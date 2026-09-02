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Jak Tronchon nemohl uvěřit, že vyhrál na Vueltě a Pedersen přemýšlel nad koncem

Kryštof Morong
  5:55

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Francouz Bastien Tronchon slaví vítězství v desáté etapě Vuelty | foto: Profimedia.cz

Protínal bílou čáru na silnici a ani se neujišťoval, jestli přes ni projíždí jako první. Jen se pravou rukou chytil za helmu. Za cílem si pak lehl na řídítka, vydýchal se a dojímal se zároveň, když ho postupně objímali kolegové z týmu. „Neuvědomoval jsem si to, proto jsem neslavil,“ líčil s lesklýma očima Bastien Tronchon po triumfu v desáté etapě, po zaskočení pelotonu cyklistů na španělské Vueltě.

„Říkali nám, že tady máme průměrný tým, ale dneska jsme jeli skvěle. Věděli jsme, že to bude sprint pro klasikáře, a on se po volném dni cítil velmi dobře. Naskočili jsme do úniku, chtěli jsme využít tu šanci,“ popisoval francouzský vrchař ze stáje FDJ Valentin Madouas.

„Bastien měl dobré nohy, tak jsme se snažili o něho starat, občerstvovat. Měli jsme to dobře přečtené, věděli, že do poslední chvíle to nemusí být rozhodnuté.“

A nebylo.

Ve stoupavém finiši do Elche de la Sierra se neustále nastupovalo. Celý den pracovala Visma a především pak vítěz dvou etap Matthew Brennan pro Wouta van Aerta. Zbytečně. „Na oba se vytváří tlak. On cítí to stejné, když dělám rozjížděče já pro něj. V poslední zatáčce asi 650 metrů před cílem jsem nebyl tam, kde bych měl, a stálo mě to spoustu sil, abych se prodral dopředu,“ povzdychl si pak Van Aert.

Francouz Bastien Tronchon slaví vítězství v desáté etapě Vuelty

Na bráně posledního kilometru totiž zkoušel zaskočit rychlíky Fedorov z Astany a Azparren z Pinarella a na cílovou rovinku si přivezli nadějný náskok, jenže za nimi letěl Tronchon a předjet už ho nedokázal nikdo.

„Věděli jsme, že to pro Bastiena není špatný dojezd. Jakmile je to do kopce, tak mu to sedí… Teď mu určitě ještě nedochází, co dokázal. Jsme na něj moc hrdí,“ slavil s ním parťák z FDJ Guillaume Martin. „V posledním kilometru jsem mu to rozjížděl, což normálně nedělám, takže i s tím jsem spokojený,“ dodal osmý muž na Tour de France 2021.

Pro tradiční francouzskou stáj, kterou před sezonou po dlouhých 30 letech opustil šéf Marc Madiot, jde totiž teprve o dvanácté vítězství v sezoně a druhé v kategorii World Tour. Aktuálně jsou až na 20. místě světového žebříčku a hrozí jim tak sestup z nejvyšší divize, pokud do konce tříletého cyklu v roce 2028 nedoženou ztrátu na své konkurenty.

Na Vueltě se jim však daří, loni slavil ve třetí etapě David Gaudu, tentokrát si pro životní vítězství dojel senzačně Bastien Tronchon.

Radost Bastiena Tronchona po vítězství v 10. etapě Vuelty:

„Vůbec netuším, co se stalo,“ kroutil 24letý Francouz hlavou. „Prostě jsem začal sprintovat, nějak dojel do cíle a ani jsem si neuvědomoval, že jsem zvítězil. Proto jsem ze začátku ani neslavil. Je to šílené!“

„Poslední dny pro mě byly těžké, ale dneska jsem konečně měl dobré nohy, tak jsem poprosil Guillauma, aby mi to rozjel, a já to zkusil. Pořád tomu nevěřím. Příprava ani první týden mi nevyšly, ale doufal jsem, že se to zlomí.“

A trpělivost se vyplatila, kde jinde než ve Španělsku měl ostatně zase vyhrát?

V roce 2022 na závodě Kolem Burgosu, ještě coby amatér v mládežnickém týmu AG2R, porazil ve spurtu třetí etapy Pavla Sivakova, připsal si první profesionální vítězství a po dojezdu nevěřil stejně jako v úterý na Vueltě.

