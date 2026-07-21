Jako první o tom hovořil Vingegaardův pomocník Davide Piganzoli, když se hned za nedělním cílem na Platea de Solaison zamýšlel, že pád mohla ovlivnit také špatná trajektorie doprovodného motocyklu, jedoucího před cyklisty. Tu potom převzal i Victor Campenaerts v čele vláčku jezdců Vismy.
Piganzoli připustil: „Vjeli jsme potom do zatáčky možná trochu rychleji, než jsme měli.“ Načež odstředivá síla vykonala ve Vingegaardově případě své.
Možná motocyklista udělal chybu, ale nemůžeme se přece na dráhu motorky spoléhat, musíme se řídit hlavně vlastním úsudkem.