Československé oči ve Vismě: o talentech, jednoduchém Jonasovi i hledání kol

Zatímco Vingegaard na Tour sváděl další souboj s Tadejem Pogačarem, než jej zastavil nešťastný pád, Matěj Piták se v rozvojovém týmu nizozemské sestavy teprve rozkoukává.
Devatenáctiletému českému cyklistovi zazvonil telefon z Vismy loni po juniorském Závodě míru. Na klání, kde v minulosti vyhrávali právě oba současní velikáni Tour, obsadil v tradičně nabité konkurenci v dresu národního týmu celkové sedmé místo a navíc kraloval soutěži vrchařů.
V té chvíli ještě neměl vlastního agenta, v juniorské kategorii i v týmu Mapei Merida Kaňkovský, kterým prošli i současní čeští účastníci Tour Pavel Bittner a Jakub Otruba, závodil posledním rokem a teprve plánoval, kam půjde dál.
„Musel jsem nejprve dořešit smlouvu se svou manažerskou agenturou, kterou teď mám. Hledali jsme nový tým a Visma mi přišla jako ta nejlepší možnost,“ vypráví rodák z Hradce Králové.
Když je mezi svými v týmu, umí i vtipkovat. My začneme a Jonas se toho chytne. Nejvíc ze všeho ale mluví o své rodině.