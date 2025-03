Celé závody skvělé, hlásí Jaborníková. V Turecku vyjela v keirinu druhé místo

Jaborníková na Nations Cupu, dřívějším Světovém poháru, prošla do šestičlenného finále po neúspěchu v prvním kole z oprav. V boji o medaile našla jedinou přemožitelku Grosovou, bývalá mistryně světa ve sprintu byla rychlejší o 91 tisícin sekundy.

„Od rána se mi jezdilo dobře. A přestože jsem do semifinále postoupila až přes opravu, tak jsem zůstala klidná a s klidnou hlavou jsem šla i do finále a nakonec to vyšlo, takže jsem moc šťastná,“ uvedla Jaborníková na svazovém webu.

Veronika Jaborníková po Nation Cupu v Turecku

Do keirinu vstupovala po rychlých časech ze sprintů. „Celé závody tady probíhaly skvěle, zajely jsme si s holkama první den český rekord v team sprintu, potom jsem si posunula český rekord na dvoustovku ve sprintu a tohle již byla jen taková třešnička na dortu,“ dodala rodačka z Břeclavi.