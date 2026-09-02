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Vuelta ONLINE: Vyhlíží se souboj sprinterů. Dojede si Brennan pro etapový hattrick?

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Sledujeme online   14:00

Peloton zkraje deváté etapy španělské Vuelty musel hned zachytávat útoky. | foto: La Vuelta / cxcling

V rychlém sledu je tady další příležitost pro rychlíky z pelotonu. Jedenáctá etapa španělské Vuelty vede z přímořské Cartageny do historické Lorky. Na cyklisty čeká jediná vrchařská prémie. Zabrání očekávanému hromadnému dojezdu? Sledujte od 14.08 hodin v podrobné online reportáži.

Vyráží se z přístavní Cartageny, jejíž historie sahá přes 2500 let až do římského období. Odtud peloton zamíří na jihovýchod podél pobřeží k mysu Cabo de Palos a pak se stočí do vnitrozemí až do historické Lorky.

Celkem 156 kilometrů s převýšením 1310 metrů a pouze jedním stoupáním třetí kategorie Alto del Morrón de Totana (9,5 kilometru s průměrným sklonem 4,2 %), které však vrcholí v závěrečné části etapy.

ONLINE: 11. etapa (Cartagena – Lorca, 156,1 km)

Celý průběh můžete sledovat v podrobné online reportáži.

A podobná stoupání už letos na Vueltě zmenšila peloton a připravila nejednoho sprintera o vítězství. Stále však budou mít odpadlíci 33 kilometrů z vrcholu na to sjet případnou ztrátu.

Ještě předtím přijde rychlostní prověrka 42 kilometrů před finišem, kde je v obci Totana vypsaná sprinterská prémie, na níž bude jistě chtít Wout van Aert přidat další body do soutěže o zelený dres.

11. etapa Vuelty. / Unipublic

Trasa hodně připomíná osmé dějství do Xeraku, kde se z nenápadné transportní etapy stal den plný pádů a odstoupení lídra závodu Tadeje Pogačara. Před dalším velkým horským testem a za stavu, kdy boj o červený trikot je stále teprve na začátku, musí být jezdci na celkové pořadí zvlášť pozorní.

Hlavním favoritem na vítězství je Matthew Brennan, který v úterý pracoval pro Van Aerta, tentokrát by však Visma měla s mladým Britem útočit na třetí triumf. Počítat se však musí i s Bryanem Coquardem z Cofidisu, Jordim Meeusem (Red Bull-Bora) a otazníky stále visí nad výkony Madse Pedersena z Lidl-Treku.

Jak jedenácté pokračování dopadne?

Sledujte online.

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