnil,“ komentoval Almeida.
Kdo očekával, že předposlední horský dojezd využije lídr UAE k útoku na Vingegaarda a k snižování jeho 48sekundového náskoku, měl smůlu.
Almeida byl rád, že je rád. Že se jakž takž drží.
Velmi brzy se ocitl bez týmových parťáků. Tlak jezdců Vismy odrovnal i posledního z nich Jaye Vina v puntíkatém trikotu nejlepšího vrchaře, dávno zmizeli z vedoucí skupiny i Juan Ayuso a Felix Grossschartner.
Sedm kilometrů před cílem se ve skupině favoritů nacházelo ještě patnáct jezdců, ale Almeida tu zůstal ze svého týmu sám – a všichni očekávali, kdy zaútočí kolegy mocně podporovaný Vingegaard.
„Plán byl jet s Jonasem na etapu, protože nevíme, kolik horských etap ještě bude,“ řekl Matteo Jorgenson.
„Jenže má energie klesala a klesala. Tak jsem raději přepnul do obranného módu,“ přiznal lídr Vuelty.
Kdo tedy zaútočí, když to nebude ani Vingegaard, ani Almeida?
Red Bull!
„Nasadili najednou takové tempo, že jsme byli rádi, že se držíme na nohou,“ líčil Sepp Kuss.
Jeď si pro to, Giulio
Když zbývalo do cíle 6,2 kilometru, opřel se do pedálů průběžně čtvrtý Jai Hindley a snažil se odjet. Na něj se nalepili Vingegaard, Pidcock a Riccitello, naopak až s odstupem za nimi šlapalo duo Almeida, Pelizzari.
„První část stoupání byla docela strmá a opravdu těžká, a ta druhá hodně větrná,“ popisoval Almeida. „Byl to ošemetný kopec, který vás mohl zlomit. Oni útočili docela tvrdě a já věděl, že to pro ně není udržitelné tempo. Tak jsem si prostě jel svým vlastním s vírou, že se zase dotáhnu zpět.“
Což se i stalo, 5500 metrů před metou se s Pellizzarim přidali k vedoucímu kvartetu. Šest cyklistů pokračovalo pospolu. Zdálo se, že Pellizzari na konci této skupinky visí jen na gumě. Ovšem zdání někdy klame. Na metě 3,9 kilometru před cílem to byl právě on, kdo mocně atakoval a ujel všem.
„Cítil jsem, že by to mohl být můj den,“ svěřoval se. „Byli jsme s Jaiem ve skupince jako jediný tým ve dvou a já jsem si z nás dvou stál v celkovém pořadí hůř. Doufal jsem, že pokud zaútočím, nechají mě.“
Také sportovní ředitel Patxi Vila jej do vysílačky ponoukal: „Jeď si pro tu etapu, Giulio, teď je ta správná chvíle.“ Později svěřence chválil: „Provedl to brilantně.“
Jestli někomu jeho útok opravdu hodně vadil, byl to Matthew Riccitello z týmu Israel–Premier Tech, jenž s Italem svádí souboj o bílý dres.
Třikrát se Američan pokoušel nastoupit a stíhat Pellizzariho. Doufal v podporu ostatních jezdců ze skupinky, ale nedočkal se ji.
„Protaktizoval jsem to. Udělal jsem chybu, že jsem ho nechal odjet, i když jsme výkonnostně na podobné úrovni“ zkritizoval se. „Myslel jsem, že i ti ostatní chtějí etapu, že mi s jeho stíháním pomohou. Ale nechtěli.“
Poněkud ironicky dodal: „Asi už těch vyhraných etap mají dost.“
Pellizzari na vrcholu triumfoval a jásal, zatímco Riccitellovi souputníci své úsilí omezili jen na závěrečný spurt o bonusové sekundy za druhé a třetí místo, které si přivlastnili Tom Pidcock a Jai Hindley.
Vingegaard dojel čtvrtý, o dvě sekundy před Almeidou a svůj náskok na Portugalce zaokrouhlil na rovných 50 sekund.
„Přežil jsem,“ řekl majitel červeného trikotu na tiskové konferenci. „Jsou takové dny, kdy potřebujete přežít. Dny, kdy se necítíte stoprocentně. Ale pokud ani v tak špatný den neztratíte žádný čas na největšího soupeře, je to vlastně dobrý den. Samozřejmě by bylo hezké, kdyby výsledek etapy byl jiný, ale pořád je to dobrý den. Teď už se plně soustředím na časovku.“
Vykuchaná časovka
Jezdci a konvoj závodu ve středu večer vyrazili na dlouhý, tříhodinový přesun do Valladolidu, který bude čtvrteční souboj s časem hostit. Když se tamtéž konala časovka Vuelty předloni, Vingegaard zrovna bojoval s nemocí a nečekaně ztratil.
„Tehdy byl můj výkon hrozný. Snad ji tentokrát zvládnu lépe,“ podotkl.
Když však dorazili do Valladolidu, dozvěděli se, že časovka bude jiná, než jak v itineráři této Vuelty figurovala.
Vykuchaná.
Téma demonstranti se vrátilo.
Individuální časovka jim poskytuje terč při snaze zaútočit na izraelské jezdce, když v ní pojedou po trati samostatně.
Proto organizátoři ve spolupráci s místní samosprávou povolali do akce dalších 450 policistů.
A proto pozdě večer vydali tiskovou zprávu, že časovku zkracují z původních 27 na 12,2 kilometrů. „Důvodem je snaha o větší ochranu jezdců,“ stojí ve zprávě.
Demonstrantům se to bohužel znovu povedlo. Ubrali závodu na náboji.