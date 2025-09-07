Vuelta ONLINE: Otruba byl u zrodu velkého úniku, peloton mu dává prostor

Druhý týden cyklistické Vuelty zakončuje etapa „naruby“. To nejtěžší přichází v patnácté zkoušce závodu hned po startu, zatímco závěr 168 kilometrové trasy už je mírnější. Takový terén nabízí spoustu scénářů a řadu potenciálních favoritů. Jedno se však zdá téměř jisté, mezi Vegadeem a Monfortem de Lemos by měl hrát opět hlavní roli únik. Průběh závodu sledujte v podrobné online reportáži od 13:12.

Únik ve 14. etapě španělské Vuelty utvořilo hned čtyřiadvacet cyklistů, mezi nimi je někde schovaný také český zástupce Jan Hirt z týmu Israele. | foto: Profimedia.cz

Asturijské městečko Vegadeo leží u ústí řeky Eo do Atlantického oceánu. Mluví se v něm eonávsky, také proto je v oficiálních materiálech u 15. etapy vedle španělského názvu startu také eonávské jméno města – A Veiga.

ONLINE: 15. etapa španělské Vuelty

Poslední etapa druhého týdne v podrobné reportáži.

Vuelta odsud startuje vůbec poprvé a nebude to ledajaký start. Hned z městečka totiž začíná šestnáctikilometrové stoupání na Puerto A Garganta, ohodnocené jako prémie první kategorie. Pokud se vytvoří únik zde, musí se méně zdatní vrchaři s účastí v něm rozloučit.

Tak si teda jeď, Marku. Jak Visma vyhlásila odpočinkový den a v UAE měnili plány

Náročný úvod dne pokračuje sérií několika dalších neklasifikovaných stoupání, až se dojede k nepravidelnému Alto de Barbeitos. I po něm se profil vlní stále dál až téměř na stý kilometr dne, kde se převýšení mírní.

Profil 15. etapy Vuelty 2025

Směrem k cílovému Monforte de Lemos čeká už pouze pár mírných brdků, jinak je údolí řek Miño a Sil k cyklistům přívětivé.

V galicijském městě Monforte de Lemos se naposledy na Vueltě radoval Magnus Cort, a to po etapě s velmi podobným – v některých částech dokonce identickým – profilem. Tehdy v roce 2021 vydržela před pelotonem sedmička uprchlíků, z níž nejsilnější byl ve spurtu právě Dán.

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Ten letos ve Španělsku chybí, jeho krajan Mads Pedersen by se ale jistě nezlobil, kdyby mohl jeho kousek zopakovat.

Jak se nakonec patnáctý den závodu vyvine a kdo bude slavit u kláštera přezdívaném galicijský Escorial, sledujte v online reportáži.

