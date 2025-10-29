Vytratil se respekt, já chci být jiný. Řepa o pádech, tlaku i práci v ženském týmu

On měl ale jasno. Vykládal, že šlo o shodu mnoha věcí. Pády, přílišné riziko, což už nechtěl podstupovat. Podíl měla taky Bellova obrna, kterou prodělal v roce 2021, ale i účast na Vueltě. Odškrtl si: I já jsem jel Grand Tour.
„Po pragmatickém rozmýšlení jsem došel k názoru, že bude lepší, když se vydám jinou – pro mě více udržitelnou – cestou,“ vysvětloval tehdy.
Doba se posunula, dřív byli matadoři a bažanti. Kdyby se bažant přiblížil k matadorovi, dostane obrovský céres. Dnes mi chybí respekt k životu druhého.