Přestoupí za rok Nibali do Ineosu? Komplikované, ale ne nemožné, říká jeho agent

S Trekem má smlouvu do konce roku 2021. Podle italského televizního reportéra Beppe Contiho ale už nyní Nibali obdržel nabídku smlouvy pro rok 2022.



Nibaliho agent Alex Carera v tu chvíli jakékoliv dohady odmítl. Odmítl také tvrzení, že by jako zástupce svého svěřence vedl rozhovory s kýmkoliv z Ineosu.

O týden později se ale k tématu vrátila španělská Marca.

A Carera nabídl světu jinou odpověď.

„Přestup Nibaliho do Ineosu je komplikovaný, ale na cyklistickém trhu je teď možné snad úplně všechno. Proto říkám, že by to bylo obtížné, ale ne nemožné,“ prozradil.

Velkou roli by v tomhle přestupu mohla hrát italská značka kol Pinarello, na které Ineos jezdí a která by pochopitelně chtěla, aby její stroj osedlal nejlepší Ital poslední generace.

Nibali by v takovém případě údajně přijal i roli mentora pro mladší nadějné cyklisty, kterými Ineos disponuje v bezedném množství.

„Na Pinarellu Vincenzo začínal ještě v týmu Fassa Bortolo a i pro něj je lákavá představa, že by na stejném kole kariéru ukončil. Mohl by zároveň předávat cenné rady Eganu Bernalovi, Tao Hartovi, Richardu Carapazovi nebo Alexandru Vlasovovi, který se do Ineosu má za rok rovněž stěhovat,“ řekl televizi Rai většinou dobře informovaný Conti.

Podle něj v týmu nyní podobný lídr chybí.

„Po odchodu Chrise Frooma už ve stáji není nikdo, kdo by mladé trochu usměrnil, ukázal jim cestu. Proto si myslím, že je tato nabídka velmi seriózní. Uvidíme, jak na ni Nibali odpoví,“ dodal Conti.

Otázkou je, jestli v Ineosu opravdu někoho takového potřebují.

Nikdy v minulosti nepotřebovali. Z Bradleyho Wigginse udělali vítěze Tour sami. Chris Froome si také kráčel svou cestou za sedmi triumfy na Grand Tour bez jakéhokoliv mentora. Richard Carapaz vyhrál Giro ještě v Movistaru a Tao Hart letos kraloval italské Grand Tour v době, kdy Froome už byl na odchodu z týmu a Geraint Thomas ze závodu odstoupil.

Je otázkou, jak velkou roli hraje podobné mentorství v tak silné stáji.

„A já znovu říkám, že jsme žádné rozhovory s Ineosem nevedli,“ stojí si za svým Carera. „Nejprve se na začátku roku sejdeme se zástupci Treku a probereme možnosti. Jedině v případě, že bychom se nedohodli, budeme zvažovat další alternativy.“

Italský šampion měl původně v plánu ukončit kariéru v následujícím roce.

Ten letošní, kdy polovinu roku nezávodil, mu ale plány lehce překopal. Začal přemýšlet nad tím, jestli by si přece jen kariéru ještě neprodloužil.

LETOS NA GIRU. Vincenzo Nibali (úplně vpravo) při výjezdu na Etnu.

Jistě, v listopadu mu bylo 36, ale pořád je cyklistou, který se dokáže připravit na velký závod. Letos dojel na Giru sedmý a jako jeden z mála starších ročníků se dokázal v této zvláštní sezoně prát s dravým mládím.

Loni dokonce v Itálii skončil druhý.

„Pořád nejsem tak starý, abych se nemohl prát o dobré výsledky. Nehledě na to, co si myslí lidi za klávesnicemi. Důležitá je touha ještě něco dokázat a také potěšení, které ze závodění máte,“ říká sám.