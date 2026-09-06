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Vuelta ONLINE: Vedry zkrácená etapa. Jede se ostré tempo, náskok úniku je minimální

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Sledujeme online   15:00aktualizováno  15:47

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NEJLEPŠÍ TRIO ZÁVODU. Felix Gall, Enric Mas a Primož Roglič se škrábají na vrchol Sierra de la Pandera. | foto: Cxcling / Naike Erenozaga

Cyklistickou Vueltu svírají úmorná vedra. V závěru druhého týdne už organizátory dokonce donutila ke změnám. Nedělní etapa do Córdoby je asi o 80 kilometrů kratší, vynechává podstatnou část výrazně zvlněného terénu. I tak zůstává výzva před dnem volna jako dělaná pro klasikáře. Neustálé střídání stoupání a sjezdů platí, patnácté pokračování závodu přes úpravy dál vybízí k únikům. Sledovat ho můžete od 15 hodin v podrobné online reportáži.

„Tenhle terén dá jezdcům pořádně zabrat,“ hlásí hned technický ředitel Fernando Escartín. „Bude to klikatá etapa a lze čekat, že během tradičního finále v Córdobě bude o vítězství bojovat zúžená skupinka na čele.“

Jen prostoru pro vypracování solidního náskoku výrazně ubude. Z plánovaných takřka 190 kilometrů klesla délka trasy na 110,2 kilometru.

ONLINE: Vuelta 2026, 15. etapa

Středně horskou zkoušku z Palma del Río do Córdoby sledujeme podrobně.

„S cílem ochránit zdraví závodníků a zajistit co nejlepší podmínky pro závod se pro 15. etapu aktivoval protokol pro extrémní počasí,“ oznámili organizátoři, kteří start odložili až na třetí hodinu odpoledne. Díky původnímu plánu ale měli práci o něco jednodušší.

Stačilo vypustit velký okruh okolo vodní nádrže Puente Nuevo a obce Villaviciosa de Córdoba. Místo toho se ze startovního Palma del Río po zajížďce přes vrchařskou prémii Puerto de la Forestal na hraně přírodního parku Sierra de Hornachuelos už vydají cyklisté přímějším směrem na cílové andaluské velkoměsto.

Profil zkrácené 15. etapy cyklistické Vuelty

I tak je ale čeká řada technických úseků, zatáček a změn. Počet nastoupaných metrů sice padl z původních tří tisíc na zhruba dva tisíce, spoustu terénních „zubů“ v profilu ale jasně ukazuje, že se pojede neustále nahoru a dolů.

Nejnáročnější pasáž představuje šestikilometrový hodnocený výšlap na Puerto Artafi, který má v průměru 5,5% sklon, jenže k němu také 13% maxima. Navíc krátce za ním rychle následuje sprinterská prémie, vzápětí další vlny. A zanedlouho už rychlý sjezd ke Córdobě.

Velké ambice si pochopitelně dělají ty nejvýbušnější jezdci, ale zároveň ne ryzí sprinteři.

Opět tak mezi hlavními favority figuruje silné duo z Vismy, Wout van Aert a Matthew Brennan. Pole adeptů je ale pochopitelně širší, mimo jiné se jmény jako Thibaut Nys (Trek), Magnus Cort Nielsen (Uno X) či Bryan Coquard (Cofidis).

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