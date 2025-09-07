Tak si teda jeď, Marku. Jak Visma vyhlásila odpočinkový den a v UAE měnili plány

Tomáš Macek
  10:01
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Od moře mezi impozantní skalní průrvy a do vysokých hor. Takových etap v itinerářích závodů Grand Tour moc nenajdete. Ta čtrnáctá na letošní Vueltě jí byla. S vítězem z úniku, který vlastně ani neměl být v úniku. S větrem, jenž umravňoval bojovné šiky. S českým jezdcem mezi uprchlíky. I s trpícími hvězdami.
Peloton během 14. etapy Vuelty.

Peloton během 14. etapy Vuelty.

Španělský cyklista Marc Soler ze stáje UAE slaví vítězství ve 14. etapě Vuelty.
Únik ve 14. etapě španělské Vuelty utvořilo hned čtyřiadvacet cyklistů, mezi...
Peloton se zdržel ještě před oficiálním startem 14. etapy španělské Vuelty....
Peloton se zdržel ještě před oficiálním startem 14. etapy španělské Vuelty....
Jako by se jeden bez druhého nemohli obejít. I u startu sobotní etapy v Áviles, vedle futuristického kulturního centra legendárního architekta Oskara Niemeyera, parkují autobusy stájí UAE a Visma těsně vedle sebe. Třiadvacet autobusů je tu vyrovnáno na dlouhém přístavním molu u širokého ústí řeky Alvares do moře.

Hned za jezdci Vismy, rozjíždějícími se na trenažérech, kotví loď Salvador Dalí z Barcelony. Jeden z lodníků cvičí na palubě s činkami, snad aby Vingegaardovi a spol. dokázal, že on přece taky sportuje.

Opodál se Jakub Otruba z druhodivizní stáje Caja Rural chystá na týmovou prezentaci a vzpomíná na páteční zápřah na Angliru: „Hodně těžká etapa, první tři hodiny jsme měli průměr skoro 50 km/h, jak se naháněl únik. Ale na Angliru se mi pak líbilo, jak i mě spousta lidí hnala dopředu a občas mi fanoušci i trochu pomohli a udělali rukama takové schody, i když se to nesmí. Moc jsem si tu atmosféru užil.“

Soler uspěl v sólu a UAE na Vueltě válí dál. Štěstí zkusil také Hirt, favority brzdil vítr

Ani druhý asturijský horský den v řadě s obávanou Farraponou na konci českého debutanta v sobotním poledni neděsí. „Na Vueltě je totiž dobré, že oproti Tour je tu většina stoupání až ke konci etap. Nemusíte se potom tolik starat o časový limit.“

Druhý Čech Jan Hirt se vydává na start v novém dresu. Stáj Israel – Premier Tech oznámila, že v „zájmu bezpečnosti našich jezdců a celého pelotonu a vzhledem k nebezpečné povaze některých protestů“ budou mít její jezdci na dresu pouze týmové logo a už ne název týmu. Ten byl od začátku sezonu na dresech uváděn pouze zkratkou IPT, ovšem vedení týmu usoudilo, že by i písmeno „I“ mohlo dráždit některé aktivisty a odstranilo ho.

A jistě, aktivisté jsou opět tady. Tentokrát si v Áviles vybrali úsek mezi neutrálním a ostrým startem, kde nutí cyklisty projíždět pomalu úzkou uličkou mezi desítkami palestinských vlajek přesahujícími do ulice. Ostrý start je proto opožděn.

Peloton se zdržel ještě před oficiálním startem 14. etapy španělské Vuelty. Problémy cyklistům dělal průjezd mezi davy propalestinských demonstrantů.

A najednou jsem byl v úniku

Konečně jsou na trati a nastává čas na tvorbu úniku dne. „Dnes v něm chceme někoho mít,“ informoval na startu průběžně pátý Felix Gall z Decathlonu–AG2R. Jeho parťáci berou plnění úkolu zjevně vážně, a tak se mezi čtyřiadvacítku jezdců vmáčknou hned čtyři světle modré dresy cyklistů Decathlonu.

Je zde i izraelská tmavě modrá v podobě Jana Hirta.

A je tu také Marc Soler z UAE.

Přesto, že tu být neměl. Na poradě týmu nebyl pro tuto roli vybrán.

