Měli by to zakázat. Cyklista Vingegaard je proti vdechování oxidu uhelnatého

„Můj tým používá oxid uhelnatý k měření objemu krve a množství hemoglobinu. Vdechujeme ho nejprve před vysokohorským soustředěním a na jeho konci se to opakuje, aby se vypočítala vaše maximální kapacita absorpce kyslíku,“ uvedl Vingegaard.

Šampion Tour de France z let 2022 a 2023 tvrdí, že někteří jezdci používají metodu k dopování. „Pravidelné vdechování nízkých dávek oxidu uhelnatého vede k výraznému zvýšení výkonu. To není správné a Světová antidopingová agentura by to měla zakázat,“ řekl osmadvacetiletý Dán, který loni skončil na Tour druhý za Slovincem Tadejem Pogačarem, stejně jako v roce 2021.

Pogačar loni ovládl vedle Tour také Giro d’Italia a mistrovství světa, což se před ním v jedné sezoně povedlo jen dvěma jezdcům.

„Chápu pochybnosti kolem jeho výkonů, ale nastavil nové limity, o které se nyní musíme pokoušet. Je nejlepší na světě. Rozdíl mezi námi není zas tak velký. Na Tour jsem mu mohl zatápět,“ řekl Vingegaard, jehož přípravu na slavný závod poznamenala nehoda, při které si zlomil klíční kost a žebra a poranil plíce.

„Jinak bych si asi na Tour vedl lépe, ta nehoda mě hodně ovlivnila po fyzické i psychické stránce. Na Staré dámě záleží na každém detailu. S druhým místem jsem spokojený,“ dodal.

Diskuse o zpětném vdechování oxidu uhelnatého se rozběhla právě během loňské Tour, kdy se ukázalo, že metodu používá několik týmů včetně stájí Pogačara a Vingegaarda. Mezinárodní cyklistická unie UCI v listopadu vyzvala týmy, aby od používání této metody upustily. V prosinci oznámila, že navrhne její zákaz, o kterém bude vedení UCI rozhodovat na konci ledna.

Metodou se zabývala také Světová antidopingová agentura, jež konstatovala, že opakované vdechování oxidu uhelnatého za účelem měření krevních hodnot by nemělo mít žádný dopad na výkon sportovců. Ani ona ho ale nedoporučila.