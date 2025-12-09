Ewersová hrála na univerzitě fotbal a už tehdy dávala tělu zabrat. Hodně trénovala, málo jedla, nepřipouštěla si vizi ničeho jiného než sebe jako štíhlé, dokonalé sportovkyně.
Když se už jako cyklistka dostala do týmu Education First, její dřívější sebedestruktivní chování dostalo nový impuls. „Závod totiž neskončil v cíli. Pokračoval i u večeře. Čím méně toho sníte, tím jste lepší. Která z nás toho dokáže sníst nejméně a stále budit dojem, že jí to stačí?“ vzpomíná na své dojmy z roku 2019.
Trénovala proto stále víc a jedla stále méně. Pak si nešťastně zlomila loket, právě když začínala klasikářská sezona. Nemohla předvést svůj potenciál, nemohla ani sedět na kole a aspoň trénovat.
„Rozhodla jsem se, že zajím mou osamělost, zklamání a to, že si sama sebe nevážím. Snědla jsem úplně všechno. Jedla jsem, dokud jsem nebyla úplně plná, a pak jsem to všechno vyzvracela. Ta okamžitá úleva mě uklidnila. Navíc, cokoliv jsem snědla ve mně stejně nezůstalo, takže jako bych to nikdy nesnědla, ne?“
Bulimie se u Ewersové rozvinula naplno a pokračovala, i když se vrátila do plného tréninku a závodů. Hubla, ale zároveň dokázala i na těch největších kláních bojovat s nejlepšími, a tak neměla potřebu cokoliv měnit.
„Všichni ve mně viděli disciplinovanou sportovkyni. Hubenou a oddanou. Ale nikdo neviděl, že jsem se pomalu zabíjela.“
Zlom přišel v létě 2023 po dalším zranění, kvůli kterému opět jednou nemohla předvést svou formu tak, jak si vysnila. Když se mohla vrátit na kolo, vrhla se do náročného tréninku, přestože byl zrovna tropický den. Ale zkolabovala a skončila v nemocnici. Doktoři jí oznámili, že jen těsně unikla selhání ledvin.
„Od toho dne už jsem neměla žádnou další bulimickou epizodu. Řekla jsem si, že už nikdy nechci do té díry spadnout znovu.“
Jenže tělo měla po letech špatného zacházení tak poničené, že ani konec destruktivních návyků mu ve vyléčení nepomohl. Druhou půlku sezony 2024 Ewersová vynechala, aby se mohla dát dohromady. Tu letošní odjezdila prakticky celou – i s účastí na českém etapáku Gracia Orlová – a při tom se snažila pokračovat v léčení.
Jenže vyšetření žádnou změnu k lepšímu neukázala. „Hladina hormonů v mé krvi stále v podstatě neexistuje. Zdrtilo mě to,“ píše na svém Instagramu.
„Nemůžu se vyléčit, dokud trénuju a závodím na top úrovni, a nemůžu podávat špičkový výkon, dokud se naplno nevyléčím,“ popisuje jednoduchou rovnici. „Od roku 2014 jsem neměla menstruaci. Mám slabé kosti. Mé zažívání je v háji.“
Dospěla proto k rozhodnutí dát si na rok od sportu úplnou pauzu. „Mé tělo potřebuje kompletní restart, aby se mohlo dostat do top formy. Jsem unavená z toho být jen průměrná.“
Když dokázala s rozházeným organismem skončit devátá na Tour a čtvrtá na Giru, jakých úspěchů může asi dosáhnout zcela zdravá?
Snad nám následující roky dají odpověď.