„Jenže pak se do úniku cpal Victor Campenaerts z Vismy, já byl zrovna za ním, tak jsem se ho držel - a najednou jsem se ocitl mezi uprchlíky,“ popíše 31letý Katalánec chvíle, které se ukáží být pro vývoj etapy klíčovými.

Sportovní ředitelé UAE jej zatím nechávají vpředu. S dovětkem: Když bude potřeba, stáhneme tě na pomoc Joaovi (Almeidovi).

Tolik k dění v první polovině etapy. Na cestě od moře do hor uprchlíci spokojeně ujíždějí a v pelotonu nastolují udržovací tempo na špici jezdci UAE, přičemž pokukují po borcích Vismy: Vy nic, pánové?

My nic. Muž v červeném Jonas Vingegaard vysvětlí: „Vybíráme si dny, kdy chceme útočit. Dneska jsme o etapu nejeli. Dylan (van Baarle) a Wilco (Kelderman) odvedli v pátek na špici spoustu práce, takže jsme chtěli, aby si také trochu orazili.“

Věci se začínají měnit až na prémii 1. kategorie Puertu de San Llaurienzu, 40 kilometrů před cílem. Kdosi si tady dal práci a na všechny stožáry podél trati nalepil na kartonu nakreslené palestinské vlajky. Ze silnice tu září nápis „Izraelci, vypadněte“. Co na tom, že v sestavě stáje Israel – Premier Tech je pouze jeden Izraelec.

Infekce ničí Cicconeho

Naštěstí žádný demonstrant nikoho nezastavuje. Únik se drolí, na vrcholu prémie z něj zůstává po kupě jedenáct cyklistů. Hirt stále mezi nimi.

Zato za nimi se z pelotonu pakují hvězdy, jakmile pomocníci UAE jen trochu navýší rychlost. Odpadá Egan Bernal z Ineosu. Vítěz Tour 2019 a Gira 2021 před startem Vuelty vykládal, jak moc touží po titulu ze španělské Grand Tour, aby zkompletoval sbírku, a pochvaloval si skvělou formu po fantastické letní vysokohorské přípravě v Kolumbii.

Později v průběhu závodu nicméně přiznal: „Existují pochybnosti, jak dlouho to vydržím.“

A teď... nevydržel. „Nevím proč,“ marně hledá důvody.

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Naopak Giulio Ciccone z Lidl-Treku, nečekaně odpadající krátce poté, příčiny svého selhání zná.

Tak silný byl zkušený Ital v prvním týdnu. Tehdy se psalo: Mohl by konkurovat i Vingegaardovi. Zato teď? Utrápený muž, s bolestí šlapající mezi impozantními mohutnými skalami, které lemují trať.

Posléze ztratí 21 minut! Ano, opravdu jedenadvacet. Stejně jako Bernal. Sen o předním umístění v Madridu se jim nenávratně rozplývá.

„Poslední čtyři dny mě trápí silná infekce v hyždích,“ prozradí Ciccone. Kvůli operaci cysty v hyždích už musel vynechat loňské Giro. Nyní se ve stejných místech objevila další infekce. „Problémy začaly částečně i kvůli dešti v deváté etapě. Pracujeme na jejich co nejrychlejším vyřešení, protože jinak jsem v dobré kondici,“ říká.

V té je i Marc Soler, jenž odjíždí uprchlíkům a v údolí před Farraponou, podél zurčícího horského potoka, navyšuje náskok na špici etapy. S vědomím, že stále může být stažen k Almeidovi.

Ale to se nestane.

Uprchlíci i skupina favoritů najíždějí na Farraponu a vnímají silný protivítr, který je brzdí. To není situace pro mohutné útoky na Vingegaarda, usoudí mozkový trust UAE. „Ať Marc jede o etapu. Zvládnu to bez něj,“ tvrdí i průběžně druhý Almeida.

Obelix, dudák a voják

Visma se nadále nikam nehrne, o tempo se starají UAE a Red Bull. „Kdyby nebylo toho větru, asi bychom viděli větší útoky a rozestupy,“ usoudí Gall. Dvanáct kilometrů před cílem hrají oba velkotýmy remízu, UAE i Visma jsou ve skupině stále ve čtyřech, žádná další stáj ani ve třech. Pak začíná ztrácet Matteo Jorgenson z Vismy, ale ani to už vlastně nikoho nepřekvapí.

