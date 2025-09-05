Vuelta ONLINE: Vítejte v pekle jménem Angliru. Peloton míří na obávaný kopec

Druhá nejdelší a dost možná nejtěžší. Alespoň tedy co do závěrečného kopce, který v profesionální cyklistice nemá příliš sobě rovných. Taková je 13. etapa cyklistické Vuelty, která po 203 ujetých kilometrech vyvrcholí na slavném Angliru. Její průběh sledujeme od 12:10 v podrobné online reportáži.

Dán Jonas Vingegaard z Vismy v červeném dresu během 11. etapy Vuelty | foto: Reuters

Den v sedle začíná zlehka. Prvních devadesát kilometrů je rovinatých a nabízí výhled na pobřeží Kantabrijského moře na severu Pyrenejského poloostrova. Pak ale přichází otočka do vnitrozemí, kde jezdce uvítá nemilosrdně hornatý region Asturie.

ONLINE: 13. etapa (Cabezón de la Sal–Angliru)

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

V posledních 50 kilometrech překonají tři náročné vrchařské prémie. Před cílovým velikánem mimořádné kategorie je totiž ještě čekají jedničkové výšlapy na Alto La Mozqueta (6,3 km, 8,4 %) a Alto del Cordal (5,5 km, 8,8 %), které jsou sice poměrně krátké, ale utaví nohy strmými pasážemi.

Profil 13. etapy Vuelty 2025

A pak samotné Alto de l’Angliru (12,4 km, 9,7 %), které na Vueltě podesáté v historii rozhodně o vítězi etapy. Nebo snad i celé Grand Tour? Na dlouhých 12 kilometrech, na kterých jezdci překonají 1 200 výškových metrů, se jasně ukáže rozložení sil.

Copak chcete vidět krev? Jsme lidi, ne zvířata. Příběh pekla jménem Angliru

První polovina je sice snesitelná, do té druhé ale jezdce přivítá všeříkající nápis: „Peklo začíná tady.“

Cyklisté vjedou do výrazně těžší půlky, s průměrem 13,1 a s rampami až 23,5 procenta. Však se podívejte sami.

Červený dres hájí Jonas Vingegaard (Visma).

„Mám s Angliru speciální vztah. Poprvé jsem se tam pořádně ukázal,“ vzpomíná Dán na svůj premiérový výšlap v roce 2020, kdy ještě jako domestik Primože Rogliče držel ostré tempo na čele prořídlé skupinky favoritů. V podivném ročníku 2023 už jako vítěz Tour dojel do cíle druhý za Rogličem, který se vzdálil budoucímu vítězi Seppu Kussovi.

A do třetice triumf? „Snad budu mít dobré nohy. Byl by sen na Angliru vyhrát,“ říká Vingegaard, který má ve vedení závodu náskok 50 sekund na druhého Joaa Almeidu (UAE).

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

O dalších šest sekund pozadu je Thomas Pidcock (Q36.5). Deset vteřin na pódium ztrácí bývalý muž v červeném Torstein Träen. Zbytek osazenstva už má manko přes dvě minuty, což v případě hodně dobrého dne nemusí znamenat mnoho...

