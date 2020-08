Prostějovský velodrom obsadí dráhařská elita, začíná Memoriál Otmara Malečka

„Nejsložitější rok, co jsem zažil. Ve sportu i v životě. Dlouho jsme pořádání závodů zvažovali a nakonec jsme šli do velkého rizika, protože jsme nevěděli, jestli se nám podaří sehnat finance,“ přiznal předseda klubu Petr Šrámek.

Závodní program začíná vždy v 11 hodin souboji juniorů či kvalifikačními jízdami elitních kategorií, hlavní program startuje na velodromu po všechny dny, tedy v úterý, ve středu, v pátek a sobotu, v 15 hodin. Zajímavé kombo dvou akcí přilákalo podle organizátorů kvalitní startovní pole.

„Měl jsem strach, že to bude v komorním módu, závodníci budou mít obavy z cestování a my budeme mít problém s naplněním kvót účastnických zemí, aby se výsledky započítávaly do rankingu. To se ale vůbec neděje, máme přihlášené závodníky z patnácti států, včetně standardních zemí, jako je Polsko, Německo, Holandsko, Francie,“ prohlásil manažer Michal Mráček.

V barvách pořádajícího oddílu však bude chybět velká naděje na vítězství ve scratchi, aktuální vicemistr Evropy do 23 let Daniel Babor, který se ve stejný čas představí na silničním evropském šampionátu ve Francii.

„Pro mě se nic nemění, Maleček je pro mě srdcová záležitost, závod mám rád už odmalinka, sejde se tu spousta lidí. Letos do toho vlítla Evropa, tak to bylo těžké rozhodování, protože dráha je pro mě pořád v tom srdíčku. Ale mám ve zvyku cyklistiku posouvat pořád dál, takže z toho hlediska se ani nebylo o čem bavit a zvolili jsme Evropu,“ vysvětlil dvacetiletý Babor.

Přesto je stále ve hře možnost, že by se na prostějovském velodromu objevil, Grand Prix totiž v sobotu pravidelně uzavírá nejprestižnější madison, tedy bodovací závod dvojic. Existuje naděje, že do té doby Babor přijede. „Teoreticky by to šlo stihnout. Budeme k tomu vše směřovat i logisticky, i když je to z Plouay 1 800 kilometrů. Výsledek je ale nejistý,“ dodal Mráček.

Závod se letos pojede už pojednadvacáté jako vzpomínka na místního cyklistu Otmara Malečka, který v 31 letech prohrál svůj boj s rakovinou. „Celý výtěžek bude stejně jako každý rok převeden na onkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, kde se o Oťase perfektně postarali. Na vstupném tedy nešetřete, není to do naší kapsy, ale na ušlechtilou věc,“ připomněl Mráček.