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Na další vítězství pak čekal tři roky až do loňského května, kdy ovládl domácí klasiku Tro-Bro Léon.

„Španělsko mi sedí. Zrovna jsem si říkal, jak skvělé jsou tady silnice. Obvykle si na ně spíš stěžuju, ale dneska? Úplně super. Jelo se mi skvěle.“

Trápení Pedersena i hádky o dánskou nominaci

To však neplatilo pro Madsa Pedersena. Dánský klasikář z Lidl-Treku se zatím na Vueltě trápí, nejlepším výsledkem je pro něj druhé místo v osmé etapě do Xeraku, odpadá ve stoupáních před cílem, ztrácí na nejrychlejší v koncovkách.

„Forma teď prostě není taková, jaká by měla být – ne že by nebyla dost dobrá, ale něco je zjevně špatně,“ přiznává mistr světa z Yorkshiru 2019.

A neskrývá, že zvažuje odstoupení ze španělské Grand Tour.

„Probereme to a uvidíme, co bude pro zbytek závodu nejlepší. Není to o jednom člověku, tohle rozhodnutí musí udělat víc lidí. Samozřejmě bych v závodě rád pokračoval, ale musí to dávat smysl.“

Bryan Coquard z Cofidisu (vpravo) poráží na cílové čáře Madse Pedersena z Lidl-Treku a Jordiho Meeuse (uprostřed) z týmu Red Bullu.

V úterý ztratil kontakt s pelotonem třicet kilometrů před cílem v nájezdu na závěrečné stoupání Puerto de Socovos. Na Vueltu přijel v rámci přípravy na světový šampionát v kanadském Montrealu za necelé tři týdny, kde by případná absence Tadeje Pogačara mohla znamenat větší šanci na duhový dres.

„Do Granady je ještě daleko a pořád věřím, že je to dobrá příprava, i když to teď vypadá, že máme v záloze silnější jezdce, kteří by mě mohli v nominaci nahradit. Ale věřím, že zůstat tady a dál závodit bude pro mistrovství světa zřejmě to nejlepší.“

Nominaci dánské reprezentace totiž v posledních dnech provází ostrá výměna názorů. „Chápu, že konkurence je obrovská, ale jsem zklamaný, že tam nebudu,“ svěřil se Magnus Cort Nilsen z týmu Uno-X domácí televizi TV2.

Magnus Cort si v rámci sázky nechal obarvit knír na modro a v sedmnácté etapě se s ním pochlubil v úniku.

Načež 33letý vítěz šesti etap na Vueltě, který po letošní sezoně plánuje ukončit kariéru, zpochybnil nominaci Mikkela Honorého z EF Education. „Abych byl upřímný, Honoré už hrozně dlouho nezávodil, takže je tak trochu k smíchu, že v týmu je.“

„Byl jsem na šampionátu mnohokrát a bylo by úžasné tam uzavřít kariéru, ale teď se musím pokusit dokázat jim na silnici, že udělali chybu, když mě nevzali s sebou,“ dodal.

Dánská sestava na MS v Montrealu:

Kasper Asgreen, Mikkel Honoré, Sören Kragh Andersen, Michael Valgren (všichni EF Education), Mads Pedersen, Mattias Skjelmose (oba Lidl-Trek), Mikkel Bjerg (UAE Emirates), Andreas Kron (Uno-X).

Vyjádření okamžitě vyvolalo rozruch od řady fanoušků i expertů. „Když se podíváme na Mikkelovy dřívější skvělé výkony, rozhodně si myslím, že má kvality na to, aby byl v týmu, který na mistrovství světa pošleme,“ zastal se pak Honorého legendární rozjížděč Michael Mörköv.

„Rád bych zdůraznil, že nemůžete dostat místo jen proto, že je to vaše poslední mistrovství světa,“ uvedl manažer dánského svazu Morten Bennekou.

Oba Dánové se budou moci ukázat hned ve středečním pokračování, ale nejvíce spokojený bude na startu jedenácté etapy v Kartageně Francouz, senzační vítěz Bastien Tronchon.

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