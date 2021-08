ONLINE: Den pro sprintery, únik, nebo hlavní favority? Jede se 12. etapa Vuelty

Na cestu se cyklisté vydají z Jaénu, hlavního města stejnojmenné provincie, které je obýváno od dob antiky. Španělská Grand Tour ho objevila podstatně později - až v roce 1973, ale od té doby zde etapa odstartuje už podesáté.

Následuje téměř plynulý sjezd až do sedmdesátého kilometru, narušený jen několika jednoduchými výšlapy.

Pak se peloton rychle přiblíží k cílovému městu Córdoba, ale bude ho muset nejprve dvakrát projet, než dojde k závěrečné bitvě v jeho starobylých ulicích. Ty obývalo okolo roku 1000 n. l. okolo půl milionu obyvatel, a jednalo se tak o jedno z největších měst na světě.



Jednou tak, podruhé onak

Organizátoři si zde na závodníky připravili dva různé okruhy. Nejprve čtyřicet kilometrů obsahujících sprinterskou prémii a stoupání třetí kategorie Alto del San Jerónimo. Následuje sjezd do Córdoby a druhý, tentokrát jen třicetikilometrový, okruh.

Prvních dvanáct kilometrů zabere výšlap na prémii druhé kategorie Alto del 14%. Jako je tomu téměř u všech stoupání na Vueltě, ani tady nemůžete brát průměrný sklon stoupání příliš vážně. Do 5,6%, které se počítají na posledních sedmi kilometrech, se schovají rovinaté pasáže, krátké sjezdy i závěr s více než devíti procenty.

Cyklisté při náročném sjezdu v desáté etapě Vuelty.

Pokud budete první na vrcholu, ještě to vůbec nemusí znamenat, že budete první i v cíli. Do něj je to stále ještě téměř dvacet kilometrů, z nichž první půlku zabere sjezd. A Primož Roglič by mohl vyprávět, jak jsou takové sjezdy do cíle na Vueltě zrádné.



Ještě jednou a tentokrát úspěšně, Primoži?

Poté už je to do cíle stále po rovině, což by mohlo teoreticky přinést šanci sprinterům, jenže dvě předchozí kategorizovaná stoupání během padesáti kilometrů budou zřejmě silně proti a známá sprinterská jména patrně vyřadí ze hry. Po odstoupení Jaspera Phillipsena jeho největší rival Jacobsen nejspíš zavelí: šetřit síly na nadcházející vyloženě sprinterský den.

Otevírá se tedy šance pro úspěšný únik, který jsme už na letošní Vueltě několikrát zažili a ani včera k němu nezbývalo mnoho.

V neposlední řadě jsou tu také favorité na celkové pořadí. Již jednou zmiňovaný Roglič si v úterý vyzkoušel, jaké to je, překvapit soupeře ve stoupání a pak jim ujíždět ve sjezdu. Tentokrát by takové snažení ale určitě raději zakončil v cíli s náskokem na své soupeře, a ne na trati pádem na asfalt.

Primož Roglič (v červeném) před Adamem Yatesem.

O něco podobného se může pokusit kterýkoliv jiný jezdec z Top 10. Na Rogliče dotírající Enric Mas z Movistaru by se mohl spojit se svým týmovým kolegou Lópezem a ve sjezdu i na rovině najet potřebné sekundy. Stejně tak doposud se trápící duo Ineosu Bernal-Yates.



A nesmíme zapomenout na to, že v červeném dresu je zatím Eiking z Wanty, který zřejmě bude potřebovat časový polštář před náročným horským víkendem. Hned za ním je pak v pořadí Guillaume Martin z Cofidisu, jenž ve své snaze obléci se alespoň na chvíli do červené možná také ještě neřekl poslední slovo.

Tolik možností finálního scénáře se před dnešní etapou otevírá, správná bude ale jen jedna.