Československé oči ve Vismě: o talentech, jednoduchém Jonasovi i hledání kol

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Kryštof Morong
Tomáš Macek
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Dán Jonas Vingegaard spolu s týmem Visma Lease a Bike slaví vítězství na Giru | foto: Reuters

Otravují a útočí. Řeč není o vosách, ale o jedné z nejbohatších cyklistických stájí Visma Lease a Bike. Žluto-černé dresy oblékají ty největší hvězdy a pravidelně okupují čelo pelotonu na Tour, kterou v minulosti s Jonasem Vingegaardem už dvakrát ovládli. Celý tenhle ansámbl čítá přes 200 jmen a najdeme v něm i československou stopu.

Zatímco Vingegaard na Tour sváděl další souboj s Tadejem Pogačarem, než jej zastavil nešťastný pád, Matěj Piták se v rozvojovém týmu nizozemské sestavy teprve rozkoukává.

Devatenáctiletému českému cyklistovi zazvonil telefon z Vismy loni po juniorském Závodě míru. Na klání, kde v minulosti vyhrávali právě oba současní velikáni Tour, obsadil v tradičně nabité konkurenci v dresu národního týmu celkové sedmé místo a navíc kraloval soutěži vrchařů.

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V té chvíli ještě neměl vlastního agenta, v juniorské kategorii i v týmu Mapei Merida Kaňkovský, kterým prošli i současní čeští účastníci Tour Pavel Bittner a Jakub Otruba, závodil posledním rokem a teprve plánoval, kam půjde dál.

„Musel jsem nejprve dořešit smlouvu se svou manažerskou agenturou, kterou teď mám. Hledali jsme nový tým a Visma mi přišla jako ta nejlepší možnost,“ vypráví rodák z Hradce Králové.

Když je mezi svými v týmu, umí i vtipkovat. My začneme a Jonas se toho chytne. Nejvíc ze všeho ale mluví o své rodině.

mechanik Milan Lukáč o Vingegaardovi

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