Během své profesionální kariéry dokázal vstoupit do exkluzivního klubu sedmi mužů, kteří vyhráli na všech třech podnicích Grand Tour.
Jen pánové Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador a Froome mohou říci totéž.
„Žralok z Messiny“ bavil svým agresivním závodním stylem v éře, kdy byla cyklistika často až příliš svázána wattmetry.
„Miloval jsem překvapivé útoky,“ ujišťuje.
Povězte, Vincenzo, jak obtížně se vám před třemi lety po závodě Kolem Lombardie říkalo: Končím kariéru.
Těžce. Stále jsem byl konkurenceschopný. Jenže zároveň jsem cítil, že moje tělo už v 37 letech neregeneruje stejně jako dřív, že mladí rostou a jsou stále silnější. Netoužil jsem závodit dál jen proto, abych „tam byl“. Chtěl jsem skončit jako závodník, jenž si zaslouží respekt.
Je nemožné najít stejné emoce, jaké si pamatuju z velkých závodů. Chvíle, kdy cítíte, že můžete vyhrát, pokud vyberete ten správný okamžik na útok. To se nedá ničím nahradit.