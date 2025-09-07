Asturijské městečko Vegadeo leží u ústí řeky Eo do Atlantického oceánu. Mluví se v něm eonávsky, také proto je v oficiálních materiálech u 15. etapy vedle španělského názvu startu také eonávské jméno města – A Veiga.
ONLINE: 15. etapa španělské Vuelty
Poslední etapa druhého týdne v podrobné reportáži.
Vuelta odsud startuje vůbec poprvé a nebude to ledajaký start. Hned z městečka totiž začíná šestnáctikilometrové stoupání na Puerto A Garganta, ohodnocené jako prémie první kategorie. Pokud se vytvoří únik zde, musí se méně zdatní vrchaři s účastí v něm rozloučit.
Náročný úvod dne pokračuje sérií několika dalších neklasifikovaných stoupání, až se dojede k nepravidelnému Alto de Barbeitos. I po něm se profil vlní stále dál až téměř na stý kilometr dne, kde se převýšení mírní.
Směrem k cílovému Monforte de Lemos čeká už pouze pár mírných brdků, jinak je údolí řek Miño a Sil k cyklistům přívětivé.
V galicijském městě Monforte de Lemos se naposledy na Vueltě radoval Magnus Cort, a to po etapě s velmi podobným – v některých částech dokonce identickým – profilem. Tehdy v roce 2021 vydržela před pelotonem sedmička uprchlíků, z níž nejsilnější byl ve spurtu právě Dán.
Ten letos ve Španělsku chybí, jeho krajan Mads Pedersen by se ale jistě nezlobil, kdyby mohl jeho kousek zopakovat.
Jak se nakonec patnáctý den závodu vyvine a kdo bude slavit u kláštera přezdívaném galicijský Escorial, sledujte v online reportáži.