„I v UAE si uvědomili, že v tom protivětru bude těžké něco změnit, takže se o nic nepokusili,“ usoudí Vingegaard.

U trati jim fandí i muž v kostýmu Obelixe a opodál koncertuje dudák v asturijských barvách a dokazuje, že tento nástroj není jen výsadou Skotů a Chodů.

Kromě Solera jsou zbylí uprchlíci pohlceni, včetně Hirta, který chvíli pomáhá parťákovi Matthewovi Riccitellimu. „V tom větru bylo fajn, že mi Jan dělal clonu,“ ocení jeho práci mladý Američan bojující o bílý dres.

Soler projíždí cílem a jásá. Srovnávám účty, Farrapono, pomyslí si. Před pěti lety tu dojel v úniku druhý, jen čtyři sekundy za Francouzem Gauduem, zato teď už si vítězství vzít nenechal.

„Titanico! UAE dominando!“ nadšeně jej oslavuje reportér španělské televize. Účet Vuelty na síti X k fotografii vítěze píše: SOLdiER. Aneb voják (rozumějte Almeidův) byl tentokrát triumfátorem.

„Všechno nejlepší k narozeninám mé ženě, tohle je pro ni,“ říká voják.

A co favorité celkové klasifikace? Až do posledního kilometru panuje příměří. Potom útočí Jai Hindley z Red Bullu, za něj se navěsí Almeida a Vingegaard a vytvoří si malý náskok před pronásledovali. Načež v závěrečných metrech prožívají Vingegaard a Almeida déja vu z Angliru, když si to rozdávají ve spurtu o bonusové sekundy.

Také v tomto případě se srovnává skóre. Dán je na pásce před Portugalcem, své celkové vedení navyšuje ze 46 na 48 sekund.

„Takže jsme dneska vlastně souboj s UAE vyhráli, ne?“ rýpne si Ben Tulett z Vismy.

Soler kontruje: „My vyhráli 50 procent etap této Vuelty, to je přece úžasné, ne?“ Sedmé vítězství na kontě UAE oslavuje také Almeida: „Působivé. Sice jsme dnes nepočítali s Markem v úniku, ale nakonec se ukázalo jako nejlepší nápad, že tam byl.“

Sedmkrát UAE, i bez Pogačara. Etapoví vítězové na této Vueltě:

Vingegaard šlape na trenažéru a nasazuje výraz muže, kterého nic nerozhází a jenž je spokojený s odvedenou prací. Na tiskové konferenci ujišťuje: „Jsem na dobré pozici. Vyhrál jsem na letošní Vueltě už dvě etapy, mám červený dres a dnes jsem si dokonce dojel i pro bonus, s čímž jsem nepočítal. Nemohu být nespokojený.“

Pro dres barvy zelené, určený lídrovi bodovací soutěže, si ještě na pódium nechodí, i když už má z druhé pozici na krajana Madse Pedersena ztrátu „jen“ 53 bodů.

Pedersen se oproti svým předchozím zvyklostem v sobotu ani necpal do úniku a neusiloval o body ze sprinterské prémie v Entragu.

„Dnes jsem si chtěl v pelotonu trochu oddechnout, protože nedělní etapu chceme vyhrát,“ oznamuje dánský jezdec Lidl–Treku.

Ani v den, kdy se peloton přesune z Asturie do Galicie, se hor nezbaví, hned po startu pro ně stavitelé trati vymysleli šestnáctikilometrové stoupání a pak přijdou i další výšlapy, ale... posledních 80 kilometrů je klasikářských a z velké míry z kopce.

Slavný Roger De Vlaeminck po nepříliš přesvědčivých výkonech Pedersena v dosavadních klasikářských etapách utrousil: „Není to dobrý jezdec.“

Nastal čas přesvědčit jej o opaku.

Favorité celkové klasifikace Vuelty si naopak možná naordinují v neděli klidnější den.

„Ale že by to mělo být lehké? To rozhodně nebude,“ povídá třetí muž pořadí Tom Pidcock, který za cílem na Farrapponě vyčerpaně seděl na zemi a opíral se o hrazení.

