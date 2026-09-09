Nekraďte ty bidony, ano? Jak VIP Van Aert vysadil Brennana a Nibali varoval Mase

Cestou se kolem mne míhaly sluncem do žlutá spálená pole i obdobně vyhlížející louky, na nichž občas stáda krav hledala, jestli tu přece jen nezbylo něco k snědku.
Na první pohled nepříliš vábný kraj. Ale znáte to, všude žijí lidé.
Cortegana je obcí se 4900 obyvateli v přírodním parku Sierra de Aracena, vzdálena jen třicet kilometrů od hranic s Portugalskem. Místní jsou pyšní na hrad ze 13. století, který kdysi bránil tuto oblast před Portugalci a shlíží z kopce na vše podstatné.
Ovšem start etapy Vuelty, to je pro domorodce úplně jiný zážitek.
Už tři hodiny před ním jsou obě kavárny na náměstíčku u startu přeplněné, uvnitř i na terasách. Servírka neví, kam dřív skočit: „Espreso, kdo chtěl to espreso? Vy ne? Jo, vy máte objednané lungo. Nebo ne? Aha, cappuccino jste vlastně chtěl. Tak na to jsem zapomněla.“
Pak, snad abych omluvil to prodlení, mi na cappuccino dá navrch šlehačkovou čepici, aniž bych o ni žádal.
Cortegana castle Spain 🇪🇸🏰 pic.twitter.com/krhLNewf1q— 🤘🏻Kärl🤘🏻 (@groovesvillewkd) July 2, 2026
Navzdory veškerému entuziasmu obyvatel Cortegany se uličky, v nichž se má srovnat třiadvacet týmových autobusů a další týmová auta, ukazují poněkud těsnými. Řidiči autobusů předvádějí značnou ekvilibristiku a na příjezdové cestě vzniká špunt, v němž uvíznou další týmy.
Řidič auta Bahrainu Victorious najednou nemůže ani dopředu, ani dozadu a lamentuje za volantem rukama. Patrně mu příliš nevylepší náladu, když mu zčistajasna začne před předním sklem žonglovat eskamotér, kterého organizátoři najali, aby bavil na startu diváky.
Také autobus Movistaru se ke startu teprve probíjí, toho času uvízlý na kruhovém objezdu, zatímco na pódiu už začíná prezentace týmů. Pěkně popořádku od toho nejhůře umístěného až k nejlepším.
K pódiu se jako první probíjejí - ano, správně, zbylé kvarteto jezdců stáje UAE Emirates. Tým, který měl s Tadejem Pogačarem závodu dominovat, má své jezdce v celkové klasifikaci tak nízko, že prezentaci zahajuje.
Joao Almeida, loni na Vueltě druhý, je letos dvaadevadesátý, a tak moderátor aspoň dlouze vyjmenovává veškeré jeho úspěchy z minulosti, načež Almeida pronese: „Už se rozhodně cítím líp než v prvním týdnu.“
Když se před vděčnými diváky vystřídá všech třiadvacet stájí s Movistarem na konci, můžeme startovat. Etapa je zpočátku zvlněná a na úvodních 120 kilometrech nabízí 2100 výškových metrů stoupání, než se promění v 60kilometrový sjezd k moři a městu Huelva, metropoli nejzápadnější andaluské provincie.
Teplota sice nedosahuje nedělních a pondělních 44 stupňů, ale i těch šestatřicet není ničím, nad čímž by závodníci výskali radostí.
Zatímco na trase, kudy jedou, jsou díry na silnici až na výjimky vyspraveny, na hlavním tahu mezi Cortagenou a Huelvou v podobě silnice N-435 jich zůstává tolik, že kdyby tudy peloton musel projet, dopadl by hůř než na arenberských kostkách při Pekle severu.
Přesto se i na vyspravených silnicích padá, pětadvacet kilometrů před cílem odskáče jeden z karambolů pořádným zdržením tým Uno-X s Magnusem Cortem a při dalším pádu leží na zemi cyklista v dresu UAE. Ivo Oliveira to je, poněkud pracněji se zvedá, ale o virální dosah na sítích si řekne především „fanoušek“, který v tu chvíli přiskočí a chce z ležícího Portugalcova kola ukrást bidon. Ze zlou se - právem - potáže.
Pád Oliveiry a pokus fanouška vzít z jeho kola bidon:
#LaVuelta26 🇪🇸 / Grosse chute de 🇵🇹 Ivo Oliveira (UEX).— Renaud Breban (@RenaudB31) September 8, 2026
(Et pas de commentaire au sujet du spectateur en bleu…) #LesRP pic.twitter.com/qOTLf98ng5
Má jít o etapu, kde si to na konci rozdají sprinteři, přesto cyklističtí statistici s oblibou připomínají: v etapách následujících bezprostředně po volném dni se občas stávají prapodivné věci. Za příklad dávají Alberta Contadora, jak při Vueltě 2012 dlouhým útokem dokonale převrátil průběh závodu ve svůj prospěch.
Jenže tehdy měl El Pistolero ke svému nenadálému výstřelu k dispozici aspoň cílové stoupání 3. kategorie na Fuente Dé. Tentokrát jezdci nic takového po ruce nemají.
📸 PIC OF THE DAY | FOTO DEL DÍA 😍— La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2026
Powered by @atrapaloes #LaVuelta26 #LaVueltaEsMás #MásPorDescubrir
📸 @cxcling pic.twitter.com/rmpdKuDkc6
Přesto, když 22 kilometrů před cílem zafouká mírný boční vítr, Primož Roglič a jeho parta Red Bullu se rychle přesunou do čela balíku. Co kdyby...
