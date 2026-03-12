Vingegaard kraluje. Na Paříž–Nice vyhrál druhou etapu za sebou a míří za triumfem

Autor: ,
  18:01
Jonas Vingegaard, dvojnásobný vítěz Tour de France, vyhrál na závodě Paříž–Nice druhou etapu za sebou a míří za svým prvním triumfem na této tradiční akci. Po čtvrtečním sólovém úniku v páté a nejdelší etapě vede dánský cyklista s náskokem 3:22 minuty.
Fotogalerie3

Etapový triumf slavil Jonas Vingegaard i ve středu. | foto: imago sportfotodienst / Nico VereeckenČTK

Devětadvacetiletý Vingegaard se v kopcovité etapě o délce 206 km mezi Cormoranche-sur-Saone a Colombier-le-Vieux odpoutal od soupeřů 21 kilometrů před cílem. Postupně si lídr týmu Visma-Lease a Bike začal budovat náskok a cílem projel s dvouminutovým náskokem před domácím Francouzem Valentinem Paretem-Peintrem. Zopakoval tak vítězství ze středeční čtvrté etapy.

Druhý v průběžném pořadí je Kolumbijec Daniel Felipe Martínez, který ve čtvrtek skončil šestý s odstupem 2:20 minuty.

Klidně mi říkejte trendsetter. Vingegaard vyhrál etapu v nezvyklém outfitu

Čeští cyklisté Mathias Vacek a Petr Kelemen dojeli na 64. a 74. místě ve velké skupině se ztrátou 22:31 na vítězného Vingegaarda.

Cyklistický etapový závod Paříž–Nice (WorldTour)

5. etapa (206,3 km): 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:29:01, 2. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) +2:02, 3. Tejada (Kol./XDS Astana), 4. Martinez (Fr./Bahrain Victorious), 5. Izagirre (Šp./Cofidis), 6. Martínez (Kol./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni +2:20, ...64. Vacek (ČR/Lidl-Trek) +22:31, 74. Kelemen (ČR/Tudor) +22:31.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 17:22:06, 2. Martínez +3:22, 3. Steinhauser (Něm./EF Education-EasyPost) +5:50, 4. Vauquelin (Fr./INEOS Grenadiers) +6:09, 5. Martinez +7:37, 6. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) +8:15, ...30. Vacek +36:36, 122. Kelemen +1:05:21.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Olomouc vs. TřinecHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.20
  • 2.15
  • 2.80
Frýdek-M. vs. JihlavaHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Frýdek-M. vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 10.00
  • 3.90
  • 1.41
Vítkovice vs. K. VaryHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Vítkovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
Zlín vs. SlaviaHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.60
  • 2.90
  • 3.10
Č. Budějovice vs. KometaHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 3.70
  • 4.00
Kladno vs. SpartaHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.40
  • 3.30
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

ONLINE: Olomouc srovnala s Třincem. V ostatních duelech předkola se čeká na gól

Sledujeme online
Olomouc - Třinec, vhazování ve třetím utkání předkola.

Na čtyřech stadionech pokračuje předkolo extraligového play off. Čtvrteční program zahájí v 17 hodin Olomouc a Třinec, jemuž chybí k postupu jediné vítězství. Stejně jsou na tom Karlovy Vary, které...

12. března 2026  18:23,  aktualizováno  18:26

Životní výsledek! Běžec na lyžích Tuž získal ve sprintu v Drammenu druhé místo

Aktualizujeme
Zleva: Jiří Tuž, Ansgar Evensen a Kristian Kollerud po sprintu klasickou...

Český běžec na lyžích Jiří Tuž obsadil životní druhé místo ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v norském Drammenu. Pátý muž z olympijských her se dostal v elitním seriálu na stupně...

12. března 2026  18:16,  aktualizováno  18:26

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  12. 3. 18:22

Porozumění a funkční bluetooth. Paralyžař Simpson přiblížil dění na sjezdovce

Britský paralyžař Neil Simpson

Alpský paralyžař Neil Simpson získal v úterý pro Velkou Británii první medaili na paralympijských hrách. V superkombinaci vybojoval stříbro a dál živí naději na další cenné kovy. Přestože je zrakově...

12. března 2026  18:18

Povedený sprint. Hornig devátý, v top 20 i Krčmář s Karlíkem. Zvítězil Laegreid

Vítězslav Hornig na trati sprintu v estonském Otepää

Výsledkově jeden z nejvydařenějších individuálních závodů sezony mají za sebou čeští biatlonisté. Ve sprintu Světového poháru v estonském Otepää obsadili tři místa v elitní dvacítce, Vítězslav Hornig...

12. března 2026  15:06,  aktualizováno  18:13

Vingegaard kraluje. Na Paříž–Nice vyhrál druhou etapu za sebou a míří za triumfem

Vítězství ve čtvrté etapě zajistilo Vingegaardovi průběžné vedení závodu...

Jonas Vingegaard, dvojnásobný vítěz Tour de France, vyhrál na závodě Paříž–Nice druhou etapu za sebou a míří za svým prvním triumfem na této tradiční akci. Po čtvrtečním sólovém úniku v páté a...

12. března 2026  18:01

Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl

Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že íránský fotbalový tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpeční není vhodné, aby se turnaje spolupořádaného USA zúčastnil. Ve...

12. března 2026  17:41

Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR

Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nemůže potrestat fyzioterapeuta Daniela Bergera ze Slavie za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové...

12. března 2026  17:32

ONLINE: Alkmaar - Sparta, poprvé na jaře hraje Panák, v sestavě i Kuol, Irving, Sonne

Sledujeme online
Sparťanští fanoušci před utkáním s Alkmaarem.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Poprvé od prosince vstupují sparťanští fotbalisté do utkání v evropských pohárech. V úvodním duelu osmifinále Konferenční ligy hrají v nizozemském Alkmaaru a usilují o výhodný výsledek do domácí...

12. března 2026  17:31

SP v biatlonu v Otepää 2026: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Michal Krčmář běží vytrvalostní závod v Kontiolahti.

Světový pohár v biatlonu má před sebou předposlední zastávku. V estonském Otepää bude na programu šest závodů. Jejich kompletní seznam, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v našem...

12. března 2026  17:16

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Paralyžař věnoval medaili Putinovi. Ukrajina si stěžuje na zákaz vlajek a schůzí

Rusko a Ukrajina společně na paralympiádě.

Od naší zpravodajky v Itálii Ostuda. Teror. Zklamání. Tato slova čím dál častěji zaznívají od členů ukrajinského paralympijského týmu, který podle jejich slov čelí zákazům ze strany Mezinárodního paralympijského výboru (IPC)....

12. března 2026  17:14

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...

12. března 2026  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.