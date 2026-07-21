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Pozadí Vingegaardova pádu: role motorky, méně přilnavé pláště i ochranář Del Toro

Tomáš Macek
  7:00

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Jonas Vingegaard během 15. etapy Tour de France 2026. | foto: Pool Luca Bettini / Zuma PressProfimedia.cz

Od našeho zpravodaje ve Francii - V souvislosti s nedělním pádem Jonase Vingegaarda na cyklistické Tour de France se stalo tématem číslo 1, nakolik jeho koncentraci mohla ovlivnit předchozí noční dopingová kontrola. Je zde však ještě druhá dějová linie, o které se hojně diskutovalo. Podíl doprovodného motocyklu.
Tour de France 2026

Jako první o tom hovořil Vingegaardův pomocník Davide Piganzoli, když se hned za nedělním cílem na Platea de Solaison zamýšlel, že pád mohla ovlivnit také špatná trajektorie doprovodného motocyklu, jedoucího před cyklisty. Tu potom převzal i Victor Campenaerts v čele vláčku jezdců Vismy.

Piganzoli připustil: „Vjeli jsme potom do zatáčky možná trochu rychleji, než jsme měli.“ Načež odstředivá síla vykonala ve Vingegaardově případě své.

Možná motocyklista udělal chybu, ale nemůžeme se přece na dráhu motorky spoléhat, musíme se řídit hlavně vlastním úsudkem.

Jonas Vingegaard

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