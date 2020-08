Praskliny v páteři ho nezastavily. Campenaerts dokončil český závod zraněný

Ve středu, tři dny po dojezdu do Šternberku, osmadvacetiletý cyklista nicméně přiznal, že při útoku na další medaili v časovce na mistrovství Evropy nebude v ideálním rozpoložení.

Světový rekordman v hodinovce Campenaerts upadl na Czech Tour v první etapě při časovce družstev.

„Měl jsem se zády problémy a pak se ukázalo, že mám dvě malé zlomeniny. Naštěstí to není nic nebezpečného. Můžu dál jezdit, ale bolestivé to bude ještě pět až šest týdnů,“ prozradil týmový kolega Romana Kreuzigera z NTT.

„Není to velký problém, i když je to nepříjemné. Ale nedá se to srovnat třeba se zlomenými žebry. To pak člověk nesmí mít fyzickou aktivitu,“ uvedl belgický mistr Evropy v časovce z let 2017 a 2018. Přidat další medaili bude mít šanci 24. srpna v Plouay ve Francii. O čtyři dny dříve absolvuje navzdory potížím s páteří belgický šampionát.