Vuelta ONLINE: Vítejte v pekle jménem Angliru. Peloton míří na obávaný kopec

Den v sedle začíná zlehka. Prvních devadesát kilometrů je rovinatých a nabízí výhled na pobřeží Kantabrijského moře na severu Pyrenejského poloostrova. Pak ale přichází otočka do vnitrozemí, kde jezdce uvítá nemilosrdně hornatý region Asturie.
ONLINE: 13. etapa (Cabezón de la Sal–Angliru)
V posledních 50 kilometrech překonají tři náročné vrchařské prémie. Před cílovým velikánem mimořádné kategorie je totiž ještě čekají jedničkové výšlapy na Alto La Mozqueta (6,3 km, 8,4 %) a Alto del Cordal (5,5 km, 8,8 %), které jsou sice poměrně krátké, ale utaví nohy strmými pasážemi.
A pak samotné Alto de l’Angliru (12,4 km, 9,7 %), které na Vueltě podesáté v historii rozhodně o vítězi etapy. Nebo snad i celé Grand Tour? Na dlouhých 12 kilometrech, na kterých jezdci překonají 1 200 výškových metrů, se jasně ukáže rozložení sil.
První polovina je sice snesitelná, do té druhé ale jezdce přivítá všeříkající nápis: „Peklo začíná tady.“
Cyklisté vjedou do výrazně těžší půlky, s průměrem 13,1 a s rampami až 23,5 procenta. Však se podívejte sami.
Červený dres hájí Jonas Vingegaard (Visma).
„Mám s Angliru speciální vztah. Poprvé jsem se tam pořádně ukázal,“ vzpomíná Dán na svůj premiérový výšlap v roce 2020, kdy ještě jako domestik Primože Rogliče držel ostré tempo na čele prořídlé skupinky favoritů. V podivném ročníku 2023 už jako vítěz Tour dojel do cíle druhý za Rogličem, který se vzdálil budoucímu vítězi Seppu Kussovi.
A do třetice triumf? „Snad budu mít dobré nohy. Byl by sen na Angliru vyhrát,“ říká Vingegaard, který má ve vedení závodu náskok 50 sekund na druhého Joaa Almeidu (UAE).
O dalších šest sekund pozadu je Thomas Pidcock (Q36.5). Deset vteřin na pódium ztrácí bývalý muž v červeném Torstein Träen. Zbytek osazenstva už má manko přes dvě minuty, což v případě hodně dobrého dne nemusí znamenat mnoho...