Vingegaard kraluje. Na Paříž–Nice vyhrál druhou etapu za sebou a míří za triumfem

Devětadvacetiletý Vingegaard se v kopcovité etapě o délce 206 km mezi Cormoranche-sur-Saone a Colombier-le-Vieux odpoutal od soupeřů 21 kilometrů před cílem. Postupně si lídr týmu Visma-Lease a Bike začal budovat náskok a cílem projel s dvouminutovým náskokem před domácím Francouzem Valentinem Paretem-Peintrem. Zopakoval tak vítězství ze středeční čtvrté etapy.
Druhý v průběžném pořadí je Kolumbijec Daniel Felipe Martínez, který ve čtvrtek skončil šestý s odstupem 2:20 minuty.
Klidně mi říkejte trendsetter. Vingegaard vyhrál etapu v nezvyklém outfitu
Čeští cyklisté Mathias Vacek a Petr Kelemen dojeli na 64. a 74. místě ve velké skupině se ztrátou 22:31 na vítězného Vingegaarda.
Cyklistický etapový závod Paříž–Nice (WorldTour)
5. etapa (206,3 km): 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:29:01, 2. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) +2:02, 3. Tejada (Kol./XDS Astana), 4. Martinez (Fr./Bahrain Victorious), 5. Izagirre (Šp./Cofidis), 6. Martínez (Kol./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni +2:20, ...64. Vacek (ČR/Lidl-Trek) +22:31, 74. Kelemen (ČR/Tudor) +22:31.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 17:22:06, 2. Martínez +3:22, 3. Steinhauser (Něm./EF Education-EasyPost) +5:50, 4. Vauquelin (Fr./INEOS Grenadiers) +6:09, 5. Martinez +7:37, 6. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) +8:15, ...30. Vacek +36:36, 122. Kelemen +1:05:21.