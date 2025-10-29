Vytratil se respekt, já chci být jiný. Řepa o pádech, tlaku i práci v ženském týmu

Premium

Fotogalerie 8

Sportovní ředitel ženského týmu VIF Vojtěch Řepa | foto: Filip Bezděk/VIF Cycling

Michal Koubek
Měl bronz z mistrovství Evropy do 23 let, na Kolem Slovinska se jakožto nejlepší mladík potkával na pódiu s Tadejem Pogačarem, v dresu španělského Kernu objel Vueltu. Před třemi lety ale Vojtěch Řepa nadějně rozjetou cyklistickou kariéru náhle ukončil. Jeho rozhodnutí mnohé překvapilo. Vždyť mu bylo jen dvaadvacet let!

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

On měl ale jasno. Vykládal, že šlo o shodu mnoha věcí. Pády, přílišné riziko, což už nechtěl podstupovat. Podíl měla taky Bellova obrna, kterou prodělal v roce 2021, ale i účast na Vueltě. Odškrtl si: I já jsem jel Grand Tour.

„Po pragmatickém rozmýšlení jsem došel k názoru, že bude lepší, když se vydám jinou – pro mě více udržitelnou – cestou,“ vysvětloval tehdy.

Doba se posunula, dřív byli matadoři a bažanti. Kdyby se bažant přiblížil k matadorovi, dostane obrovský céres. Dnes mi chybí respekt k životu druhého.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Toronto vs. CalgaryHokej - - 28. 10. 2025:Toronto vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.35
  • 2.90
  • 3.60
Philadelphia vs. PittsburghHokej - - 28. 10. 2025:Philadelphia vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.41
  • 4.20
  • 8.50
Carolina vs. VegasHokej - - 28. 10. 2025:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.60
  • 3.80
  • 1.95
Buffalo vs. ColumbusHokej - - 28. 10. 2025:Buffalo vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.20
  • 4.00
  • 1.80
Florida vs. AnaheimHokej - - 29. 10. 2025:Florida vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 4.00
  • 3.40
Boston vs. NY IslandersHokej - - 29. 10. 2025:Boston vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 4.80
  • 5.20
  • 1.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

V Lize mistrů druhá prohra. Nymburská defenziva tlaku Alby Berlín neodolala

Nymburští basketbalisté podlehli ve 3. kole Ligy mistrů na palubovce Alby Berlín 78:94 a připsali si ve skupině B po úvodní výhře druhou porážku. Nezabránil tomu ani 20 body Sir’Jabari Rice. Na...

28. října 2025  16:08,  aktualizováno  29. 10.

Vytratil se respekt, já chci být jiný. Řepa o pádech, tlaku i práci v ženském týmu

Premium

Měl bronz z mistrovství Evropy do 23 let, na Kolem Slovinska se jakožto nejlepší mladík potkával na pódiu s Tadejem Pogačarem, v dresu španělského Kernu objel Vueltu. Před třemi lety ale Vojtěch Řepa...

29. října 2025

Veselý i Satoranský se výrazně podíleli na výhře Barcelony nad Milánem

Jan Veselý a Tomáš Satoranský se v Eurolize výrazně podíleli na vítězství basketbalového týmu Barcelony 74:72 nad Olimpií Milán. Veselý byl se 14 body druhým nejlepším střelcem Katalánců, Satoranský...

28. října 2025  23:45

Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček opět ukázal, jak výtečný je střelec. Třemi góly pomohl hokejovým Ocelářům v 19. kole extraligy k výhře nad Českými Budějovicemi 6:3.

28. října 2025  21:29

Dal gól a podíval se do nebe. Věnuju ho mamce, vzkázal dojatý David Kaše

První gól sezony. První od ledna. A první, který už neviděla jeho maminka Kamila. „Chci jí ho věnovat,“ tvrdil pohnutě hokejový útočník David Kaše, když rozhodl o úterním extraligovém vítězství...

28. října 2025  20:11,  aktualizováno  20:52

Penalta, červená, gól v závěru. Fotbalistky do Ligy A nepostoupily

České fotbalistky si v příštím roce elitní Ligu národů A nezahrají. Zůstávají v „béčku“. Rozhodla o tom baráž o postup s Rakouskem. Češky sice v prvním zápase na Slovácku vyhrály 1:0, ale v úterní...

28. října 2025  20:48

Prezident vyznamenal Navrátilovou Řádem bílého lva, ocenil i Fuksu či Kratochvíla

Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy pro tenisovou legendu Martinu Navrátilovou a medaile Za zásluhy 1. stupně pro kanoisty Martina Fuksu a Josefa Dostála, nevidomého plavce Davida Kratochvíla a...

28. října 2025  20:47

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Dvě ze tří zkoumaných situací byly minimálně sporné. A shodou okolností byl u obou Jakub Martinec. Nejdřív měl sparťanský stoper štěstí, když po jeho souboji videorozhodčí doporučili odvolat gól...

28. října 2025  20:25

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

Hokejová extraliga nezastavila ani na svátek, hrálo se na šesti stadionech. Třinec upevnil vedení, když porazil České Budějovice 6:3, zvítězil i poslední Litvínov. Přestřelku v Karlových Varech...

28. října 2025  15:20,  aktualizováno  20:05

Slavia ve šlágru zdolala Litoměřice a vede o sedm bodů, Jihlava prohrála s Třebíčí

Slavia zvládla šlágr první hokejové ligy a zvítězila doma v Edenu nad Litoměřicemi jednoznačně 5:2. Pražané potvrdili skvělou formu, vyhráli desátý z posledních 11 zápasů a po 16. kole vedou tabulku...

28. října 2025  18:12,  aktualizováno  19:08

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

28. října 2025  16:05,  aktualizováno  19:07

Samko poslal v závěru do pohárového čtvrtfinále Karvinou. Dál jde i Jablonec

Prvními čtvrtfinalisty aktuálního ročníku domácího poháru jsou fotbalisté Karviné a Jablonce. Slezané doma porazili Slovácko 1:0, když parádní vítězný gól vstřelil v závěru zpoza vápna Samko....

28. října 2025  13:45,  aktualizováno  19:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.