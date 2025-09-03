Vuelta ONLINE: Kopcovitý den. Peloton před ostrým startem zastavili aktivisté

Nejde o žádné velehory a táhlá stoupání, etapa je v oficiálním itineráři označená jako středněhorská.
Její náročnost ale spočívá v tom, jak prudké kopce mnohdy jsou a v jak rychlém sledu následují za sebou. Navíc se jede po typicky úzkých a klikatých španělských silničkách.
ONLINE: 11. etapa španělské Vuelty
podrobná reportáž od 13:51
Pět výšlapů je označených trojkou, dva dvojkou.
Těžší kopce jsou až ve druhé polovině etapy. Ten poslední má na 2,3 kilometrech skoro devítiprocentní sklon. Z něj bude do cíle zbývat už jen sedm kilometrů, finiš je po rovině v Bilbau.
Červený dres v desáté etapě získal znovu Dán Jonas Vingegaard z Vismy, druhý je s odstupem 26 sekund Nor Torstein Träen z Bahrainu. Třetí příčku drží Portugalec Joao Almeida z UAE s mankem 38 sekund.
V závodě jedou i dva Češi, Jan Hirt z Israel Premier Tech a Jakub Otruba z Caja Rural.
