ONLINE: Před vytouženým dnem volna jezdce vyšťaví ještě jeden horský test

Do cíle v El Barraco se tentokrát pojede ze sjezdu. Tak bude vypadat posledních pět kilometrů etapy. To nejhorší však přijde na přecházejících 120 kilometrech trasy o celkové délce 197,5 kilometru.

Po profilově snazších padesáti kilometrech čeká na závodníky nehodnocené stoupání jako předzvěst následného těžkého výjezdu na Alto de la Centenera. Tahle „jednička“ měří přes 15 kilometrů a nabídne i prudší pasáže kolem 10 až 11 %. Poslední čtyři kilometry mají v průměru osmiprocentní náklon.

Následuje sjezd dolů a hned zase výstup vzhůru na Puerto de Pedro Bernardo, devítikilometrové stoupání druhé kategorie.



A znovu budou moci cyklisté propadat frustraci z toho, že po dlouhém sjezdu jedou zase nahoru. Čelit budou dvaceti kilometrům s téměř konstantním gradientem kolem pěti procent. Z výšky okolo 400 metrů nad mořem vystoupají o více než 1100 metrů na vrchol Puerto de Mijares.

Poslední výjezd po zhruba pětadvaceti kilometrech jízdy dolů už nepovede na vrchol stoupání první kategorie, nýbrž „jen“ té třetí. Po osmi kilometrech do kopce se budou udělovat na vrcholu Puerto San Juan de Nava bonifikační sekundy. Za ním už se ze závěrečného sjezdu nešlape do dalšího kopce, ale do finiše.



Patnáctá etapa Vuelty 2021.

Etapa je viditelně dělaná pro uprchlíky. A pozice horkých favoritů zaujímá dvojice z týmu DSM, který se netají touhou útočit na etapová prvenství. Francouz Romain Bardet dostane opět příležitost k nasbírání dalších bodů do soutěže o krále hor. Je ovšem těžké předvídat, kolik sil může mít po předcházející vítězné etapě a jízdě v úniku.

Australan Michael Storer by však mohl dokonat vítězný etapový hattrick.

Na poslední Bardetův výkon by měl reagovat Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Alespoň pokud tedy italský cyklista pomýšlí na modré puntíky. Jemu by mohl pro změnu pomoci i Wout Poels.

Velké věci by se pak mohly dít v celkovém pořadí. Kopce sice nejsou úplně prudké pro nějaké explozivní nástupy, daň si však může před dnem volna vybrat velká únava. Momentální rozpoložení může hrát větší roli než kdy jindy během španělské Grand Tour.

Primož Roglič se k průběžnému lídrovi Eikingovi pomalu přibližuje, ze třetí pozice ztrácí 96 sekund. Slovinec si určitě nebude chtít všechno nechat až na závěrečnou časovku, aby se nevystavil zbytečnému tlaku.

Mezi oba zmíněné je pak vklíněn Guillaume Martin, 54 vteřin za Eikingem.

Udrží norský cyklista Odd Christian Eiking dres lídra i po patnácté etapě?

Etapový zářez už by si zasloužil i Movistar. Španělská stáj má sice v elitní pětce Mase i Lópeze, nicméně obzvláště šestadvacetiletý Španěl jede na Vueltě ve své životní formě a jeho kolumbijský parťák by mu mohl pomoci stáhnout pár vteřinek na ostatní.



S tím, jak se Vuelta chýlí ke svému třetímu týdnu, rostou i naděje české cyklistiky na větší úspěch. Do své obvyklé formy v závěrech velkých závodů by se totiž mohl dostat Jan Hirt.

Vrchař týmu Intermaché-Wanty nejspíš ještě útočit nebude. Do karet mu nehraje závěrečný sjezd namísto horského dojezdu, ani červený dres týmového lídra Eikinga. Avšak může předvést, jak na tom v horách fyzicky před závěrem španělského závodu je.

Jestli i český cyklista ukáže, že má formu, nebo se promíchá pořadí nejen v souboji o červený dres sledujte v podrobné online reportáži.