Enric Mas si nebezpečí rychle uvědomí a „zaparkuje se“ v balíku hned za Rogliče, dokud hrozba nepomine.
„Byla tam chvilka napětí, ale věděli jsme, že ten vítr není dost silný, aby něco změnil,“ řekne majitel červeného trikotu. Později přizná: „Mé nohy byly dnes přece jen trochu tuhé. Snad zítra budou lepší.“
Jeho horští pomocníci Romeo a Castrillo se dokonce i při této snazší etapě stáhnou daleko za peloton, aby nevydali ani o kousek sil navíc, který by jim potom mohl chybět v horských bitvách závěru týdne.
Každopádně jak se blíží moře, vše se schyluje k hromadnému spurtu.
Sestřih událostí 16. etapy:
💆♂️ A relaxed start to week 3 of #LaVuelta26 with only one intermediate sprint to fight for. The breakaway 5 were caught within the final 25km, leaving it down to the sprint teams. The winner ? Watch to find out.— La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2026
📽 Catch the highlights of stage 16 here 1️⃣6️⃣ 🎬 pic.twitter.com/gbtj8OReO5
V Huelvě ještě etapa nekončí, zamíří odtud k nedalekému poutnímu místu, klášteru La Rabida u městečka Palos de la Frontera.
Nedaleko odtud obří socha Kryštofa Kolumba hledí do dáli na moře a přesvědčuje: Ano, tam předaleko se nachází Nový svět. Připomínek slavného mořeplavce je zde ovšem mnohem víc, vždyť i místní cyklisté, kteří přišli fandit ke trati, pojmenovali svůj klub Palos de la Frontera 1492.
Stylové by tudíž bylo, aby právě tady vyhrál někdo z amerického kontinentu, ale nic takového se nestane, nejlepším borcem ze Severní či Jižní Ameriky bude ve spurtu na 10. místě Mexičan César Macías.
Ano, v tom spurtu, jehož vítěz byl dopředu jasný.
Vyhraje přece Visma, ne?
A tentokrát Matthew Brennan.
Wout van Aert 300 metrů před cílem zapne své tryskové motory a britskému mladíkovi zase náramně rozjede spurt. Pak už je to jen hra kočky se spoustou myší, neboli Brennana se všemi dalšími sprintery. Druhý Brian Coquard je na hlavu poražen.
Vypadá to tak snadno.
Dvojblok Brennan - van Aert opakovaně dokazuje, jak ďábelsky efektivní dokáže být.
„Už jsem ztratil přehled, kolikrát jsme tady vyhráli,“ vtipkuje Brennan. „Jsme na šesti vítězstvích, že jo?“
Se šesti etapovými triumfy srovnali bilanci Vismy z letošního Gira, kde se o pět z nich postaral Jonas Vingegaard.
Brennan má teď čtyři. Tolik jich naposledy coby debutant získal v závodě Grand Tour kolumbijský sprinter Fernando Gaviria na Giru 2017.
🇪🇸 #LaVuelta26— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 8, 2026
Yes, 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐄𝐓! 🃏 pic.twitter.com/WrnQHXzkmy
„Přitom mým plánem před Vueltou bylo vyhrát tu jednou,“ přiznává Brit a přidá tradiční pochvalnou ódu na Van Aerta: „S tím se vůbec nemohu měřit. Wout je VIP světové cyklistiky. Můžu se na něj naprosto spolehnout, jen se ho musím držet. Je neuvěřitelné, že mě dokáže dostat do tak perfektní pozice v tak chaotické koncovce.“
Van Aert se uculí a prohlásí: „V celém našem týmu panuje naprosto úžasná atmosféra, podobně jako na Tour 2022 (tehdy Vingegaard porazil Pogačara a Van Aert ovládl tři etapy). Myslím, že ještě nekončíme. Když vidíte, jak Matthew spurtuje, musíme se ve středeční sprinterské etapě do Sevilly pokusit o další zářez.“
Enrika Mase zajímají úplně jiné zářezy, vlastně jen jeden, ten na konci celého závodu v Granadě.
„O další den méně. Odpočítáváme je, už jich zbývá jen pět,“ říká a za cílem si vylije na hlavu dvě lahve vody.
Cyklisté Uno-X si tu kompletně navlékají ledové vesty, které se jinak nosí především před startem.
U autobusu Red Bullu hupsne Primož Roglič do improvizované ledové vany, kterou tu mají za plentou.
Před autobusem EF Richard Carapaz vykládá svoji oblíbenou větu: „Ještě bych se tu chtěl o něco velkého pokusit.“
Ve středečním dalším sprinterském dějství to nebude, ale pak přijdou časovka a hory. Vuelta spěchá do svého cíle a nuda to nebude.
„Přeji to Enrikovi,“ nechá se slyšet její někdejší šampion z roku 2010 Vincenzo Nibali. „Také proto, že dokud tu byl Pogačar, jedině Enric se ho aspoň v jedné horské etapě dokázal udržet.“
Vzápětí nicméně přidá varování pro Mase: „Rozhodně by neměl brát na lehkou váhu Primožovy oblíbené psychologické hry. Já se s ním takhle urputně hlídal na Giru 2019 a nakonec nám oběma pláchl Carapaz.“