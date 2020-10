Zvláštní sezona, ale i přes covid úspěšná, přemítá šéf hradecké stáje Vávra

Příznačnější ilustrace toho, co letošní cyklistická sezona přinesla, snad ani nemůže být. Plná nejistoty skončila tím, že poslední závod odpadl.

„Bohužel, taková je realita, byla to hodně zvláštní sezona a jen si přejeme, aby se ta příští mohla vrátit do normálu,“ říká Vladimír Vávra, šéf nejúspěšnější domácí stáje posledních let.

Při jejím hodnocení se asi dřív než u výsledků musíme zastavit u jejího průběhu. Co vám přinesla?

Něco úplně nového, což se ale netýkalo jen nás. Zima ještě proběhla stejně jako v minulých sezonách, jezdci výborně potrénovali na jihu, když začali ještě na konci minulého roku. Pak jsme tradičně odjeli do Chorvatska a odjeli tam dva závody, než všechno začalo.

Najednou bylo, na přelomu února a března, všechno jinak.

Bohužel najednou se všechno zastavilo a nikdo nevěděl, co bude dál. Jestli se závodit vůbec začne.

Nakonec jste začali trochu netradičně, než se rozjel mezinárodní kalendář UCI, většinou jste závodili doma.

A byli jsme za to rádi. Prvním závodem byl Krakonošův cyklomaraton na konci května. Tedy ve chvíli, kdy byl původní kalendář závodů už hodně odlišný od toho, jak vypadal před sezonou. Po dvou týdnech se nakonec dalo závodit i na podnicích UCI a sezona se rozjela. S tříměsíčním zpožděním, ale přece.

Jak na tom byli závodníci? Dlouho mohli jen trénovat, najednou téměř ze dne na den šli závodit s tím, že závodní kalendář byl úplně jiný, než na jaký se připravovali už od zimy.

Museli jsme se tomu přizpůsobit. Ještě než se závodit začalo, bylo jasné, že sezona bude opravdu krátká. Proto jsme na to naše jezdce připravovali. Nemělo smysl řešit, kdo kam a na jaký závod případně pojede, najednou se šlo od závodu k závodu. My jsme jezdce připravovali na to, aby si pokud možno udrželi formu vlastně po celou sezonu. Myslím si, že se to vcelku podařilo a že se sezonou, s odhlédnutím od toho, jak ji ovlivnil koronavirus, můžeme být spokojení. Obhájili jsme svoji pozici mezi kontinentálními týmy, obhájili jsme domácí titul, což byl asi nejprestižnější závod zkrácené sezony a největší úspěch.

Když začneme u mistrovského titulu. Získal ho pro váš tým Adam Ťoupalík, jenž přišel před sezonou. V ní i vedle mistrovského závodu předváděl výborné výkony, čekali jste to od něj?

Věděli jsme, že získáváme cyklistu s obrovským talentem, už jako junior byl špičkový a jsme rádi, že to u nás hned v první sezoně potvrdil. Hned od začátku, od prvních závodů potvrzoval, že přišel velmi dobře připravený, a navíc si výbornou formu udržel prakticky celou dobu. Jako český šampion se kvalifikoval i na mistrovství světa, ale tam už na něm bylo trochu vidět, že toho má v minulých týdnech hodně za sebou. Jinak pro něj výborná sezona, navíc ukázal, že pokud má podporu týmu, tak umí vyhrávat, což je velmi cenné.

Úspěchů jste dosáhli víc, nejen na domácím šampionátu, přesto kvůli zkrácení sezony vše vyznívá trochu jinak než v minulých sezonách. Jak tohle berete?

Že to pro nás bylo hodně těžké. Program byl zhuštěný a máme tým složený tak, že většinou absolvujeme jen jeden závodní program. Přesto jsme v hodnocení kontinentálních týmů skončili letos druzí, což považujeme za velmi dobrý výsledek. Porazila nás jen polská stáj, která má víc jezdců a v jednom termínu mohla jezdit na dvou závodech a získávat tak víc bodů.

Jedna nejistá sezona skončila a další je na obzoru. Dá se v tuto chvíli vůbec něco plánovat?

Těžko, jen si snad můžeme přát, aby se vše vrátilo tam, kde to bylo před letošním rokem.

Za normálních okolností by zhruba za měsíc a půl tým vyrazil trénovat na jih Evropy. Co letos?

Moc s tím nepočítáme, spíše jezdce připravujeme na to, že to bude v domácích podmínkách. Teď mají měsíc volno, pak se pustí do přípravy a okolnosti ukáží, kde to bude.

Už máte představu o tom, v jakém složení do příští sezony vyrazíte?

Představu ano, ale řada věcí je ještě v jednání, takže definitivu budeme znát za pár týdnů. Některé změny ale už teď víme.

Které to jsou?

Že u nás končí dva jezdci. Vedle Karla Hníka, kterému jsme neprodloužili smlouvu, také František Sisr. Bohužel v jeho případě do cyklistické budoucnosti zasáhlo zdraví a s největší pravděpodobností bude muset s vrcholovou cyklistikou skončit. Je to vždycky velká škoda, u něj dvojitá i vzhledem k letošní sezoně. Loni získal ceněný mistrovský titul, ale jako domácí šampion si v letošní zvláštní sezoně mistrovský dres příliš neužil a teď to vypadá, že se závoděním skončí.