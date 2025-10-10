Nibali v Praze: Adrenalin mi chybí, zkouším i rallye. Pogačar se nemůže jen usmívat

Vincenzo Nibali se při návštěvě Prahy setkal i s několika novináři. | foto: Antonín Strach

Tomáš Macek
  12:00
Nikdy předtím nebyl v Praze ani v Česku. Až letos. Kvůli manželčiným 40. narozeninám. „Oslavili jsme je právě v Praze. Dal jsem jí tu i dárek, krásné hodinky,“ vypráví Vincenzo Nibali. Česká metropole jej nadchla. „Usilujete o start Tour? Výborně,“ oceňuje. „Praha se svými historickými památkami by byla vynikajícím místem. Podobně jako loni Florencie.“

Během své profesionální kariéry dokázal vstoupit do exkluzivního klubu sedmi mužů, kteří vyhráli na všech třech podnicích Grand Tour.

Jen pánové Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador a Froome mohou říci totéž.

„Žralok z Messiny“ bavil svým agresivním závodním stylem v éře, kdy byla cyklistika často až příliš svázána wattmetry.

„Miloval jsem překvapivé útoky,“ ujišťuje.

Povězte, Vincenzo, jak obtížně se vám před třemi lety po závodě Kolem Lombardie říkalo: Končím kariéru.
Těžce. Stále jsem byl konkurenceschopný. Jenže zároveň jsem cítil, že moje tělo už v 37 letech neregeneruje stejně jako dřív, že mladí rostou a jsou stále silnější. Netoužil jsem závodit dál jen proto, abych „tam byl“. Chtěl jsem skončit jako závodník, jenž si zaslouží respekt.

Je nemožné najít stejné emoce, jaké si pamatuju z velkých závodů. Chvíle, kdy cítíte, že můžete vyhrát, pokud vyberete ten správný okamžik na útok. To se nedá ničím nahradit.

Nibali v Praze: Adrenalin mi chybí, zkouším i rallye. Pogačar se nemůže jen usmívat

Nikdy předtím nebyl v Praze ani v Česku. Až letos. Kvůli manželčiným 40. narozeninám. „Oslavili jsme je právě v Praze. Dal jsem jí tu i dárek, krásné hodinky,“ vypráví Vincenzo Nibali. Česká...

