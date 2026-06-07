Po Tour a Vueltě další triumf. Volleringová vyhrála poprvé i Giro d'Italia

Volleringová se v sobotní zkrácené královské etapě dočkala letos prvního vavřínu na Giru. Kvůli riziku pádu ledové masy organizátoři klíčovou etapu ukončili už pod vrcholem legendárního Colle delle Finestre.
Van der Breggenová v ní uhájila průběžné vedení, ale v neděli o náskok 49 sekund přišla. Volleringová úspěšně zaútočila a v cílovém městě Saluzzo mohla po 145 km v sedle slavit. Titul z Gira přidala k úspěchům z Tour v letech 2023 a dvou z Vuelty 2024 a loňska.
Van der Breggenová v konečném pořadí klesla na třetí místo, mezi nizozemské rivalky se dostala Němka Antonia Niedermaierová. České cyklistky v pelotonu chyběly.