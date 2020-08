Další česká medaile. Řepa byl na ME cyklistů třetí v závodě do 23 let

13:40 , aktualizováno 13:40

Český cyklista Vojtěch Řepa vybojoval na mistrovství Evropy bronz v silničním závodě jezdců do 23 let. Šampionem se stal Nor Jonas Iversby Hvideberg, dvacetiletého Řepu porazil ještě Anthon Charmig z Dánska.